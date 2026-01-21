Hà Nội

Nữ DJ triệu fan gây chú ý với màn lên đồ táo bạo giữa trời tuyết

Cộng đồng trẻ

Nữ DJ triệu fan gây chú ý với màn lên đồ táo bạo giữa trời tuyết

Giữa khung cảnh tuyết rơi lạnh giá, Valent Woo chứng minh đẳng cấp 'nữ thần gợi cảm' với bộ cánh mỏng manh khoe khéo vòng eo con kiến vạn người mê.

Trầm Phương
Mới đây, nữ DJ nổi tiếng người Malaysia - Valent Woo lại một lần nữa khiến cộng đồng mạng "dậy sóng" khi đăng tải loạt ảnh mới đầy ấn tượng. Thay vì những bộ trang phục mùa đông ấm áp thường thấy, cô nàng đã chọn một phong cách cực kỳ táo bạo, đối lập hoàn toàn với khung cảnh tuyết trắng bao phủ. (Ảnh: IGNV)
Trong bộ ảnh, Valent Woo xuất hiện rạng rỡ giữa không gian núi tuyết hùng vĩ. Cô nàng diện bộ trang phục len màu kem đồng nhất, với chiếc áo quây tối giản giúp khoe trọn bờ vai trần thon thả và vòng một gợi cảm. (Ảnh: IGNV)
Phụ kiện mũ lông bản to không chỉ giữ ấm phần đầu mà còn tạo điểm nhấn sang trọng, khiến gương mặt cô thêm phần thanh tú. (Ảnh: IGNV)
Dù đứng giữa nền tuyết lạnh giá, nữ DJ vẫn tự tin tạo dáng, nở nụ cười tươi tắn như "đốn tim" người hâm mộ. Sự kết hợp giữa vẻ đẹp nóng bỏng của hình thể và sự lạnh lẽo của thiên nhiên đã tạo nên hiệu ứng thị giác mạnh mẽ. (Ảnh: IGNV)
Ngay sau khi đăng tải, bài viết đã nhận về hàng chục nghìn lượt tương tác. Bên cạnh những lời khen có cánh cho nhan sắc "cực phẩm", không ít người hâm mộ bày tỏ sự lo lắng cho sức khỏe của thần tượng trước màn lên đồ "mỏng manh" giữa tiết trời âm độ. (Ảnh: IGNV)
Trước đó, cô nàng cũng không ít lần thả dáng trong trang phục trượt tuyết ôm sát, thể hiện niềm đam mê với bộ môn này. (Ảnh: IGNV)
Những lần lên đồ của cô nàng đều thu hút hàng chục nghin lượt yêu thích trên trang cá nhân. (Ảnh: IGNV)
Valent Woo không còn là cái tên xa lạ với giới trẻ châu Á. Với hơn 1,8 triệu người theo dõi trên Instagram, cô được mệnh danh là một trong những nữ DJ nóng bỏng nhất khu vực. (Ảnh: IGNV)
Sức hút của cô nàng đến từ gương mặt xinh đẹp với những đường nét thanh thoát, mang đậm vẻ đẹp Á Đông hiện đại. (Ảnh: IGNV)
Nhờ chế độ tập luyện nghiêm ngặt, cô sở hữu đường cong chữ S mà nhiều người mơ ước. (Ảnh: IGNV)
