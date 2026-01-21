Hà Nội

Diễn viên nhí Bảo Nam đóng chung phim với nghệ sĩ Xuân Hinh trong phim Tết

Giải trí

Diễn viên nhí Bảo Nam đóng chung phim với nghệ sĩ Xuân Hinh trong phim Tết

Diễn viên nhí Bảo Nam đảm nhận vai cháu nghệ sĩ Xuân Hinh trong phim Mùi phở. Trước đó, cậu nhóc tham gia không ít phim truyền hình.

Thu Cúc (tổng hợp)
Trong phim Mùi phở ra rạp vào Tết Nguyên đán 2026, nhân vật của Bảo Nam tên Sá Sùng. Ảnh: FB Bảo Nam.
Trong phim mới, Bảo Nam vào vai cháu nghệ sĩ Xuân Hinh, con trai diễn viên Thu Trang. Ảnh: FB Bảo Nam.
Bảo Nam chia sẻ trên Thiếu Niên Tiền Phong, để có được những cảnh quay trọn vẹn, em và ê-kíp đã phải làm việc rất kỹ lưỡng. Có những phân đoạn phải quay đi quay lại nhiều lần nhưng em không cảm thấy mệt mà còn học hỏi thêm được nhiều điều. Ảnh: FB Bảo Nam.
Trong quá trình tham gia bộ phim, Bảo Nam nhận được sự quan tâm, hướng dẫn tận tình từ các cô chú trong đoàn phim. Điều đó giúp cậu nhóc cảm thấy thoải mái và tự tin hơn khi diễn xuất. Ảnh: FB Bảo Nam.
Theo Thể Thao Văn Hóa, từ khi Bảo Nam mới 4 tuổi, qua những cuộc trò chuyện ở nhà với con, thấy con hoạt ngôn và có những biểu hiện nhạy bén hơn lứa tuổi, mẹ cậu nhóc đã tìm đến các lớp học nghệ thuật diễn viên, người mẫu, nhảy múa để cho con theo học. Ảnh: FB Bảo Nam.
Khi biết tin các đoàn phim tuyển chọn diễn viên, mẹ Bảo Nam đã cho con đi casting và cậu nhóc may mắn được chọn đóng một số vai. Ảnh: Vietnamnet.
Theo Vietnamnet, Bảo Nam tham gia các phim: Biệt dược đen (vai Tuấn khi nhỏ), Đừng làm mẹ cáu (vai Quân khi nhỏ), vai Sóc trong Dưới bóng cây hạnh phúc, vai Hiệp (ngày nhỏ) trong Lỡ hẹn với ngày xanh. Ảnh: FB Bảo Nam.
Bảo Nam tương tác, học thoại với diễn viên Hồng Diễm trong Trạm cứu hộ trái tim. Ảnh: Vietnamnet.
Hiện tại, gia đình Bảo Nam chưa có định hướng cho con đi theo nghệ thuật. Tuy nhiên, bố mẹ cậu nhóc cho biết sẽ tạo điều kiện, ủng hộ con hết mình nếu Bảo Nam có ý định theo đuổi con đường này khi lớn hơn. Ảnh: Vietnamnet.
