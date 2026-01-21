Hà Nội

Giải trí

Hot face sao Việt: Ca sĩ Thu Thuỷ đu trend "trạm tỷ" khi xuống phố

Ca sĩ Thu Thuỷ đu trend "trạm tỷ" khi xuống phố. Ngọc Trinh tôn eo thon, chân dài với áo crop-top kết hợp chân váy siêu ngắn. 

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Tin tức sao Việt 21/1: Người mẫu Ngọc Trinh tôn eo thon, chân dài với áo crop-top kết hợp chân váy siêu ngắn. Ảnh: FB Trần Thị Ngọc Trinh
Ca sĩ Thu Thuỷ đu trend "trạm tỷ" khi xuống phố. Ảnh: FB Nguyễn Thu Thuỷ
Ca sĩ Phương Vy mặc đầm ôm cắt xẻ khi đi diễn. Ảnh: FB Phuong Vy
Người mẫu Lan Khuê mặc gợi cảm dự một sự kiện ở TP HCM. Ảnh: FB Lan Khue
Vợ chồng diễn viên Diễm My và doanh nhân Hà Tôn Đức khoe bộ hình kỷ niệm 32 năm cưới. Ảnh: FB Diễm My
Diễn viên Thuý Ngân hào hứng chơi nặn người tuyết khi du lịch Hàn Quốc. Ảnh: FB Lê Huỳnh Thuý Ngân
Diệp Lâm Anh cho biết con gái đam mê vẽ. Bé mới hoàn thành bức tranh chợ Bến Thành, TP HCM. Ảnh: FB Diep Lam Anh
Hội chị em gồm: Khổng Tú Quỳnh, Huyền Baby, Trang Pháp, Diệp Lâm Anh, Ninh Dương Lan Ngọc đi lễ chùa đầu năm. Ảnh: FB Ninh Dương Lan Ngọc
Khánh Thi có dịp trải nghiệm cái lạnh mùa đông ở Barcelona, Tây Ban Nha khi sang đây công tác. Ảnh: FB Nguyen Khanh Thi
