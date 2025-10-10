Hà Nội

Huy chương cổ Medusa 1.800 năm hé lộ bí mật rợn người

Kho tri thức

Huy chương cổ Medusa 1.800 năm hé lộ bí mật rợn người

Huy chương cổ khắc họa Quỷ Medusa, một con quái vật có hình dạng người phụ nữ với mái tóc toàn rắn, chỉ cần nhìn vào mắt bà ta, người đó sẽ biến thành đá.

Thiên Đăng (Theo ancientpages)
Perge (Perre) là một trong năm thành phố cổ lớn của vương quốc Commagene cổ đại của Thổ Nhĩ Kỳ. Thành phố này được nhắc đến trong nhiều tài liệu La Mã vì có nguồn nước tuyệt đẹp, và từng là nơi nghỉ chân cho lữ khách, đoàn lữ hành và quân đội La Mã đi qua khu vực. Ảnh: @Bảo tàng Adiyaman.
Các cuộc khai quật khảo cổ đã được triển khai tại khu vực này và đã phát hiện ra 13 tác phẩm điêu khắc độc đáo; trong số đó có bức tượng hoàng đế La Mã Caracalla và một số vị thần, nữ thần Hy Lạp. Ảnh: @Bảo tàng Adiyaman.
Gần đây, khi tiến hành cuộc khai quật mới tại tàn tích thành phố cổ Perge này, các chuyên gia đến từ Bảo tàng Adiyaman bất ngờ tìm thấy một hiện vật lạ. Ảnh: @Bảo tàng Adiyaman.
Đó là một huy chương đồng có niên đại 1.800 năm tuổi mang hình đầu Quỷ Medusa. Ảnh: @Bảo tàng Adiyaman.
Trong thần thoại, Quỷ Medusa là một con quái vật có hình dạng một người phụ nữ với mái tóc toàn rắn, chỉ cần nhìn vào mắt bà ta, người đó sẽ biến thành đá. Ảnh: @Bảo tàng Adiyaman.
Theo Mehmet Alkan, giám đốc Bảo tàng Adiyaman, huy chương mang hình đầu Quỷ Medusa này có thể được trao cho một người lính La Mã dũng cảm. Ảnh: @Bảo tàng Adiyaman.
Mehmet Alkan giải thích: "Huy chương có hình đầu Medusa xuất hiện như một phần thưởng dành cho người lính vì thành công quá lớn lao của họ". Ảnh: @Bảo tàng Adiyaman.
Huy chương này cũng được người lính La Mã đeo trên áo giáp trong nghi lễ quân đội. Ảnh: @Bảo tàng Adiyaman.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
Thiên Đăng (Theo ancientpages)
