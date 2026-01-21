Hà Nội

Sự thật sốc về loài cây gây tranh cãi nhất thế giới, Việt Nam trồng nhiều

Cây sầu riêng (Durio zibethinus) là biểu tượng trái cây nhiệt đới Đông Nam Á, nổi tiếng toàn cầu bởi hương vị mạnh và giá trị kinh tế cao.

T.B (tổng hợp)
Tên khoa học Durio zibethinus phản ánh đặc tính đặc biệt của quả. Cái tên “Durio” trong tiếng Mã Lai nghĩa là “gai”, ám chỉ lớp vỏ đầy gai nhọn, còn “zibethinus” liên quan đến mùi xạ hương đặc trưng. Cách đặt tên này cho thấy ấn tượng mạnh của sầu riêng với các nhà thực vật học châu Âu. Ảnh: Pinterest.
Cây thân gỗ lớn sống lâu năm. Cây sầu riêng có thể cao tới 30–40 mét trong điều kiện tự nhiên, tán rộng và tuổi thọ hàng chục năm. Một cây trưởng thành có thể cho quả ổn định trong nhiều thập kỷ, trở thành tài sản quý của nhà vườn. Ảnh: Pinterest.
Hoa sầu riêng nở ban đêm. Hoa thường nở vào chiều tối và rụng sau một đêm, tỏa mùi đặc trưng để thu hút dơi và côn trùng đêm thụ phấn. Đây là chiến lược sinh sản hiếm gặp ở cây ăn quả nhiệt đới. Ảnh: Pinterest.
Quả nặng và có thể rơi tự do. Mỗi quả sầu riêng có thể nặng từ 2 đến hơn 5 kg, khi chín sẽ tự rụng từ trên cao. Vì vậy, các vườn sầu riêng truyền thống thường có quy định không đứng lâu dưới gốc cây vào mùa thu hoạch để tránh tai nạn chết người. Ảnh: Pinterest.
Mùi hương gây tranh cãi nhất thế giới. Mùi quả sầu riêng chín được mô tả vừa ngọt, vừa béo, pha lưu huỳnh, khiến nhiều người mê say nhưng cũng có người không chịu nổi. Vì lý do này, sầu riêng bị cấm mang vào nhiều khách sạn và phương tiện công cộng ở Đông Nam Á. Ảnh: Pinterest.
Giá trị dinh dưỡng cao. Thịt quả sầu riêng giàu năng lượng, chất béo thực vật, kali, vitamin B và C. Trong nhiều nền văn hóa, sầu riêng được xem là thực phẩm “nóng”, cần ăn điều độ để tránh mất cân bằng cơ thể. Ảnh: Pinterest.
Vai trò kinh tế quan trọng. Sầu riêng là cây trồng chủ lực tại Thái Lan, Malaysia, Việt Nam và Indonesia, mang lại giá trị xuất khẩu hàng tỷ USD mỗi năm. Nhiều giống nổi tiếng được định danh và bảo hộ như Musang King hay Monthong. Ảnh: Pinterest.
Gắn liền với văn hóa và truyền thuyết địa phương. Trong dân gian Đông Nam Á, sầu riêng xuất hiện trong nhiều câu chuyện, ca dao và lễ hội, được mệnh danh là “vua của các loại trái cây”, biểu trưng cho sự sung túc và mạnh mẽ. Ảnh: Pinterest.
