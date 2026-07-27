Agribank lan tỏa nghĩa tình tri ân nhân thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng

Giữa những ngày tháng Bảy lịch sử, khi không khí tri ân bao trùm khắp mọi miền Tổ quốc, dấu ấn Agribank - định chế tài chính hàng đầu, “Ngân hàng vì cộng đồng” càng trở nên sâu đậm trong lòng nhân dân bằng hành trình kết nối yêu thương, lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Đồng chí Phạm Đức Ấn - Thống đốc NHNN cùng lãnh đạo các NHTM trao tặng số tiền 300 tỷ đồng ủng hộ phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng. Đồng chí Phạm Toàn Vượng - Tổng Giám đốc, đại diện Agribank (thứ 10 từ phải sang) vinh dự tham gia cùng đoàn đại biểu ngành Ngân hàng

Khi “Uống nước nhớ nguồn” trở thành bản sắc

Trải qua hành trình xây dựng và đồng hành phát triển cùng đất nước, Agribank không chỉ khẳng định vai trò chủ lực của Ngân hàng thương mại Nhà nước trên thị trường tài chính - tiền tệ mà còn giữ vững danh hiệu “Ngân hàng vì cộng đồng” trong nhiều năm liên tiếp bởi những cống hiến bền bỉ hướng tới sự phát triển bền vững của cộng đồng xã hội và nhân dân.

Với Agribank, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” không chỉ là khẩu hiệu hay sự hưởng ứng mang tính phong trào mà đã trở thành một phần bản sắc văn hóa, thắm đượm nghĩa tình trong từng quyết sách và những hành động thiết thực. Minh chứng rõ nét nhất cho tinh thần ấy là những hoạt động tri ân được quan tâm, tổ chức thường xuyên, thể hiện sự chỉn chu và trang trọng từ cấp lãnh đạo cao nhất đến các đơn vị cơ sở trên toàn quốc. Mỗi hoạt động đều gửi gắm lòng biết ơn và tinh thần trách nhiệm của Agribank đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Những hành trình khắc ghi dấu ấn tri ân

Tháng Bảy tri ân, Ban lãnh đạo Agribank, các cấp công đoàn và các đơn vị Agribank trên cả nước đã và đang đồng loạt triển khai nhiều hoạt động thiết thực như tổ chức các đoàn thăm hỏi, tặng quà các Trung tâm điều dưỡng thương binh, gia đình chính sách; dâng hương tại các nghĩa trang liệt sĩ, các địa chỉ đỏ; chăm lo đoàn viên là thương binh, thân nhân người có công với cách mạng.... Những nén hương thơm được dâng lên, những phần quà ý nghĩa được kính cẩn trao tận tay các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, bệnh binh và gia đình có công với cách mạng là lời hứa danh dự của thế hệ hôm nay trước sự thầm lặng hy sinh của thế hệ cha anh đi trước.

Ngày 16/7, tham gia chuyến công tác của Đoàn công tác do Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu, đồng chí Tô Huy Vũ - Chủ tịch HĐTV Agribank đã trực tiếp thăm, tặng món quà trị giá 300 triệu đồng và động viên các thương binh, bệnh binh, người có công tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng.

Trước đó, trong 2 ngày 10 - 11/7/2026, Chủ tịch HĐTV và các lãnh đạo Agribank cũng đã tham gia Đoàn công tác Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) do đồng chí Phạm Đức Ấn - Thống đốc NHNN dẫn đầu trong chuyến đi về nguồn tri ân các Anh hùng, liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh và Nghệ An. Đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị và làm lễ thả hoa bên bờ sông Thạch Hãn; dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn; Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9; Hang 8 cô; Hang Y tá; viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp; Khu di tích Quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc; Nghĩa trang Liệt sĩ Việt - Lào, Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn; dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên và Đền Chung Sơn, tưởng niệm và bày tỏ lòng biết ơn, kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cùng với các hoạt động tri ân, tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ, Đoàn công tác đã trao tặng an sinh xã hội tại 03 tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh và Nghệ An với tổng số tiền là 30 tỷ đồng (mỗi tỉnh 10 tỷ đồng).

Đồng chí Tô Huy Vũ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Agribank tham gia chương trình về nguồn cùng Đoàn công tác NHNN tại tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh và Nghệ An.

Đặc biệt, sáng 23/7, tại Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 và phát động phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, vinh dự tham gia chương trình cùng đoàn đại biểu ngành Ngân hàng do Thống đốc Phạm Đức Ấn dẫn đầu, đại diện Agribank, đồng chí Phạm Toàn Vượng - Tổng Giám đốc cùng ngành Ngân hàng đã trao tặng số tiền 300 tỷ đồng ủng hộ phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng.

Trong chuỗi hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” đang lan tỏa sôi nổi từ Trụ sở chính đến các đơn vị trong toàn hệ thống, Công đoàn Agribank tổ chức các đoàn công tác đến thăm, tri ân và trao kinh phí hỗ trợ tại các Trung tâm điều dưỡng thương binh, Trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng người có công trên địa bàn các tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa... với tổng kinh phí 560 triệu đồng.

Trên khắp mọi miền của Tổ quốc mến yêu, từ Bắc vào Nam, từ miền xuôi lên miền ngược, cán bộ, người lao động, đoàn viên công đoàn, thế hệ thanh niên Agribank trong toàn hệ thống đang tiếp tục thực hiện những chương trình tri ân ý nghĩa với tất cả lòng thành kính, sự biết ơn đối với các thế hệ đi trước - những người đã cống hiến cả cuộc đời, máu xương, công sức, trí tuệ để giành, giữ nền độc lập cho dân tộc. Những chương trình, nghĩa cử tri ân cao đẹp trong tháng Bảy chính là liều thuốc tinh thần vô giá đối với thương - bệnh binh, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng; đồng thời khơi dậy mạnh mẽ lòng tự hào dân tộc và niềm tự hào thương hiệu trong mỗi Agribanker.

Các đơn vị trong hệ thống Agribank dâng hương tưởng niệm, tri ân Anh hùng liệt sĩ

Vị thế của Agribank hôm nay không chỉ đo đếm bằng những con số tăng trưởng hay tổng tài sản hàng triệu tỷ đồng, mà còn được ghi nhận bởi niềm tin yêu của nhân dân - niềm tin vào một ngân hàng lớn mạnh và luôn trọn vẹn nghĩa tình. Mỗi giao dịch được thực hiện thành công, mỗi đồng vốn Agribank đưa đến khách hàng, người dân hôm nay không chỉ hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế, mà còn là sự tiếp nối thành quả hòa bình mà cha anh đã đổi bằng xương máu. Mỗi nỗ lực vươn lên của Agribanker hôm nay chính là hành động thiết thực nhất để góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, giữ vững danh hiệu “Ngân hàng vì cộng đồng” và làm sáng đẹp thêm hình ảnh bông lúa vàng - biểu tượng của sự thịnh vượng và gắn kết trọn đời với đất nước, con người Việt Nam.