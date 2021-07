Điều gì sẽ xảy ra nếu tàu Nakhimov phóng 60 tên lửa Zircon vào Mỹ

Một bài báo của Forbes từ năm ngoái cho biết, tàu tuần dương Đô đốc Nakhimov của Hải quân Nga, đang được nâng cấp tại nhà máy, sẽ được trang bị tên lửa siêu thanh 3M22 Zircon. Đây là vũ khí nhỏ hơn, nhưng nhanh hơn nhiều, so với tên lửa P-700 Granite cũ của con tàu. Theo thông tin, một bệ phóng tên lửa P-700 Granitte có thể bố trí ba tên lửa 3M22 Zircon; như vậy tổng cộng, con tàu có thể mang tới 60 tên lửa Zircon; một con số có thể áp đảo cả một biên đội tàu sân bay của Hải quân Mỹ.Tên lửa siêu thanh Zircon có thể áp đảo và có khả năng tiêu diệt các tàu nổi, hệ thống phòng thủ ven biển của đối phương và thậm chí là các mục tiêu kiên cố trong đất liền, với một loạt các cuộc tấn công siêu thanh cùng một lúc. Các thiết bị phóng tên lửa siêu thanh trên tàu chiến, như tàu Đô đốc Nakhimov, mang lại một lợi thế chiến thuật mà, các phương tiện phóng mặt đất thông thường không thể có; cùng với đó là tốc độ di chuyển của con tàu này rất nhanh, phạm vi hoạt động rất rộng. Lúc đầu, nhiều người cho rằng, loại tên lửa Zircon phóng từ biển này, được trang bị trên các tàu khu trục nhỏ mới đóng của Hải quân Nga, dường như chỉ để áp đảo hoặc tấn công các nước NATO, dọc theo hoặc gần Biển Đen, như Albania hay Rumania. Nhưng nếu những tàu lớn, như tàu tuần dương Đô đốc Nakhimov, chạy bằng năng lượng hạt nhân, được trang bị tên lửa siêu thanh Zircon, thì nhiều quốc gia NATO và Mỹ, đều có thể phải đối mặt với một mối đe dọa lớn và tiềm tàng vô song. Ngay cả các hệ thống phòng không của các quốc gia trên được nâng cấp, cũng không thể có khả năng phòng thủ trước cuộc tấn công đó; vì hầu hết các hệ thống phòng thủ hiện nay, sẽ bị áp đảo hoàn toàn, bởi số lượng lớn tên lửa siêu thanh đang bay tới, gấp 7 lần tốc độ âm thanh. Vì vậy, mối đe dọa này, có thể được coi là cực kỳ nguy hiểm; ví dụ như một loạt các cuộc tấn công bằng tên lửa siêu thanh từ đại dương, có thể làm tê liệt hệ thống phòng không, để nhanh chóng mở ra hành lang an toàn trên không, cho một cuộc tấn công trên không tiếp theo. Suy nghĩ kỹ về loại kịch bản này, đây không chỉ là những khu vực dọc theo Biển Đen gặp rủi ro; vì các tàu chiến-tuần dương cỡ lớn loại này, sẽ được bố trí để di chuyển tầm xa, tới các địa điểm khá xa bờ biển của Nga. Liệu kiểu tấn công này, có thể gây ra rủi ro cho lãnh thổ Mỹ không? Điều đó là có thể. Vậy Mỹ phải làm thế nào, để an toàn trước các loại tên lửa siêu thanh như Zircon của Nga? Mặc dù có nhiều phương án để chống lại loại tên lửa này, nhưng hiện chưa có một vũ khí nào được coi là khả thi, để có thể ngăn chặn các cuộc tiến công bằng tên lửa siêu thanh. Thực tế, tên lửa siêu thanh Zircon có thể thách thức khả năng phát hiện của các hệ thống radar và phòng thủ của các hệ thống tên lửa phòng không hiện nay; do tốc độ, khả năng cơ động và độ bay cao của tên lửa. Và vào thời điểm chúng bị phát hiện, chúng có thể đã bay được một khoảng cách lớn; như vậy vì với tốc độ của Zircon, tên lửa đánh chặn sẽ không thể bay đủ nhanh để đánh chặn. Các nhà phân tích chỉ ra rằng, việc phát triển các hệ thống phòng thủ chống lại tên lửa siêu thanh, sẽ tỏ ra rất tốn kém. Những hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối như THAAD của Mỹ, nếu được điều chỉnh một cách hợp lý, có thể đối phó được với tên lửa siêu thanh. Tuy nhiên những hệ thống THAAD, chỉ có thể bảo vệ những khu vực nhỏ; như vậy, để có thể bảo vệ toàn bộ lãnh thổ nước Mỹ, họ sẽ cần một số lượng rất lớn các khẩu đội THAAD. Như vậy là điều không tưởng. Nhưng không phải tên lửa siêu thanh như Zircon không có điểm yếu, mặc dù có tầm bắn xa, nhưng nó chỉ có tầm bắn của tên lửa chiến thuật (dưới 1.000km); do vậy muốn tiến công lãnh thổ Mỹ, thì những tàu chiến mang tên lửa này, chắc chắn sẽ phải tiếp cận gần bờ biển nước Mỹ. Đến đây bài toán về tên lửa Zircon, đã có thể có lời giải, bằng một chiến lược phòng thủ tiềm năng; có thể đơn giản là theo dõi chặt chẽ đường đi của Đô đốc Nakhimov từ trên không bằng vệ tinh, máy bay không người lái và thậm chí cả máy bay tấn công. Và sẵn sàng tiêu diệt nó, trước khi nó có thể tiếp cận các thành phố lớn quan trọng ven biển của nước Mỹ. Nguồn: Forces. Mỹ hãy coi chừng, tàu tuần dương hạm Nakhimov của Nga chuẩn bị quay trở lại biển cả. Nguồn: MilitaryNews.



