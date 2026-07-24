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Doanh nghiệp

Eximbank tiếp tục hoàn thiện nền tảng quản trị cho giai đoạn phát triển mới

ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 thông qua các nội dung về quản trị và nhân sự nhằm đáp ứng yêu cầu triển khai Chiến lược phát triển giai đoạn 2026 - 2030

PV

Ngày 24 tháng 7 năm 2026 - Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026 của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) đã thông qua các nội dung về quản trị và nhân sự thuộc thẩm quyền của Đại hội, tiếp tục hoàn thiện nền tảng quản trị phục vụ việc triển khai Chiến lược phát triển giai đoạn 2026 - 2030 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua.

Tại Đại hội, cổ đông đã thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị nhằm bảo đảm tính đồng bộ trong hệ thống quản trị của Ngân hàng, phù hợp với quy định của pháp luật và định hướng từng bước tiếp cận các thông lệ quản trị tiên tiến.

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Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Eximbank.

Đại hội cũng đã thông qua các nội dung về nhân sự Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát thuộc thẩm quyền.

Việc hình thành cơ cấu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) được thực hiện trên cơ sở các tiêu chí của Khung quản trị doanh nghiệp đã được ĐHĐCĐ thông qua trước đó, xuất phát từ yêu cầu quản trị và mục tiêu phát triển dài hạn của Eximbank. Theo đó, cơ cấu Hội đồng quản trị được xây dựng theo hướng đa dạng về chuyên môn, kinh nghiệm và góc nhìn quản trị, đồng thời đề cao tính độc lập, minh bạch và chất lượng trong quá trình thảo luận, giám sát và ra quyết định nhằm bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền.

Các thành viên Hội đồng quản trị có kinh nghiệm chuyên sâu trong những lĩnh vực trọng yếu như chiến lược, tài chính - ngân hàng, quản trị rủi ro, kiểm toán, công nghệ và phát triển nguồn nhân lực được kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực tổng thể và chất lượng hoạt động của Hội đồng quản trị nhằm hỗ trợ Ban điều hành trong việc đáp ứng các nhu cầu của khách hàng.

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Cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2026

Thông qua việc tiếp cận có chọn lọc các nguyên tắc quản trị doanh nghiệp của OECD cùng các thông lệ quốc tế phù hợp trong quản trị ngân hàng và quản trị rủi ro, Eximbank hướng tới xây dựng một môi trường hoạt động của Hội đồng quản trị độc lập, minh bạch và chuyên nghiệp.

Sau khi Đại hội công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030), Hội đồng quản trị đã họp phiên đầu tiên và bầu Ông Nguyễn Lê Quốc Anh giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Eximbank theo quy định.

Trên cương vị Chủ tịch Hội đồng quản trị vừa được bầu, Ông Nguyễn Lê Quốc Anh cho biết:

“Việc hình thành cơ cấu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới được thực hiện từ yêu cầu phát triển của Eximbank và mục tiêu xây dựng một nền tảng quản trị minh bạch, độc lập và chuyên nghiệp. Sự đa dạng về kinh nghiệm, chuyên môn và góc nhìn quản trị sẽ giúp Hội đồng quản trị nâng cao chất lượng thảo luận, giám sát và ra quyết định, đồng thời đồng hành hiệu quả hơn cùng Ban Điều hành trong quá trình triển khai chiến lược. Chúng tôi kỳ vọng những kinh nghiệm quản trị tiên tiến phù hợp sẽ từng bước được đưa vào thực tiễn hoạt động, tạo niềm tin cho đội ngũ và góp phần đưa Eximbank đến gần hơn với khách hàng và cán bộ nhân viên, qua đó cùng tạo ra nhiều giá trị hơn cho cộng đồng và đóng góp vào sự phát triển bền vững của Việt Nam.”

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Nghi thức tặng hoa các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Các quyết nghị được thông qua tại Đại hội sẽ tạo cơ sở để Eximbank tiếp tục triển khai Chiến lược phát triển giai đoạn 2026 - 2030 với định hướng quản trị rõ ràng, năng lực Hội đồng quản trị được tăng cường và sự thống nhất cao hơn trong toàn hệ thống, qua đó tạo ra những giá trị thiết thực hơn cho khách hàng, cán bộ nhân viên và cộng đồng và đóng góp vào mục tiêu xây dựng một Việt Nam phát triển bền vững.

GIỚI THIỆU VỀ EXIMBANK: Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank – HOSE: EIB) được thành lập năm 1989, là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên tại Việt Nam. Trải qua hơn ba thập kỷ phát triển, Eximbank cung cấp đa dạng các sản phẩm và dịch vụ tài chính cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, bao gồm huy động vốn, tín dụng, tài trợ thương mại, thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại hối, dịch vụ thẻ và các giải pháp ngân hàng hiện đại.
Eximbank hiện có mạng lưới 215 chi nhánh và phòng giao dịch trên toàn quốc, đồng thời thiết lập quan hệ đại lý với 600 ngân hàng và tổ chức tài chính trên thế giới, hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động thanh toán quốc tế và thương mại của khách hàng.
Trong giai đoạn phát triển mới, Eximbank tiếp tục củng cố năng lực quản trị, hiện đại hóa hệ thống công nghệ và nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm hướng tới tăng trưởng bền vững và gia tăng giá trị cho khách hàng, cổ đông và đối tác. Với sứ mệnh đồng hành cùng khách hàng trên hành trình phát triển và hội nhập, Eximbank cam kết cung cấp các giải pháp tài chính hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và gia tăng giá trị cho khách hàng. Website: https://www.eximbank.com.vn Fanpage: https://www.facebook.com/Eximbankvietnam

#Eximbank #ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 #Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam

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