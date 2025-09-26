Hà Nội

Bánh xe nước quái vật thế kỷ 12 lộ thông tin chấn động

Việc tìm thấy tàn tích Bánh xe nước quái vật thế kỷ 12 Sau Công Nguyên ở Anh giúp hé lộ nhiều thông tin lịch sử thú vị.

Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
Các nhà phát triển đang chuẩn bị xây dựng công trình mới tại khu vực Greenwich Wharf, nước Anh thì bất ngờ tìm thấy tàn tích cổ xưa, quy mô khủng. Ngay lập tức, họ trình báo sự việc ngay lên Hội Đồng Cổ Vật Anh. Ảnh: @Hội Đồng Cổ Vật Anh.
Kết quả thăm dò, phân tích khảo cổ chuyên sâu cho thấy, đó là một bánh xe nước khổng lồ có niên đại từ thế kỷ 12 Sau Công Nguyên. Ảnh: @Hội Đồng Cổ Vật Anh.
Các nhà khảo cổ ước tính rằng, nền móng công trình có kích thước 9,1 m x 11 m và bánh xe nước quái vật này có đường kính tới hơn 6 m. Ảnh: @Hội Đồng Cổ Vật Anh.
Bánh xe nước khổng lồ này đã được bảo tồn qua nhiều thế kỷ bị hư hại bởi các trầm tích than bùn ven sông. Ảnh: @Hội Đồng Cổ Vật Anh.
Công trình này có thiết kế tương tự như các bánh xe nước thời La Mã cổ đại. Những gì còn sót lại là máng nước được đẽo từ một khúc gỗ duy nhất, và một phần chạm khắc của bánh xe nước cùng với mái chèo. Ảnh: @Hội Đồng Cổ Vật Anh.
Các nhà nghiên cứu cho rằng, bánh xe nước này có thể liên quan đến một tu viện gần đó do một dòng tu Bỉ điều hành. Ảnh: @Hội Đồng Cổ Vật Anh.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
