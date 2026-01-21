[INFOGRAPHIC] 4 thành viên nhóm 365 của Ngô Thanh Vân giờ ra sao?

Sau 10 năm nhóm 365 tan rã, S.T Sơn Thạch, Jun Phạm, Will và Isaac có nhiều dự án âm nhạc, phim ảnh và gameshow nổi bật.
Diễn viên nhí Bảo Nam đảm nhận vai cháu nghệ sĩ Xuân Hinh trong phim Mùi phở. Trước đó, cậu nhóc tham gia không ít phim truyền hình.
Quân Juno và Hồ Gia Hùng - thành viên nhóm nhạc đình đám một thời HKT cùng hợp tác với dự án chung “Lòng người đa đoan”.
Ca sĩ Thu Thuỷ đu trend "trạm tỷ" khi xuống phố. Ngọc Trinh tôn eo thon, chân dài với áo crop-top kết hợp chân váy siêu ngắn.
Hình ảnh đời thường của con gái ca sĩ Thái Trinh nhanh chóng 'đốn tim' người hâm mộ bởi vẻ ngoài quá đỗi dễ thương.
Trương Quỳnh Anh bất ngờ tự tay đăng tải loạt ảnh chụp từ năm 2016, thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.
Trong chuyến nghỉ dưỡng tại Nha Trang, ca sĩ Phương Linh khoe loạt hình ảnh gợi cảm với xu hướng quấn khăn thành áo.
Sau cuộc thi Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024, Kiều Duy – Cẩm Ly ghi điểm với phong cách gợi cảm, nhan sắc thăng hạng.
Nghệ sĩ Chiều Xuân đều đặn xuất hiện trong các dự án phim. Bên cạnh đó, cô có cuộc sống hôn nhân êm ấm.
Huyền Tình Dạ Trạch thuộc thể loại huyền sử – lãng mạn, mới gia nhập ‘đường đua’ phim Tết 2026 sau Thỏ ơi, Mùi phở, Báu vật trời cho, Nhà ba tôi một phòng.
Quản Hân từng tham gia một số cuộc thi nhan sắc. Mới đây, nữ MC sinh năm 1997 tổ chức lễ dạm ngõ.
Phương Linh quyến rũ với mốt quấn khăn thành áo. Võ Hạ Trâm diện áo dài lấp lánh đi diễn.
Sau khi đón con đầu lòng, Võ Hoàng Yến bước vào hành trình làm mẹ bỉm sữa với nhiều thay đổi trong cuộc sống, thu hút sự quan tâm của nhiều người hâm mộ.
Các nghệ sĩ: Xuân Bắc, Vân Dung liên tục đăng tải hình ảnh hậu trường Táo quân các năm trước sau thông tin không có Táo quân 2026.
Không chỉ khoe vóc dáng quyến rũ với tấm lưng trần gợi cảm, Thiều Bảo Trang còn chia sẻ khoảnh khắc tình tứ hiếm hoi với bạn trai giấu mặt.
Sự nghiệp nghệ thuật của Anh Tú Atus không ngừng thăng hoa. Mới đây, chồng Diệu Nhi góp mặt trong phim Nhà ba tôi một phòng.
Kiều Minh Tuấn mất cha khi còn nhỏ. Nam diễn viên từng không có vai diễn, ngày chỉ ăn một bữa mì tôm vào thời kỳ khởi nghiệp diễn xuất.
Nữ ca sĩ Phương Thanh đa tài, cát-sê cao ngất ngưởng vào ngày nổi tiếng. Mới đây, cô gây chú ý khi đóng phim Con kể ba nghe.
Nghệ sĩ Thanh Quý có nhiều vai diễn ấn tượng trước khi đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc phim truyện truyền hình tại Cánh Diều Vàng 2025.
Á hậu Thu Ngân gây ấn tượng tại Miss Intercontinental khi khéo léo lựa chọn trang phục tôn lên lợi thế hình thể và nét đẹp trẻ trung.
Cẩm Vân – Khắc Triệu có cuộc sống hôn nhân bền chặt suốt nhiều năm. Hiện tại, con gái út của cặp đôi cũng hoạt động nghệ thuật.