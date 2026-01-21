Hà Nội

Rich kid Hà thành khiến fan 'sốc visual' với giao diện ngọt lịm tim

Trong loạt ảnh mới, nàng rich kid đình đám Hà thành Lê Gia Linh đã 'đốn tim' fan bằng một bộ ảnh mang phong cách nàng thơ, nhẹ nhàng nhưng đầy mê hoặc.

Trầm Phương
Không còn là cô bé "kẹo ngọt" nổi đình đám trên ứng dụng Muvik năm nào, Lê Gia Linh (nickname Meo Xinh) vừa khiến cộng đồng mạng một phen xôn xao khi tung bộ ảnh mới với nhan sắc thăng hạng vượt bậc. (Ảnh: IGNV)
Không còn là cô bé "kẹo ngọt" nổi đình đám trên ứng dụng Muvik năm nào, Lê Gia Linh (nickname Meo Xinh) vừa khiến cộng đồng mạng một phen xôn xao khi tung bộ ảnh mới với nhan sắc thăng hạng vượt bậc. (Ảnh: IGNV)
Ở tuổi trưởng thành, nàng rich kid Hà thành ngày càng khẳng định vị thế "thế lực nhan sắc" Gen Z với gu thẩm mỹ tinh tế. (Ảnh: IGNV)
Ở tuổi trưởng thành, nàng rich kid Hà thành ngày càng khẳng định vị thế "thế lực nhan sắc" Gen Z với gu thẩm mỹ tinh tế. (Ảnh: IGNV)
Trong loạt ảnh mới, Gia Linh chọn phong cách nàng thơ trong trẻo nhưng không kém phần sang chảnh. Với mái tóc nâu trà sữa tôn da và lối trang điểm nhấn vào đôi mắt to tròn, cô nàng được ví như một nàng tiểu thư bước ra từ truyện cổ tích.(Ảnh: IGNV)
Trong loạt ảnh mới, Gia Linh chọn phong cách nàng thơ trong trẻo nhưng không kém phần sang chảnh. Với mái tóc nâu trà sữa tôn da và lối trang điểm nhấn vào đôi mắt to tròn, cô nàng được ví như một nàng tiểu thư bước ra từ truyện cổ tích.(Ảnh: IGNV)
Cô nàng khéo léo chọn chiếc váy quây tông màu trung tính, khoe trọn bờ vai trần mảnh mai và làn da trắng hồng rạng rỡ - nét đặc trưng giúp cô luôn nổi bật trong dàn gái xinh Hà Nội. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng khéo léo chọn chiếc váy quây tông màu trung tính, khoe trọn bờ vai trần mảnh mai và làn da trắng hồng rạng rỡ - nét đặc trưng giúp cô luôn nổi bật trong dàn gái xinh Hà Nội. (Ảnh: IGNV)
Những khoảnh khắc tương tác với hoa cẩm chướng và hoa cúc mang đến cảm giác nhẹ nhàng, ngọt ngào đúng chuẩn "nàng thơ". (Ảnh: IGNV)
Những khoảnh khắc tương tác với hoa cẩm chướng và hoa cúc mang đến cảm giác nhẹ nhàng, ngọt ngào đúng chuẩn "nàng thơ". (Ảnh: IGNV)
Ở phần bình luận, nhiều người đã để lại những lời khen có cánh: "Meo ơi mới lướt qua mà sốc visual luôn í", "Thật khó để nhìn ra đâu là hoa đâu là người". (Ảnh: IGNV)
Ở phần bình luận, nhiều người đã để lại những lời khen có cánh: "Meo ơi mới lướt qua mà sốc visual luôn í", "Thật khó để nhìn ra đâu là hoa đâu là người". (Ảnh: IGNV)
Nổi tiếng từ khi còn học tiểu học thông qua những clip hát nhép triệu view, Lê Gia Linh không chỉ giữ vững sức hút mà còn có bước chuyển mình ấn tượng. (Ảnh: IGNV)
Nổi tiếng từ khi còn học tiểu học thông qua những clip hát nhép triệu view, Lê Gia Linh không chỉ giữ vững sức hút mà còn có bước chuyển mình ấn tượng. (Ảnh: IGNV)
Là một trong những gương mặt tiêu biểu của hội con nhà giàu Việt, Gia Linh thường xuyên xuất hiện với những món đồ hiệu đắt đỏ. Cô từng gây chú ý khi chia sẻ về những món quà giá trị từ gia đình như túi Louis Vuitton hay các chuyến du lịch nghỉ dưỡng cao cấp. (Ảnh: IGNV)
Là một trong những gương mặt tiêu biểu của hội con nhà giàu Việt, Gia Linh thường xuyên xuất hiện với những món đồ hiệu đắt đỏ. Cô từng gây chú ý khi chia sẻ về những món quà giá trị từ gia đình như túi Louis Vuitton hay các chuyến du lịch nghỉ dưỡng cao cấp. (Ảnh: IGNV)
Dù có sự hỗ trợ từ gia đình, Gia Linh đã sớm tự lập tài chính thông qua việc làm mẫu ảnh và đại diện nhãn hàng từ những năm cấp 2. Cô nàng luôn biết cách cân bằng giữa việc học tại trường quốc tế và đam mê nghệ thuật. (Ảnh: IGNV)
Dù có sự hỗ trợ từ gia đình, Gia Linh đã sớm tự lập tài chính thông qua việc làm mẫu ảnh và đại diện nhãn hàng từ những năm cấp 2. Cô nàng luôn biết cách cân bằng giữa việc học tại trường quốc tế và đam mê nghệ thuật. (Ảnh: IGNV)
#Lê Gia Linh #Rich kid Hà thành #Nàng thơ #Nhan sắc #meo xinh #hot girl

