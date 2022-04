Quân đội Nga tham chiến ở nước nào từ 1991 tới nay?

Đầu tiên là cuộc chiến ở Georgian, diễn ra trong giai đoạn từ tháng 12/1991 tới tháng 12/1993. Trong cuộc chiến này, Nga đã đưa quân đội hỗ trợ cho Georgia, dập tan cuộc nổi dậy. Sau cuộc chiến, Nam Ossetia và Abkhazian tuyên bố độc lập. Cùng thời gian, quân đội Nga cũng hỗ trợ cho những người Abkhazia, chống lại chính... Georgia để dành độc lập cho quốc gia này. Có thể nói cuộc xung đột của Nga trong giai đoạn 1991 tới 1993, thể hiện sự tài tình của nhà nước Liên Bang Nga non trẻ, khi ủng hộ cả hai phe đối lập nhau. Năm 1992, Nga can dự vào cuộc chiến tranh ở Transnistria, hỗ trợ quốc gia này chống lại Moldova. Cuộc chiến kết thúc chóng vánh với kết quả là sự ra đời của Transnistria với tư cách là một quốc gia độc lập. Cùng trong năm 1992, Nga hỗ trợ quân sự cho Bắc Ossetia đối đầu với lực lượng dân quân Ingush. Phần thắng của cuộc xung đột một lần nữa thuộc về Nga, với việc những người Ingush bị trục xuất. Từ năm 1992 tới năm 1997, Moscow bị cuốn vào một cuộc chiến hao tiền tốn của tại Tajikistan. Phần thắng một lần nữa được coi là thuộc về Nga, khi các quốc gia có liên quan chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán và đình chiến. Cuộc chiến tranh Chechen lần thứ nhất là thất bại đầu tiên của Liên Bang Nga. Diễn ra từ năm 1994 tới năm 1996, cuộc chiến kết thúc bằng việc Nga buộc phải lui quân hoàn toàn khỏi Checnya. Năm 1999, Nga hỗ trợ Dagestan tấn công lực lượng gìn giữ hòa bình do Checnya bảo hỗ. Cuộc chiến được cho là có phần thắng thuộc về Nga, nhưng nó cũng trực tiếp khơi mào cho Chiến tranh Chechen lần thứ hai. Kéo dài từ năm 1999 tới năm 2009, cuộc chiến tranh Chechen lần thứ hai kết thúc với phần thắng thuộc về Nga, Moscow chiếm lại toàn bộ quyền kiểm soát khu vực Chechnya. Năm 2008, Nga can dự vào cuộc chiến tranh Nam Ossetia, hỗ trợ quốc Nam Ossetia cùng Abkhazia chống lại người Georgia. Kết quả của cuộc chiến, một lần nữa phần thắng thuộc về người Nga. Trong giai đoạn từ năm 2009 tới năm 2017, quân đội Nga một lần nữa tham gia hàng loạt các chiến dịch quân sự ở Bắc Caucasus, mục tiêu lần này là chống lại tổ chức khủng bố IS. Kết quả, năm 2017 IS chính thức bị quét sạch khỏi khu vực Bắc Caucasus. Xung đột giữa Nga và Ukraine đã bắt đầu từ năm 2014 - sau khi Nga bất ngờ đưa quân vào bán đảo Crimea. Tới nay, cuộc xung đột này đã leo thang lên tới đỉnh điểm và chưa có hồi kết. Kể từ năm 2015 tới nay, Nga tiếp tục tham gia cuộc chiến chống khủng bố ở khu vực Syria. Cuộc chiến này vẫn đang tiếp tục và Moscow vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối. Một điều bất ngờ là từ năm 2018 tới nay, Quân đội Nga đã tham gia vào cuộc nội chiến ở Cộng hòa Trung Phi. Tới nay, cuộc chiến này vẫn chưa có hồi kết.

