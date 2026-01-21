Hà Nội

Giao diện nữ DJ nóng bỏng từng nổi tiếng với danh xưng 'hot girl World Cup'

Được biết đến với danh xưng 'hot girl World Cup', Đỗ Thị Thùy Linh vẫn giữ được sức hút nhờ tài năng và sự chỉn chu trong việc xây dựng hình ảnh cá nhân.

Trầm Phương
Trong dàn mỹ nhân bước ra từ chương trình "Nóng cùng World Cup 2022", Đỗ Thị Thùy Linh là một trong những cái tên để lại ấn tượng mạnh mẽ nhất. Không chỉ thu hút bởi sự am hiểu bóng đá, cô nàng còn khiến cộng đồng mạng "đứng ngồi không yên" bởi nhan sắc xinh đẹp và vóc dáng chuẩn mẫu. (Ảnh: FBNV)
Đỗ Thị Thùy Linh sinh năm 2000, quê gốc tại Thanh Hóa. Trong chương trình Nóng cùng World Cup 2022, cô là gương mặt gương mặt đại diện cổ vũ cho đội tuyển Tây Ban Nha. (Ảnh: FBNV)
Với chiều cao lý tưởng 1m67 cùng gương mặt thanh tú, nụ cười rạng rỡ, Thùy Linh nhanh chóng trở thành tâm điểm mỗi khi xuất hiện trên sóng truyền hình. (Ảnh: FBNV)
Sau Nóng cùng World Cup 2022, Thùy Linh quay trở lại tập trung cho công việc DJ. Trước khi bén duyên với truyền hình, Thùy Linh đã là một cái tên có tiếng trong giới Nightlife tại Hà Nội với nghệ danh Emma. (Ảnh: FBNV)
Cô thường xuyên góp mặt tại các club, bar lớn nhỏ tại Hà thành. Một trong những cột mốc đáng nhớ là khi cô xuất hiện trong dàn lineup của lễ hội âm nhạc quốc tế Ravolution Music Festival, đứng chung sân khấu với nhiều DJ hàng đầu thế giới.(Ảnh: FBNV)
Thùy Linh từng chia sẻ ban đầu gia đình không ủng hộ cô theo nghề DJ vì những định kiến xã hội. Tuy nhiên, bằng niềm đam mê và sự nghiêm túc, cô đã chứng minh được đây là một công việc nghệ thuật chân chính. (Ảnh: FBNV)
Sở hữu số đo hình thể "vạn người mê", DJ Emma theo đuổi phong cách thời trang vừa cá tính, vừa sexy nhưng vẫn giữ được sự tinh tế. (Ảnh: FBNV)
Cô ưu tiên những thiết kế ôm sát, áo crop-top hoặc trang phục mang hơi hướng sporty-chic để thuận tiện cho việc chơi nhạc mà vẫn khoe khéo được vòng eo thon gọn và đôi chân dài. (Ảnh: FBNV)
Thùy Linh biến hóa đa dạng từ những bộ cánh năng động của thế hệ Gen Z đến những chiếc váy nữ tính, gợi cảm. Cô chú trọng vào việc nhấn vào một điểm trên cơ thể thay vì hở hang quá đà, tạo nên hình ảnh một nữ DJ hiện đại, thời thượng. (Ảnh: FBNV)
Hiện tại, Thùy Linh vẫn tiếp tục theo đuổi con đường âm nhạc điện tử chuyên nghiệp và làm người mẫu ảnh cho nhiều nhãn hàng. Cô sở hữu trang cá nhân với hàng trăm nghìn lượt theo dõi, nơi cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc làm việc năng lượng và cuộc sống đời thường sang chảnh. (Ảnh: FBNV)
#DJ #Thùy Linh #hot girl #World Cup #âm nhạc #nữ dj đỗ thị thùy linh

