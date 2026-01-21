Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Bắc cực quang tuyệt đẹp bùng nổ trên bầu trời nước Anh

Giải mã

Bắc cực quang tuyệt đẹp bùng nổ trên bầu trời nước Anh

Vào tối 19/1 (giờ địa phương), người dân tại nhiều khu vực ở Vương quốc Anh chiêm ngưỡng hiện tượng cực quang Bắc bán cầu tuyệt đẹp với nhiều màu sắc rực rỡ.

Tâm Anh (TH)
Hiện tượng cực quang Bắc bán cầu (Aurora Borealis), hay còn gọi là Bắc cực quang, đã bùng nổ trên bầu trời nước Anh vào tối 19/1 (giờ địa phương). Theo đó, người dân tại nhiều nơi đã có cơ hội chiêm ngưỡng hiện tượng cực quang Bắc bán cầu tuyệt đẹp với những dải ánh sáng xanh, hồng và tím rực rỡ trên bầu trời đêm. Ảnh: PA.
Hiện tượng cực quang Bắc bán cầu (Aurora Borealis), hay còn gọi là Bắc cực quang, đã bùng nổ trên bầu trời nước Anh vào tối 19/1 (giờ địa phương). Theo đó, người dân tại nhiều nơi đã có cơ hội chiêm ngưỡng hiện tượng cực quang Bắc bán cầu tuyệt đẹp với những dải ánh sáng xanh, hồng và tím rực rỡ trên bầu trời đêm. Ảnh: PA.
Cơ quan Khí tượng Vương quốc Anh (Met Office) cho hay hiện tượng cực quang Bắc bán cầu xảy ra do bão địa từ mạnh xuất phát từ hoạt động gia tăng của mặt trời. Do đó, cực quang - hiện tượng vốn chỉ thường xuất hiện ở những vùng gần Bắc Cực - có thể quan sát được ở nhiều nơi trên khắp nước Anh. Ảnh: Alamy.
Cơ quan Khí tượng Vương quốc Anh (Met Office) cho hay hiện tượng cực quang Bắc bán cầu xảy ra do bão địa từ mạnh xuất phát từ hoạt động gia tăng của mặt trời. Do đó, cực quang - hiện tượng vốn chỉ thường xuất hiện ở những vùng gần Bắc Cực - có thể quan sát được ở nhiều nơi trên khắp nước Anh. Ảnh: Alamy.
Nguyên nhân của hiện tượng cực quang hiếm gặp này là do Mặt trời phóng ra một lượng lớn hạt mang điện. Khi các hạt này va chạm với từ trường Trái Đất, chúng tạo ra những màn ánh sáng nhiều màu sắc trên bầu trời đêm. Ảnh: Facebook/Ireland Weather Channel.
Nguyên nhân của hiện tượng cực quang hiếm gặp này là do Mặt trời phóng ra một lượng lớn hạt mang điện. Khi các hạt này va chạm với từ trường Trái Đất, chúng tạo ra những màn ánh sáng nhiều màu sắc trên bầu trời đêm. Ảnh: Facebook/Ireland Weather Channel.
Hiện tượng cực quang tuyệt đẹp này có thể được người dân quan sát tại Scotland, Bắc Ireland, xứ Wales và kéo dài đến nhiều khu vực ở miền Bắc, miền Đông, miền Nam cũng như Tây Nam nước Anh. Thậm chí, người dân ở miền Bắc Italy cũng có thể chiêm ngưỡng cực quang bùng nổ trên bầu trời. Ảnh: Joe Pickover/PA Wire.
Hiện tượng cực quang tuyệt đẹp này có thể được người dân quan sát tại Scotland, Bắc Ireland, xứ Wales và kéo dài đến nhiều khu vực ở miền Bắc, miền Đông, miền Nam cũng như Tây Nam nước Anh. Thậm chí, người dân ở miền Bắc Italy cũng có thể chiêm ngưỡng cực quang bùng nổ trên bầu trời. Ảnh: Joe Pickover/PA Wire.
Đại diện Met Office cho biết hiện tượng cực quang lần này đi kèm với "cảnh báo đỏ" về bão địa từ - mức cảnh báo cao nhất trong lĩnh vực thời tiết không gian. Ảnh: Peter Byrne/PA Wire.
Đại diện Met Office cho biết hiện tượng cực quang lần này đi kèm với "cảnh báo đỏ" về bão địa từ - mức cảnh báo cao nhất trong lĩnh vực thời tiết không gian. Ảnh: Peter Byrne/PA Wire.
Những cơn bão như vậy có thể ảnh hưởng đến hệ thống điện, vệ tinh, định vị và thông tin liên lạc vô tuyến, thậm chí làm gián đoạn nguồn điện tại một số khu vực. Ảnh: Nigel Fairclough.
Những cơn bão như vậy có thể ảnh hưởng đến hệ thống điện, vệ tinh, định vị và thông tin liên lạc vô tuyến, thậm chí làm gián đoạn nguồn điện tại một số khu vực. Ảnh: Nigel Fairclough.
Tuy nhiên, mặt tích cực là bão địa từ mạnh cũng tạo điều kiện để cực quang "trình diễn màn biểu diễn ánh sáng" tuyệt vời và lan rộng tới nhiều khu vực hiếm khi quan sát được hiện tượng này. Ảnh: David McCreadie.
Tuy nhiên, mặt tích cực là bão địa từ mạnh cũng tạo điều kiện để cực quang "trình diễn màn biểu diễn ánh sáng" tuyệt vời và lan rộng tới nhiều khu vực hiếm khi quan sát được hiện tượng này. Ảnh: David McCreadie.
Thời điểm lý tưởng nhất để quan sát cực quang thường rơi vào khoảng gần nửa đêm. Để có thể chiêm ngưỡng cảnh tượng kỳ thú này, người dân nên chọn những khu vực có không gian tối, ít ánh sáng đèn. Ảnh: Shutterstock.
Thời điểm lý tưởng nhất để quan sát cực quang thường rơi vào khoảng gần nửa đêm. Để có thể chiêm ngưỡng cảnh tượng kỳ thú này, người dân nên chọn những khu vực có không gian tối, ít ánh sáng đèn. Ảnh: Shutterstock.
Mời độc giả xem video: Bản đồ vũ trụ với hơn 900.000 ngôi sao, thiên hà và hố đen. Nguồn: THĐT1.
Tâm Anh (TH)
#Hiện tượng cực quang Bắc bán cầu #Ảnh hưởng của bão địa từ #Thời điểm và địa điểm ngắm cực quang #cực quang Bắc bán cầu #Bắc cực quang

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT