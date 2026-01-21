YouTube tung loạt tính năng mới bảo vệ thanh thiếu niên

Hà Nội

YouTube vừa công bố nhiều cập nhật quan trọng, giúp cha mẹ kiểm soát nội dung và thời gian xem của thanh thiếu niên an toàn, chủ động hơn.

Thiên Trang (TH)
YouTube mới đây đã công bố loạt thay đổi nhằm hỗ trợ tốt hơn cho thanh thiếu niên và gia đình trong việc sử dụng nền tảng video lớn nhất thế giới.
Các cập nhật tập trung vào ba trụ cột gồm tăng quyền kiểm soát cho phụ huynh, ưu tiên nội dung phù hợp lứa tuổi và xây dựng trải nghiệm xem an toàn theo từng độ tuổi.
Điểm đáng chú ý là cha mẹ có thể giới hạn thời gian xem YouTube Shorts, thậm chí đặt mức 0 phút để hạn chế hoàn toàn nội dung dạng ngắn khi cần thiết.
YouTube cho biết đây là tính năng đầu tiên trong ngành cho phép phụ huynh kiểm soát chặt chẽ việc xem video ngắn, vốn dễ gây nghiện với thanh thiếu niên.
Bên cạnh đó, phụ huynh còn có thể tùy chỉnh giờ đi ngủ, thời gian nghỉ giải lao để giúp trẻ hình thành thói quen xem nội dung có ý thức hơn.
Về nội dung, YouTube sẽ triển khai bộ nguyên tắc mới dành cho nhà sáng tạo, ưu tiên các video giáo dục và chất lượng cao cho thanh thiếu niên.
Những nguyên tắc này được xây dựng cùng các tổ chức uy tín như Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ và Đại học UCLA, đồng thời tác động trực tiếp đến hệ thống đề xuất video.
Trong thời gian tới, YouTube cũng sẽ đơn giản hóa việc tạo và chuyển đổi tài khoản gia đình, giúp mỗi thành viên có trải nghiệm xem phù hợp với độ tuổi của mình.
