Giải mã

Lộc Vàng gõ cửa, 4 con giáp sắp có tiền tỷ về tay

Tử vi cho biết, 4 con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn, tiền bạc khấm khá, cơ hội làm giàu đến bất ngờ trong thời gian tới.

Tuổi Dậu – Hết thời chật vật, Lộc bất ngờ gõ cửa: Thời gian qua, nhiều người tuổi Dậu rơi vào cảnh làm nhiều nhưng thu chẳng bao nhiêu, tiền vào rồi lại ra, lúc nào cũng trong trạng thái thiếu trước hụt sau.
Tuy nhiên, vận trình sắp tới cho thấy Lộc Vàng bất ngờ rơi trúng tuổi Dậu. Người làm kinh doanh dễ gặp khách lớn, đơn hàng giá trị cao hoặc được người quen giới thiệu mối làm ăn béo bở. Người làm công ăn lương có cơ hội nhận thưởng, hoa hồng hoặc khoản tiền tưởng chừng đã “mất”.
Đáng chú ý, tuổi Dậu càng kiệm lời, chăm chỉ, không khoe khoang, thì Lộc càng dễ tụ lại. Đây là giai đoạn “lặng mà giàu”, tiền đến âm thầm nhưng số lượng khiến chính bản thân cũng bất ngờ.
Tuổi Sửu – Lộc tích tiểu thành đại, càng về sau càng lớn: Tuổi Sửu được biết đến là con giáp bền bỉ, chắc chắn, không ham giàu nhanh nhưng rất giỏi tích lũy. Giai đoạn trước, tuổi Sửu có thể gặp khó khăn tài chính do gánh vác quá nhiều trách nhiệm, tiền kiếm được phải chia đều cho gia đình, công việc, con cái.
Bước sang vận mới, Chính Tài sáng rõ, tuổi Sửu bắt đầu thấy dòng tiền ổn định trở lại. Ban đầu có thể chỉ là những khoản nhỏ, nhưng càng làm càng thông, càng đi càng mở. Người đầu tư dài hạn, làm ăn bền vững sẽ thấy tiền sinh tiền, lợi nhuận tăng dần theo thời gian.
Đây không phải kiểu giàu “ăn may”, mà là giàu chắc – giàu bền. Với nhiều tuổi Sửu, việc trả hết nợ cũ, tích lũy tài sản lớn hoặc mua đất, mua nhà hoàn toàn nằm trong tầm tay nếu biết nắm vận.
Tuổi Thân – Lộc Trời cho đúng lúc khó khăn nhất: Tuổi Thân thông minh, lanh lợi nhưng lại dễ rơi vào cảnh lên nhanh – xuống cũng nhanh. Khi vận xấu, tuổi Thân có thể mất tiền vì quyết định vội vàng hoặc tin người quá mức. Có thời điểm, tài chính gần như chạm đáy, xoay đâu cũng thấy áp lực.
Tin vui là giai đoạn tới, tuổi Thân được đánh giá là con giáp được Lộc Trời “bù” lại. Khi khó khăn nhất thì cơ hội xuất hiện: có thể là dự án mới, công việc tay trái sinh lời, hoặc may mắn trúng thưởng, nhận khoản tiền bất ngờ.
Điểm đặc biệt là tiền đến với tuổi Thân thường nhanh và mạnh, nếu biết giữ đầu óc tỉnh táo, không tiêu xài cảm tính thì hoàn toàn có thể tích lũy thành số tiền lớn. Đây là thời điểm nên ưu tiên trả nợ, gom vốn, tránh phô trương để Lộc ở lại lâu dài.
Tuổi Hợi – Phúc dày sinh Lộc lớn, tiền về từ nhiều ngả: Thời gian tới, tuổi Hợi được dự báo Lộc Vàng rơi trúng, tiền đến từ nhiều nguồn khác nhau: công việc chính khởi sắc, việc phụ sinh lời, người quen trả nợ cũ hoặc có người chủ động mang cơ hội đến.
Nhiều tuổi Hợi còn có dấu hiệu tiền lớn về một lần, đủ để xoay chuyển hoàn toàn tình thế tài chính. Chỉ cần giữ tâm ổn, không nóng vội, không cho vay mượn tùy tiện, thì giai đoạn này có thể giúp tuổi Hợi bước sang trang mới, dư dả và an tâm hơn rất nhiều. (*Thông tin trong bài mang tính tham khảo).
Theo Phụ nữ và Gia đình
