Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Doanh nghiệp

PVOIL: Hành trình đưa nhiên liệu sinh học vào cuộc sống

Ngày 15/5/2026 đánh dấu một bước chuyển quan trọng khi xăng sinh học E10 được Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL),đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) triển khai kinh doanh đại trà trên phạm vi toàn quốc.

PV

Từ những bước đi đầu tiên với xăng E5

Ngay từ tháng 10/2008, khi xăng sinh học còn là khái niệm mới tại Việt Nam, PVOIL đã tiên phong nghiên cứu, sản xuất và thí điểm xăng E5. Đến ngày 01/08/2010, PVOIL chính thức đưa xăng E5 ra thị trường với 12 điểm bán đầu tiên.

Trong những năm tiếp theo, PVOIL từng bước mở rộng hệ thống phân phối. Năm 2014, ngoài việc triển khai xăng E5 tại 7 tỉnh, thành phố theo lộ trình của Chính phủ, PVOIL còn chủ động mở rộng triển khai tại tỉnh Quảng Nam, góp phần đưa xăng sinh học tiếp cận rộng rãi hơn với người tiêu dùng.

Ba năm sau đó, ngày 15/12/2017, PVOIL chính thức chuyển đổi hoàn toàn kinh doanh xăng E5 RON 92 thay thế cho xăng khoáng RON 92. Quá trình triển khai xăng E5 không chỉ giúp mở rộng thị trường mà còn góp phần hình thành thói quen sử dụng nhiên liệu sinh học, tạo nền tảng cho các bước phát triển tiếp theo.

Đến chuẩn bị cho E10

Quá trình triển khai xăng E5 đã giúp PVOIL có được góc nhìn thực tiễn trong pha chế, vận hành hệ thống, kiểm soát chất lượng nhiên liệu sinh học. Đây là cơ sở quan trọng để doanh nghiệp tiếp tục triển khai xăng sinh học E10.

1.png

Trong những năm gần đây, PVOIL từng bước nâng cấp hệ thống hạ tầng pha chế, mở rộng năng lực từ khoảng 1 triệu m³ xăng E5 mỗi năm lên đến 4 triệu m³ xăng E10 mỗi năm. Việc chuyển đổi từ E5 sang E10 đòi hỏi sự đồng bộ về công nghệ, tồn trữ, vận chuyển và kiểm soát chất lượng trong toàn chuỗi cung ứng.

Song song với đó, PVOIL đã triển khai chương trình thí điểm kinh doanh xăng E10 từ ngày 1/8/2025 nhằm hoàn thiện quy trình vận hành và đánh giá phản ứng của thị trường trước khi triển khai trên diện rộng. Đến tháng 5/2026, toàn bộ gần 1.000 cửa hàng xăng dầu của PVOIL trên toàn quốc đã kinh doanh xăng E10

Sẵn sàng cho giai đoạn chuyển dịch năng lượng

Việc đưa xăng sinh học E10 triển khai trên toàn quốc từ 15/5/2026 không chỉ là bước tiến về sản phẩm mà còn phản ánh quá trình chuẩn bị lâu dài của PVOIL.

Trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy lộ trình chuyển dịch năng lượng theo hướng xanh và bền vững, nhiên liệu sinh học được xem là một giải pháp quan trọng nhằm giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và giảm phát thải khí nhà kính.

Hơn 15 năm kiên trì theo đuổi nhiên liệu sinh học, PVOIL không chỉ đưa E10 đến với người tiêu dùng mà còn góp phần hiện thực hóa mục tiêu chuyển dịch năng lượng và tăng trưởng xanh của Petrovietnam.

#Phát triển nhiên liệu sinh học Việt Nam #Chuyển đổi từ xăng E5 sang E10 #Hệ thống phân phối nhiên liệu sinh học #Chương trình thí điểm xăng E10 #Chuyển dịch năng lượng bền vững

Bài liên quan

Doanh nghiệp

Gần 1.000 Cửa hàng xăng dầu PVOIL đã sẵn sàng kinh doanh xăng E10

Ngày 15/5/2026, Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL), thành viên của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) sẽ chính thức triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 tại gần 1.000 cửa hàng xăng dầu trên cả nước, đánh dấu bước chuyển lớn trong lộ trình phát triển nhiên liệu sinh học và chuyển dịch năng lượng xanh tại Việt Nam.

Toàn bộ công tác chuẩn bị cho việc triển khai kinh doanh xăng E10 trên toàn quốc của PVOIL đã được hoàn tất, từ hạ tầng pha chế, tồn trữ, vận chuyển đến hệ thống phân phối và phương án đảm bảo nguồn cung nguyên liệu phục vụ pha chế trên quy mô lớn.

Trước ngày triển khai đồng loạt, các cửa hàng xăng dầu của PVOIL đã hoàn tất việc rà soát lần cuối và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện kỹ thuật, từ bồn chứa, trụ bơm, đường ống đến thiết bị đo lường. Công tác cập nhật thông tin sản phẩm trên các trụ bơm cũng được triển khai đồng bộ. Đồng thời, việc vệ sinh bồn chứa, kiểm tra độ kín và đánh giá khả năng tương thích của thiết bị với xăng E10 đã được thực hiện, nhằm bảo đảm chất lượng sản phẩm và an toàn trong quá trình kinh doanh. Đối với lượng xăng khoáng RON 95 còn tồn tại các cửa hàng, các đơn vị sẽ tiếp tục bán hết trước khi chuyển sang kinh doanh hoàn toàn xăng E10.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Vinhomes Global Gate Hạ Long mở ra hàng vạn cơ hội lập nghiệp, khách hàng sẵn sàng “đăng ký thường trú”

Vinhomes Global Gate Hạ Long mở ra hàng vạn cơ hội lập nghiệp, khách hàng sẵn sàng “đăng ký thường trú”

Không chỉ là siêu dự án nhà ở đơn thuần, Vinhomes Global Gate Hạ Long đang kiến tạo một hệ sinh thái kinh tế - dịch vụ khổng lồ với hàng vạn cơ hội lập nghiệp bền vững. Đây chính là “bảo chứng thép” cho khả năng thu hút khách hàng ở thực của siêu đô thị biển lớn nhất Việt Nam.

Khi AI và dữ liệu tái định hình quan hệ khách hàng trong ngành ngân hàng

Khi AI và dữ liệu tái định hình quan hệ khách hàng trong ngành ngân hàng

Trong bối cảnh AI, dữ liệu và hành vi khách hàng đang làm thay đổi mạnh mẽ ngành tài chính - ngân hàng, các tổ chức tài chính không còn cạnh tranh đơn thuần bằng tính năng mới, sản phẩm dịch vụ hay quy mô mạng lưới, mà bằng khả năng thấu hiểu khách hàng, siêu cá nhân hóa và chuyển hóa công nghệ thành trải nghiệm tối ưu của khách hàng trong từng điểm chạm. Đây cũng là những nội dung trọng tâm được các chuyên gia quốc tế chia sẻ tại Hội thảo “Chuyển đổi số: Xu hướng và Tầm nhìn chiến lược” do VietinBank tổ chức trong khuôn khổ sự kiện “Digital Symphony” ngày 15/5/2026.