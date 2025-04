Xe tăng Leopard-2 như "chúa sơn lâm rụng răng" ở chiến trường Ukraine

Theo tờ Daily Telegraph của Anh ngày 14/1, đánh giá của Bộ Quốc phòng Đức kết luận rằng, xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) Leopard 2 mà Đức cung cấp cho Ukraine, đã tỏ ra không hiệu quả trong một cuộc chiến cường độ cao như xung đột Nga-Ukraine. Theo một tài liệu mật bị rò rỉ, một tùy viên quân sự Đức tại Kiev, thừa nhận rằng loại xe tăng từng được phương Tây rất ca ngợi này, dễ bị phá hủy bằng máy bay không người lái. Và binh lính Ukraine đã gặp nhiều khó khăn, trong việc sử dụng loại thiết bị hạng nặng này. Báo cáo được cho là của phó tùy viên quân sự, của Đại sứ quán Đức tại Kiev, phổ biến vào tháng 1 cho khoảng 200 sĩ quan quân đội Đức (Bundeswehr) tại thành phố Delitzsch, bị rò rỉ trên nhiều phương tiện truyền thông của Đức. Báo cáo cho biết xe tăng Leopard 2 được quân đội Ukraine đánh giá bộc lộ nhiều hạn chế, trong môi trường chiến đấu thực tế. Một số vấn đề liên quan đến MBT Leopard 2 nói riêng và MBT của phương Tây nói chung, chính là những thay đổi trong cách tiến hành chiến tranh hiện nay. Biên bản cuộc họp nêu rõ rằng, Leopard 2 giống như các loại xe tăng khác, dễ bị tấn công bằng máy bay không người lái. Ngoài ra, thiết kế phức tạp của xe tăng Leopard 2, khiến việc sửa chữa trên chiến trường sau khi bị hỏng hóc trở nên khó khăn; điều đó có nghĩa là những chiếc xe tăng bị hỏng, phải được chuyển đến miền Tây Ukraine và bàn giao cho các đơn vị bảo dưỡng chuyên nghiệp. Một số xe tăng Leopard 2 bị hỏng, thậm chí phải được vận chuyển quãng đường dài đến Ba Lan để sửa chữa. Do đó, trong nhiều trường hợp, các vấn đề với xe tăng Leopard 2, đã khiến quân đội Ukraine phải sử dụng chúng chủ yếu như pháo binh, dùng chi viện hỏa lực từ phía sau vật che chắn. Phó tùy viên quân sự Đức đã mô tả rõ ràng, những vấn đề mà binh sĩ Ukraine phải đối mặt khi sử dụng vũ khí Đức trong chiến đấu. Các sĩ quan Bundeswehr đều ghi chép cẩn thận, để có thể sử dụng tài liệu mà họ được phổ biến, cho mục đích huấn luyện đơn vị thuộc quyền. Các nhận xét của phó tùy viên quân sự Đức tại Kiev được đánh giá chủ yếu là “tiêu cực”. Trong khi pháo tự hành PzH 2000 vốn được mệnh danh là một "hệ thống vũ khí nổi bật", nhưng lại thể hiện "những điểm hạn chế đáng kể về mặt kỹ thuật, đến mức khả năng chiến đấu của nó bị nghi ngờ nghiêm trọng". Xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 1A5, mặc dù chứng minh được "sự đáng tin cậy" ở mặt trận, nhưng thường chỉ được sử dụng “như pháo binh dã chiến do lớp giáp yếu". Và dòng Leopard 2A6 mới hơn, lại tốn kém đến mức việc sửa chữa ở tuyến đầu “là không thể”. Báo cáo cũng đề cập rằng, Thủ tướng Đức Scholz trước đây không ủng hộ việc cung cấp xe tăng cho Ukraine, nhưng sau các cuộc thảo luận có liên quan trên phương tiện truyền thông và việc Tổng thống Mỹ khi đó là ông Biden, đồng ý cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực Abrams cho Ukraine, nên “tình thế bắt buộc” ông Scholz, phải đồng ý để Đức cung cấp xe tăng Leopard 2. Kết quả là đầu năm 2023, 18 xe tăng Leopard 2 do Đức cung cấp đã đến Ukraine. Các chuyên gia quân sự Đức cho biết, những bài học kinh nghiệm từ chiến trường Ukraine, có giá trị tham khảo rõ ràng cho hoạt động mua sắm quân sự của Đức. Sarah Nanni, phát ngôn viên của Đảng Xanh của Đức về các vấn đề quốc phòng, cho biết bài học rõ ràng nhất chính là số lượng xe tăng. "Chúng ta không thể chỉ xem xét một con số nhỏ. Chúng ta phải giả định rằng sau khi xe bị hư hỏng, nó cần phải được sửa chữa và tình trạng không sử dụng được sẽ tồn tại trong một thời gian dài", Sarah Nanni cho biết. Báo cáo cũng chỉ ra rằng, Đức là quốc gia ủng hộ quân sự lớn thứ hai của Ukraine sau Mỹ. Biên bản bị rò rỉ cũng cho biết, còn có những vấn đề khác liên quan đến vũ khí và trang bị mà Đức cung cấp cho Ukraine, và thậm chí cả những thiết bị được coi là hoạt động tốt, chẳng hạn như hệ thống phòng không, cũng thiếu đạn dược. Tháng 12 năm ngoái, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ khi đó là Sullivan thừa nhận rằng, xe tăng Abrams do Mỹ cung cấp "không phải là vũ khí hữu ích nhất" cho Ukraine. Báo cáo đề cập rằng, trong số 31 xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ, đã có khoảng 20 chiếc đã bị phá hủy, hư hỏng hoặc bị bắt giữ. Truyền thông Ukraine đưa tin rằng, giống như xe tăng Leopard, hỗ trợ hậu cần cần thiết để bảo dưỡng và sửa chữa những chiếc xe tăng do phương Tây viện trợ, đã trở thành "gánh nặng quá mức" cho quân đội Ukraine; đặc biệt là trong điều kiện chiến trường ác liệt. Kiev cũng báo cáo những vấn đề tương tự với xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger 2 do Anh cung cấp. Năm ngoái, tờ The Sun trích lời một người lính xe tăng Ukraine, nói rằng xe tăng thường xuyên bị hỏng và khó sửa chữa. Và trên tất cả là số xe tăng chiến đấu chủ lực mà phương Tây viện trợ, đã không thể đáp ứng kỳ vọng của Kiev, đó là sẽ làm thay đổi cục diện chiến trường. Ngược lại, nó chỉ có tác dụng “làm đẹp bảng thành tích chiến đấu” của quân đội Nga mà thôi. (Nguồn ảnh Military Review, Sputnik, Ukrinform).

