Có thể thực hiện 700 nhiệm vụ khác nhau, F-35 được "chăm sóc" kỹ thế nào?

F-35 là loại chiến đấu cơ đặc biệt, được coi là " cơ cấu vũ khí trên không" - một thuật ngữ mới do Mỹ phát triển, khác hoàn toàn so với các loại tiêm kích, cường kích hay chiến đấu cơ chiếm ưu thế trên không thông thường. Nguồn ảnh: BI. Cơ cấu vũ khí trên không với khả năng tàng hình này có khả năng thực hiện tới 700 loại nhiệm vụ khác nhau, bao trùm cả các nhiệm vụ của cường kích, tiêm kích, chiếm ưu thế trên không hay oanh tạc cơ chiến thuật. Nguồn ảnh: BI. Do có khả năng thực hiện quá nhiều kiểu nhiệm vụ khác nhau, chiến đấu cơ F-35 đòi hỏi phải được bảo dưỡng, bảo trì thường xuyên với quy trình riêng biệt cực kỳ phức tạp. Nguồn ảnh: BI. Ngay cả công việc chuẩn bị trước khi bay cho F-35 cũng là một "cực hình" khi các kỹ sư hàng không của Không quân Mỹ phải trải qua một loạt các bài kiểm tra ngắn trước khi cho F-35 vào hoạt động. Nguồn ảnh: BI. Thông thường, mỗi chiếc máy bay F-35 sẽ có một phi công và một đội kỹ sư bay lên tới hàng chục người để đảm bảo khả năng hoạt động. Nguồn ảnh: BI. Chưa kể tới việc, cấu hình vũ khí của F-35 có thể thay đổi theo nhiều phương án tác chiến khác nhau, mỗi một cấu hình vũ khí lại khiến F-35 có một trọng tải khác nhau, một cách thức hoạt động khác nhau khi bay. Nguồn ảnh: BI. Với những chiến đấu cơ F-35A - phiên bản rẻ tiền nhất của tiêm kích F-35 - mục tiêu của việc bảo trì, bảo dưỡng đó là thời gian bay trên không của F-35 phải ít hơn thời gian nằm trong ga-ra. Nguồn ảnh: BI. Điều này đồng nghĩa với việc toàn bộ quy trình bảo dưỡng của F-35 sẽ phải được hoàn thiện chỉ dưới một tiếng đồng hồ - thời gian bay thông thường của một chiếc F-35 khi bay tập. Nguồn ảnh: BI. Việc cùng vận hành và cùng làm việc trên một chiếc chiến đấu cơ cũng khiến mối quan hệ giữa các phi công và thợ máy trở nên khăng khít hơn bao giờ hết. Khi kỹ sư bay tuyên bố máy bay không đủ an toàn hoạt động, tư lệnh không quân cũng không có quyền can thiệp vì không có đủ trình độ, kinh nghiệm như kỹ sư máy bay. Nguồn ảnh: BI. Dự án máy bay F-35 đục khoét ngân sách của Mỹ kinh khủng tới nhường nào?

