Mỹ tạo “Quái vật bầu trời” từ hai xác tiêm kích F-35 hỏng

Dự án này không chỉ nhằm tiết kiệm chi phí mà còn mở ra hướng đi mới trong việc tái sử dụng các máy bay bị hỏng. Chiếc F-35 đầu tiên, mang số hiệu AF-27, đã gặp sự cố cháy động cơ tại căn cứ không quân Eglin, bang Florida vào năm 2014. Vụ cháy đã phá hủy hai phần ba phần sau của máy bay, gây thiệt hại hơn 50 triệu USD. May mắn thay, phi công đã kịp thời thoát ra và an toàn.au đó, AF-27 được phục hồi một phần và sử dụng làm thiết bị huấn luyện cho kỹ sư bảo dưỡng tại căn cứ Hill. Chiếc thứ hai, AF-211, bị hỏng phần mũi vào tháng 6/2020 khi hạ cánh tại căn cứ Hill. Mặc dù nguyên nhân cụ thể chưa được công bố, nhưng sự cố này đã khiến phần mũi của máy bay bị hư hại nghiêm trọng. Dự án "Franken-bird" được thực hiện tại Tổ hợp Hậu cần Hàng không Ogden (OALC) ở căn cứ không quân Hill, với sự hợp tác của Văn phòng Quản lý Chương trình F-35 (JPO), phi đội 388, tập đoàn Lockheed Martin và các đơn vị hậu cần liên quan. Việc ghép nối này bao gồm sử dụng phần thân của AF-211 và phần mũi của AF-27 để tạo ra một máy bay F-35 hoàn chỉnh. Scott Taylor, kỹ sư trưởng của Lockheed Martin, cho biết: "Về mặt lý thuyết, mọi bộ phận của tiêm kích F-35 đều có thể tháo rời và ráp nối lại, tuy nhiên điều này chưa được thực hiện bao giờ. Đây sẽ là chiếc 'Franken-bird' đầu tiên được chế tạo". Thách thức lớn nhất trong dự án này là đảm bảo tính toàn vẹn cấu trúc và khả năng tàng hình của máy bay. Chỉ cần một khe hở nhỏ trên lớp vỏ chống radar cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng tàng hình của F-35. Do đó, quá trình lắp ráp đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối và tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt. Việc tái sử dụng các bộ phận từ hai máy bay hỏng không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn giảm thiểu nhu cầu về linh kiện mới, đặc biệt trong bối cảnh nguồn cung có thể bị hạn chế trong các xung đột quy mô lớn. Dự án này cũng đặt nền móng cho các quy trình sửa chữa và tái sử dụng máy bay trong tương lai, giúp tăng cường hiệu quả và linh hoạt cho lực lượng không quân. Dự kiến, chiếc "Franken-bird" sẽ hoàn thành vào tháng 3/2025. Mặc dù thời gian và chi phí để hoàn thành dự án vẫn chưa được tiết lộ, nhưng nếu so sánh với việc mua mới một chiếc F-35A có giá khoảng 80 triệu USD, thì việc tái sử dụng này có thể mang lại hiệu quả kinh tế đáng kể. Dự án ghép nối hai chiếc F-35 hỏng thành một máy bay mới thể hiện sự sáng tạo và linh hoạt của Không quân Mỹ trong việc tối ưu hóa nguồn lực và nâng cao hiệu quả hoạt động. Nếu thành công, mô hình này có thể được áp dụng rộng rãi, mở ra hướng đi mới trong việc bảo trì và tái sử dụng các máy bay quân sự hiện đại. Nguồn ảnh: Không quân Mỹ, Hải quân Mỹ Wikipedia, The Hill

Dự án này không chỉ nhằm tiết kiệm chi phí mà còn mở ra hướng đi mới trong việc tái sử dụng các máy bay bị hỏng. Chiếc F-35 đầu tiên, mang số hiệu AF-27, đã gặp sự cố cháy động cơ tại căn cứ không quân Eglin, bang Florida vào năm 2014. Vụ cháy đã phá hủy hai phần ba phần sau của máy bay, gây thiệt hại hơn 50 triệu USD. May mắn thay, phi công đã kịp thời thoát ra và an toàn.au đó, AF-27 được phục hồi một phần và sử dụng làm thiết bị huấn luyện cho kỹ sư bảo dưỡng tại căn cứ Hill. Chiếc thứ hai, AF-211, bị hỏng phần mũi vào tháng 6/2020 khi hạ cánh tại căn cứ Hill. Mặc dù nguyên nhân cụ thể chưa được công bố, nhưng sự cố này đã khiến phần mũi của máy bay bị hư hại nghiêm trọng. Dự án "Franken-bird" được thực hiện tại Tổ hợp Hậu cần Hàng không Ogden (OALC) ở căn cứ không quân Hill, với sự hợp tác của Văn phòng Quản lý Chương trình F-35 (JPO), phi đội 388, tập đoàn Lockheed Martin và các đơn vị hậu cần liên quan. Việc ghép nối này bao gồm sử dụng phần thân của AF-211 và phần mũi của AF-27 để tạo ra một máy bay F-35 hoàn chỉnh. Scott Taylor, kỹ sư trưởng của Lockheed Martin, cho biết: "Về mặt lý thuyết, mọi bộ phận của tiêm kích F-35 đều có thể tháo rời và ráp nối lại, tuy nhiên điều này chưa được thực hiện bao giờ. Đây sẽ là chiếc 'Franken-bird' đầu tiên được chế tạo". Thách thức lớn nhất trong dự án này là đảm bảo tính toàn vẹn cấu trúc và khả năng tàng hình của máy bay. Chỉ cần một khe hở nhỏ trên lớp vỏ chống radar cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng tàng hình của F-35 . Do đó, quá trình lắp ráp đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối và tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt. Việc tái sử dụng các bộ phận từ hai máy bay hỏng không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn giảm thiểu nhu cầu về linh kiện mới, đặc biệt trong bối cảnh nguồn cung có thể bị hạn chế trong các xung đột quy mô lớn. Dự án này cũng đặt nền móng cho các quy trình sửa chữa và tái sử dụng máy bay trong tương lai, giúp tăng cường hiệu quả và linh hoạt cho lực lượng không quân. Dự kiến, chiếc "Franken-bird" sẽ hoàn thành vào tháng 3/2025. Mặc dù thời gian và chi phí để hoàn thành dự án vẫn chưa được tiết lộ, nhưng nếu so sánh với việc mua mới một chiếc F-35A có giá khoảng 80 triệu USD, thì việc tái sử dụng này có thể mang lại hiệu quả kinh tế đáng kể. Dự án ghép nối hai chiếc F-35 hỏng thành một máy bay mới thể hiện sự sáng tạo và linh hoạt của Không quân Mỹ trong việc tối ưu hóa nguồn lực và nâng cao hiệu quả hoạt động. Nếu thành công, mô hình này có thể được áp dụng rộng rãi, mở ra hướng đi mới trong việc bảo trì và tái sử dụng các máy bay quân sự hiện đại. Nguồn ảnh: Không quân Mỹ, Hải quân Mỹ Wikipedia, The Hill