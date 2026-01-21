Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Những loại cây không nên trồng trong vườn nhà dịp đầu năm mới

Bất động sản

Những loại cây không nên trồng trong vườn nhà dịp đầu năm mới

Theo quan niệm phong thủy, không phải loại cây nào cũng phù hợp để trồng trong khuôn viên nhà ở, đặc biệt là vào dịp đầu năm.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Theo quan niệm dân gian, chữ “dâu” đồng âm với “đau”, gợi liên tưởng đến chuyện buồn, xui rủi. Ảnh: Internet
Theo quan niệm dân gian, chữ “dâu” đồng âm với “đau”, gợi liên tưởng đến chuyện buồn, xui rủi. Ảnh: Internet
Ngoài yếu tố phong thủy, dâu tằm còn là loại cây thu hút nhiều côn trùng, dễ rụng lá, gây mất vệ sinh nếu trồng gần nhà, đặc biệt không phù hợp với không khí khởi đầu năm mới. Ảnh: Facebook
Ngoài yếu tố phong thủy, dâu tằm còn là loại cây thu hút nhiều côn trùng, dễ rụng lá, gây mất vệ sinh nếu trồng gần nhà, đặc biệt không phù hợp với không khí khởi đầu năm mới. Ảnh: Facebook
Liễu có dáng mềm mại, rủ xuống đẹp mắt nhưng lại không được đánh giá cao về mặt phong thủy. Tên gọi “liễu” gắn với chữ “lưu luyến”, “chia ly”, tượng trưng cho sự buồn bã, không bền vững. Ảnh: Internet
Liễu có dáng mềm mại, rủ xuống đẹp mắt nhưng lại không được đánh giá cao về mặt phong thủy. Tên gọi “liễu” gắn với chữ “lưu luyến”, “chia ly”, tượng trưng cho sự buồn bã, không bền vững. Ảnh: Internet
Trồng cây liễu trong vườn nhà đầu năm được cho là dễ mang đến cảm giác u ám, ảnh hưởng đến tinh thần của các thành viên trong gia đình. Ảnh: Internet
Trồng cây liễu trong vườn nhà đầu năm được cho là dễ mang đến cảm giác u ám, ảnh hưởng đến tinh thần của các thành viên trong gia đình. Ảnh: Internet
Cây đa, cây si thường gắn liền với đình chùa, miếu mạo và không gian tâm linh. Ảnh: Internet
Cây đa, cây si thường gắn liền với đình chùa, miếu mạo và không gian tâm linh. Ảnh: Internet
Dân gian quan niệm các cây này có tính âm mạnh, dễ tụ khí không tốt nếu trồng trong khuôn viên nhà ở. Ảnh: Internet
Dân gian quan niệm các cây này có tính âm mạnh, dễ tụ khí không tốt nếu trồng trong khuôn viên nhà ở. Ảnh: Internet
Xương rồng được nhiều người ưa chuộng vì dễ trồng, ít cần chăm sóc. Nhưng theo phong thủy, cây xương rồng với nhiều gai nhọn tượng trưng cho sát khí, dễ gây mâu thuẫn, bất hòa trong gia đình. Ảnh: Sfarm
Xương rồng được nhiều người ưa chuộng vì dễ trồng, ít cần chăm sóc. Nhưng theo phong thủy, cây xương rồng với nhiều gai nhọn tượng trưng cho sát khí, dễ gây mâu thuẫn, bất hòa trong gia đình. Ảnh: Sfarm
Đặc biệt, trồng xương rồng trong vườn nhà hoặc gần lối đi vào nhà đầu năm được cho là không tốt cho vận khí, cản trở tài lộc. Ảnh: Sfarm
Đặc biệt, trồng xương rồng trong vườn nhà hoặc gần lối đi vào nhà đầu năm được cho là không tốt cho vận khí, cản trở tài lộc. Ảnh: Sfarm
Theo các chuyên gia phong thủy, thay vì trồng những loại cây mang ý nghĩa không tốt, nên ưu tiên các loại cây tượng trưng cho tài lộc, sức sống. Ảnh: Vườn Ngọc Tân
Theo các chuyên gia phong thủy, thay vì trồng những loại cây mang ý nghĩa không tốt, nên ưu tiên các loại cây tượng trưng cho tài lộc, sức sống. Ảnh: Vườn Ngọc Tân
Một số cây mang ý nghĩa sung túc như cây lộc vừng, cây mai, cây đào, cây kim tiền, cây cau cảnh...Ảnh: Znews ﻿Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo!
Một số cây mang ý nghĩa sung túc như cây lộc vừng, cây mai, cây đào, cây kim tiền, cây cau cảnh...Ảnh: Znews
﻿Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo!
Hoàng Minh (tổng hợp)
#Cây không phù hợp phong thủy đầu năm #Ý nghĩa cây cảnh trong phong thủy #Cây mang lại vận khí tốt #Ảnh hưởng của cây đến tâm linh và tinh thần #Cây xui xẻo và cây may mắn trong vườn nhà #cây cảnh

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT