Hà Nội dùng camera AI để đảm bảo an toàn cho Đại hội XIV của Đảng

Xã hội

Hà Nội ứng dụng hệ thống camera AI kích hoạt 'làn sóng xanh' giúp dẫn đoàn, giảm ùn tắc và đảm bảo an toàn tuyệt đối trong thời gian diễn ra Đại hội.

Theo Công an thành phố Hà Nội, trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn Thủ đô được đặt ra với yêu cầu cao nhất, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ, không để gián đoạn giao thông dù chỉ trong thời gian ngắn.
Trên cơ sở đó, Công an thành phố Hà Nội đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hiện đại, trong đó nổi bật là ứng dụng hệ thống camera trí tuệ nhân tạo (AI) kích hoạt “làn sóng xanh” phục vụ công tác dẫn, bảo vệ các đoàn đại biểu.
Với nhiệm vụ bảo đảm TTATGT xuyên suốt thời gian diễn ra Đại hội XIV của Đảng, Trung tâm Điều khiển giao thông Hà Nội giữ vai trò trung tâm trong công tác chỉ huy, điều hành. Thông qua hệ thống camera AI được lắp đặt trên các tuyến, trục giao thông trọng điểm, Trung tâm tổ chức điều hành giao thông một cách khoa học, linh hoạt; duy trì kết nối thông tin thường xuyên với lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) làm nhiệm vụ trên thực địa, kịp thời phát hiện và xử lý các tình huống phát sinh, không để xảy ra ùn tắc giao thông.
Theo Trung tá Phạm Quang Minh, Phó Đội trưởng Đội Chỉ huy giao thông và Đội Điều khiển đèn tín hiệu giao thông Hà Nội, ngay từ sáng sớm, Trung tâm điều khiển giao thông đã chủ động xây dựng các kịch bản điều hành chi tiết theo từng khung giờ, từng tuyến đường, bám sát lịch trình hoạt động của các đoàn đại biểu.
Trọng tâm là phát huy hiệu quả hệ thống camera AI trong giám sát giao thông theo thời gian thực, nhận diện nhanh mật độ phương tiện và các điểm có nguy cơ ùn ứ, từ đó chủ động điều chỉnh phương án phân luồng, tổ chức giao thông phù hợp.
Việc điều hành tập trung, đồng bộ bằng công nghệ đã góp phần hạn chế tối đa xung đột tại các nút giao lớn, giữ cho dòng phương tiện lưu thông ổn định, thông suốt, kể cả trong các khung giờ cao điểm phục vụ Đại hội.
Điểm nhấn trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ Đại hội XIV của Đảng là việc kích hoạt hệ thống “làn sóng xanh” phục vụ dẫn, bảo vệ đoàn. Trung tâm điều khiển giao thông đã tích hợp dữ liệu từ hệ thống camera AI với hệ thống đèn tín hiệu giao thông thông minh.
Khi các phương tiện dẫn đoàn của lực lượng CSGT di chuyển, hệ thống sẽ nhận diện từ khoảng cách xa; ngay khi xác định đúng đoàn xe theo phương án đã được phê duyệt, Trung tâm điều khiển tự động điều chỉnh tín hiệu đèn giao thông trên toàn tuyến sang trạng thái ưu tiên màu xanh, hình thành “hành lang giao thông” thông suốt, bảo đảm đoàn xe di chuyển đúng lộ trình, đúng thời gian, an toàn tuyệt đối.
Giải pháp này giúp lực lượng CSGT chủ động hơn trong công tác dẫn đoàn, giảm đáng kể việc phải điều tiết thủ công tại từng nút giao, đồng thời nâng cao tính chính xác, an toàn trong tổ chức giao thông. Đối với công tác phân luồng chung, việc điều hành bằng hệ thống camera AI cũng góp phần hạn chế tình trạng ùn ứ cục bộ, giảm áp lực cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành giao thông đô thị.
Không chỉ phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, việc kết hợp linh hoạt giữa tín hiệu đèn giao thông thông minh và hiệu lệnh trực tiếp của CSGT còn tạo sự rõ ràng, thống nhất đối với người tham gia giao thông. Khi việc điều tiết được thực hiện mạch lạc, dễ nhận biết, người dân thuận tiện chấp hành, qua đó góp phần bảo đảm an toàn cho bản thân và đồng hành cùng lực lượng chức năng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Trong sáng 20/1 (khai mạc chính thức Đại hội XIV của Đảng), Công an TP Hà Nội đã huy động tối đa lực lượng, với tinh thần trách nhiệm và kỷ luật cao nhất, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Trên các tuyến phố, hình ảnh các đoàn xe đại biểu di chuyển trật tự, thông suốt qua các nút giao nhờ “làn sóng xanh” được kích hoạt đồng bộ đã để lại dấu ấn rõ nét về một Thủ đô văn minh, hiện đại. Song song với đó là sự hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, sự hỗ trợ, hướng dẫn kịp thời đối với Nhân dân, bảo đảm sinh hoạt, đi lại của người dân diễn ra bình thường, an toàn trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.
Việc đưa hệ thống camera AI kích hoạt “làn sóng xanh” vào phục vụ công tác dẫn đoàn Đại hội XIV của Đảng được đánh giá là bước tiến quan trọng trong công tác điều hành giao thông đô thị. Đây không chỉ là giải pháp hiệu quả cho một sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, mà còn thể hiện rõ định hướng ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số trong quản lý giao thông, hướng tới mục tiêu xây dựng Thủ đô an toàn, thông suốt, hiện đại và thân thiện với người dân.
