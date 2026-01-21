Hà Nội

Điểm 'sống ảo' mới ở Tràng An khiến du khách mê mẩn

Du lịch

Điểm 'sống ảo' mới ở Tràng An khiến du khách mê mẩn

Nằm trong quần thể Tràng An (Ninh Bình), dãy nhà cổ soi bóng bên dòng sông xanh biếc bất ngờ gây sốt mạng xã hội, trở thành điểm “sống ảo” hút du khách trẻ.

Vân Giang (Tổng hợp)
Những ngày gần đây, mạng xã hội liên tục xuất hiện loạt hình ảnh check-in mang phong vị cổ trấn, với khung cảnh sông nước tĩnh lặng, núi đá vôi trùng điệp và những dãy nhà mái ngói sẫm màu nằm nép mình bên bờ nước. Ít ai ngờ rằng, địa điểm “gây sốt” này lại nằm ngay trong quần thể danh thắng Tràng An (Ninh Bình) – Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới được UNESCO công nhận.
Khu vực được du khách săn đón nằm đối diện tiệm cà phê Starbucks trong quần thể Tràng An. Từ bờ gỗ ven sông, phóng tầm mắt sang phía đối diện, du khách dễ dàng bắt trọn khung cảnh dãy nhà cổ mang kiến trúc truyền thống, mái ngói trầm màu, ban công gỗ và những ô cửa sổ thẳng hàng, soi bóng xuống dòng nước xanh rêu phẳng lặng.
Không gian ấy, khi được bao bọc bởi núi đá vôi sừng sững và làn sương mỏng bảng lảng, khiến nhiều người liên tưởng đến Ô Trấn – một trong những cổ trấn nổi tiếng của Trung Quốc.
Chính sự giao hòa giữa kiến trúc, thiên nhiên và ánh sáng đã tạo nên sức hút đặc biệt, biến nơi đây thành background lý tưởng cho những bộ ảnh mang màu sắc cổ điển, điện ảnh. Ảnh Oanh Mai Nguyen
Theo ghi nhận, du khách đến đây thường lựa chọn trang phục tối giản, mang gam màu trung tính như nâu, be, xanh rêu, đen – trắng để hòa vào tổng thể không gian. Ảnh Oanh Mai Nguyen
Chỉ với một ly cà phê cầm tay, vài dáng đứng tự nhiên bên lan can gỗ hay khoảnh khắc nhìn sang bờ đối diện, nhiều người đã dễ dàng có được những bức ảnh “đậm chất thơ”. Ảnh Hiền Hin
Không chỉ chụp ảnh cá nhân, nhiều cặp đôi, nhóm bạn cũng tận dụng khung cảnh để ghi lại những khoảnh khắc đời thường, nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc. Đặc biệt, vào buổi sáng sớm hoặc chiều muộn, khi ánh nắng dịu và sương núi còn vương lại, khung hình càng trở nên mờ ảo, lãng mạn. Ảnh cuthuynh159
Dù là điểm check-in thu hút đông người, khu vực này nằm sát mép sông, mặt sàn có thể trơn trượt, nhất là sau mưa hoặc vào sáng sớm. Du khách được khuyến cáo không trèo qua lan can, không đứng quá sát mép nước và cần tuân thủ hướng dẫn của lực lượng bảo vệ để đảm bảo an toàn. Ảnh ttmiu.203
Việc giữ gìn trật tự, không chen lấn, không xả rác cũng là cách để mỗi người góp phần bảo vệ cảnh quan chung, giúp điểm đến này giữ được vẻ đẹp nguyên bản và bền vững. Ảnh ttmiu.203
Không chỉ nổi tiếng với hệ thống hang động, sông nước và núi đá vôi kỳ vĩ, Tràng An ngày càng ghi điểm nhờ những góc cảnh quan được khai thác tinh tế, vừa tôn trọng thiên nhiên vừa đáp ứng nhu cầu trải nghiệm của du khách hiện đại. Ảnh troc_photography
Giữa nhịp sống hối hả, việc dừng chân bên dòng sông lặng, nhâm nhi ly cà phê và ngắm nhìn dãy nhà cổ soi bóng núi non cũng đủ để nhiều người tìm thấy cảm giác bình yên hiếm có. Và có lẽ, chính sự tĩnh lặng ấy đã khiến góc nhỏ này trở thành điểm check-in “cháy máy”, được chia sẻ dày đặc trên mạng xã hội trong thời gian qua. Ảnh Hiền Hin
