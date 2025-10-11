Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Vén màn bí ẩn sinh vật ‘Mẹ của Quái vật’ khiến nhân loại rùng mình

Kho tri thức

Vén màn bí ẩn sinh vật ‘Mẹ của Quái vật’ khiến nhân loại rùng mình

Echidna là sinh vật nửa người nửa rắn, được mệnh danh là “Mẹ của Quái vật”, sinh ra nhiều sinh linh đáng sợ nhất trong thế giới thần thoại Hy Lạp.

T.B (tổng hợp)
Là vợ của Typhon – cha của quái thú. Echidna kết đôi với Typhon, sinh ra những quái vật nổi tiếng như Cerberus, Hydra và Chimera. Ảnh: Pinterest.
Là vợ của Typhon – cha của quái thú. Echidna kết đôi với Typhon, sinh ra những quái vật nổi tiếng như Cerberus, Hydra và Chimera. Ảnh: Pinterest.
Hình dạng nửa người nửa rắn. Echidna có phần trên là phụ nữ xinh đẹp, phần dưới là thân rắn khổng lồ – biểu tượng cho sự pha trộn giữa cái đẹp và hiểm họa. Ảnh: Pinterest.
Hình dạng nửa người nửa rắn. Echidna có phần trên là phụ nữ xinh đẹp, phần dưới là thân rắn khổng lồ – biểu tượng cho sự pha trộn giữa cái đẹp và hiểm họa. Ảnh: Pinterest.
Được xem là biểu tượng của tự nhiên hoang dã. Sự lai ghép giữa người và động vật cũng thể hiện mối liên kết giữa nhân loại và bản năng nguyên thủy. Ảnh: Pinterest.
Được xem là biểu tượng của tự nhiên hoang dã. Sự lai ghép giữa người và động vật cũng thể hiện mối liên kết giữa nhân loại và bản năng nguyên thủy. Ảnh: Pinterest.
Sống trong hang sâu dưới lòng đất. Theo thần thoại, Echidna ẩn náu ở hang động xa xôi để nuôi dưỡng con cái của mình. Ảnh: Pinterest.
Sống trong hang sâu dưới lòng đất. Theo thần thoại, Echidna ẩn náu ở hang động xa xôi để nuôi dưỡng con cái của mình. Ảnh: Pinterest.
Không bất tử nhưng khó tiêu diệt. Dù không thể chết già, Echidna có thể bị giết, song hầu hết anh hùng Hy Lạp đều không dám đối đầu với sinh vật này. Ảnh: Pinterest.
Không bất tử nhưng khó tiêu diệt. Dù không thể chết già, Echidna có thể bị giết, song hầu hết anh hùng Hy Lạp đều không dám đối đầu với sinh vật này. Ảnh: Pinterest.
Là hiện thân của sự hỗn loạn. Echidna tượng trưng cho nỗi sợ hãi và hỗn loạn mà các anh hùng phải vượt qua để lập lại trật tự thế giới. Ảnh: Pinterest.
Là hiện thân của sự hỗn loạn. Echidna tượng trưng cho nỗi sợ hãi và hỗn loạn mà các anh hùng phải vượt qua để lập lại trật tự thế giới. Ảnh: Pinterest.
Con cháu Echidna để lại dấu ấn sâu đậm trong thần thoại Hy Lạp. Cerberus canh cổng địa ngục, Hydra bị Heracles giết, và Chimera gieo rắc nỗi kinh hoàng khắp Hy Lạp. Ảnh: Pinterest.
Con cháu Echidna để lại dấu ấn sâu đậm trong thần thoại Hy Lạp. Cerberus canh cổng địa ngục, Hydra bị Heracles giết, và Chimera gieo rắc nỗi kinh hoàng khắp Hy Lạp. Ảnh: Pinterest.
Vẫn truyền cảm hứng cho văn hóa hiện đại. Từ văn học, phim ảnh đến trò chơi điện tử, hình tượng Echidna vẫn được khai thác như một biểu tượng của huyền thoại và sức mạnh siêu nhiên. Ảnh: Pinterest.
Vẫn truyền cảm hứng cho văn hóa hiện đại. Từ văn học, phim ảnh đến trò chơi điện tử, hình tượng Echidna vẫn được khai thác như một biểu tượng của huyền thoại và sức mạnh siêu nhiên. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm | VTV24.
T.B (tổng hợp)
#Sinh vật thần thoại Hy Lạp #Echidna - Mẹ quái vật #Hình tượng nửa người nửa rắn #Biểu tượng tự nhiên hoang dã #Sinh vật hỗn loạn và sợ hãi #Các con của Echidna

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT