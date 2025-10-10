Huy chương cổ Medusa 1.800 năm hé lộ bí mật rợn người

Huy chương cổ khắc họa Quỷ Medusa, một con quái vật có hình dạng người phụ nữ với mái tóc toàn rắn, chỉ cần nhìn vào mắt bà ta, người đó sẽ biến thành đá.
Toyota RAV4 Hybrid bị quá nhiệt pin khi cảnh sát Queensland, Australia huấn luyện lái với cường độ cao. Toyota khẳng định xe hoạt động tốt, chưa có sự cố.
Anh chỉ có 6 vệ tinh trinh sát quân sự, nhưng tất cả đều tê liệt do bị áp chế điện tử và phải chăng Nga đang dạy cho NATO một bài học?
Cá Arapaima được xem là thủy quái đáng sợ ở sông Amazon. Chúng có thể đạt chiều dài 4m, nặng tới 300 kg và săn mồi cả cá sấu hay cá piranha.
Từ chuông cửa tự phát điện đến cảm biến cửa và nút nhấn khẩn cấp, ba món đồ nhỏ gọn này đang được nhiều người săn lùng vì vừa tiện lợi.
Ấn Độ muốn chốt thỏa thuận mua thêm S-400 với Nga trước khi ông Putin tới thăm, trong nỗ lực tăng cường phòng không và khẳng định vị thế chiến lược tại Nam Á.
Ferrari Roma coupe đã dừng sản xuất, nhưng hàng tồn kho từ các đại lý trên thế giới hay ở Việt Nam thì còn và một đại gia tại Tp.HCM mua 1 xe để trải nghiệm.
Những loại hoa này được ưa chuộng vì khả năng sinh trưởng mạnh mẽ, ít yêu cầu chăm sóc, có nhiều màu sắc rực rỡ và nở hoa rực rỡ.
Ukraine được cho là mở đợt tập kích bằng UAV quy mô lớn nhằm trả đũa các cuộc không kích của Nga, khiến phòng không Moscow đưa ra cảnh báo liên tục.
Nữ ca sĩ Hòa Minzy liên tục ủng hộ cho bà con vùng lũ. Mới nhất, cô đóng góp 100 triệu đồng cho người dân Cao Bằng.
Ẩn mình trên cao nguyên Anatolia, Çatalhöyük là một trong những khu định cư đô thị đầu tiên của loài người, hé lộ cuộc sống xã hội sơ khai cách đây 9.000 năm.
Ẩn mình giữa những sườn đá gồ ghề của miền Nam Phi, ngựa vằn núi (Equus zebra) là loài ngựa hoang độc đáo với bộ lông đặc thù và khả năng leo trèo kinh ngạc.
Smartphone Xiaomi 17 series vẫn ưu ái thị trường nội địa hơn vì các flagship hàng đầu của hãng khác còn lâu mới đuổi kịp.
Nhờ những hợp đồng quảng cáo béo bở, các khoản đầu tư khôn ngoan và mức lương kỷ lục, giá trị tài sản ròng của Ronaldo đã vượt mốc 1,4 tỷ USD.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 11/10, Bảo Bình tài vận tốt nhưng đừng chủ quan đầu tư mạo hiểm. Nhân Mã tình cảm hư hao, quá kiểm soát đối phương.
Thúy Vi, hot girl nổi tiếng sau những lùm xùm tình cảm và các lần "dao kéo", hiện tại vẫn thu hút chú ý của cộng đồng mạng, đặc biệt là phong cách thời trang.
Khám phá 5 điểm du lịch cộng đồng nổi bật ở Việt Nam, nơi du khách vừa tận hưởng cảnh sắc, vừa trải nghiệm văn hóa và đời sống bản địa chân thực
Một chiếc Chevrolet Corvette ZR1 Coupe 3ZR ZTK đời 2019 màu đỏ Long Beach đã được 1 đại lý ở Mỹ chào bán với giá 325.000 đô la, cao hơn các siêu xe đời mới.
Ngôi nhà 6 tầng là tổ ấm của Dương Ngọc Thái thiết kế rộng rãi, hiện đại nhưng vẫn giữ nét gần gũi, truyền thống.
Với concept hóa thân thành cô thư ký trong bộ ảnh mới, nữ dancer Tammy khoe trọn đường cong nóng bỏng khiến người nhìn không thể rời mắt.
Tiểu Vy diện trang phục đính kết khoe dáng quyến rũ. Hoa hậu Ý Nhi được khen xinh đẹp khi khoe ảnh tại Australia.
Thay vì trong xanh êm đềm, thác Bản Giốc những ngày đầu tháng 10 trở nên cuồn cuộn, trắng xóa, tạo nên khung cảnh kỳ vĩ hiếm thấy ở miền sơn cước.