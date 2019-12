Tổ hợp tên lửa của Israel lần đầu xuất hiện giữa lòng thủ đô Hà Nội

Sáng 9/12/2019, dàn tên lửa phòng không SPYDER do Việt Nam mua của Israel đã lần đầu tiên được xuất hiện công khai trong khuôn khổ của Hội nghị Quân chính Toàn quân năm 2019. Nguồn ảnh: QĐND. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng BQP Ngô Xuân Lịch cùng TTMT Phan Văn Giang thăm quan vũ khí mới, trong đó có tên lửa phòng không Spyder. Ảnh: QĐND. Mặc dù loại tên lửa SPYDER này đã được Israel chuyển giao cho Việt Nam từ lâu trong quá khứ với số lượng 5 tổ hợp, tuy nhiên đây là lần đầu tiên chúng ta công khai tổ hợp này với báo giới. Nguồn ảnh: QPVN. Theo giới thiệu của nhà sản xuất, SPYDER của Israel được coi là một trong những tổ hợp tên lửa phòng không tân thời khi sử dụng những loại tên lửa không đối không tiên tiến bậc nhất thế giới hiện nay. Nguồn ảnh: Pinterest. Tên lửa có khả năng bao quát 360 độ, quét tập trung góc phương vị 120 và phát hiện được máy bay ném bom chiến lược của đối phương ở cự ly tối đa 410 km. Nguồn ảnh: Pinterest. Với những mục tiêu có tốc độ cao hơn, khả năng phát hiện của tổ hợp SPYDER cũng là rất tốt nếu so với hệ thống tương đương của Nga. Cụ thể, SPYDER có thể phát hiện máy bay chiến thuật ở khoảng cách 110km, trực thăng ở 40 km, UAV ở 60 km, tên lửa hành trình ở 40 km,... Nguồn ảnh: Sina. Hệ thống radar của SPYDER có thể đồng thời theo dõi cùng lúc 300 mục tiêu, phát hiện mục tiêu ở độ cao tối đa 30 km so với mực nước biển. Tầm bắn mục tiêu của SPYDER tối đa 50 km tuỳ loại tên lửa, trần hạ mục tiêu là 16 km. Nguồn ảnh: Pinterest. Trong quá khứ, hãng thông tấn TASS của Nga cũng từng dẫn nguồn thạo tin cho biết, Việt Nam sẽ không mua thêm các tổ hợp SPYDER từ Israel do loại tên lửa này tỏ ra không tương thích và phối hợp tốt với các tên lửa do Nga cung cấp. Nguồn ảnh: QQ. Ngoài ra, truyền thông Nga cũng đặt nghi vấn về việc liệu SPYDER của Israel có hoạt động tốt được ở Việt Nam hay không do đất nước ta có khí hậu cực kỳ khắc nghiệt, đặc biệt là với những thiết bị quân sự hiện đại, nhạy cảm như loại tên lửa này. Nguồn ảnh: QQ. Tuy nhiên, phía Israel đã ngay lập tức đáp trả, cho rằng nếu Singapore và Ấn Độ sử dụng tốt được SPYDER trong biên chế thì khí hậu ở Việt Nam cũng sẽ không ảnh hưởng tới sức chiến đấu của tổ hợp này. Nguồn ảnh: QQ. Mời độc giả xem Video: Sức mạnh của tổ hợp tên lửa phòng không SPYDER của Israel.

