Primmy Trương được chồng thiếu gia tổ chức sinh nhật hoành tráng

Cộng đồng trẻ

Primmy Trương được chồng thiếu gia tổ chức sinh nhật hoành tráng

Không chỉ tổ chức một buổi tiệc lãng mạn, thiếu gia Phan Thành còn gây bất ngờ khi thể hiện sự thấu hiểu vợ đến từng chi tiết nhỏ.

Thiên Anh
Mới đây, Primmy Trương (Phạm Phương Thảo) đã đón sinh nhật tuổi mới trong không khí không thể ngọt ngào hơn. Trên trang cá nhân, cô nàng đã khoe trọn những khoảnh khắc hạnh phúc trong buổi tiệc sinh nhật bất ngờ do chính ông xã là thiếu gia Phan Thành dày công chuẩn bị.
Buổi tiệc được tổ chức tại một không gian sang trọng, lấy tông màu hồng pastel làm chủ đạo. Toàn bộ bàn tiệc được trang trí ngập tràn hoa hồng và hoa cẩm tú cầu, cùng với những quả bóng bay trong suốt được thắt nơ hồng điệu đà. Điểm nhấn ấn tượng nhất chính là chiếc nơ bằng lụa màu hồng khổng lồ, tạo nên một bối cảnh chụp ảnh "tiểu thư" đúng nghĩa.
Nhân vật chính Primmy Trương xuất hiện vô cùng xinh đẹp và thanh lịch. Cô diện một chiếc váy ren dài tay màu xanh pastel, khéo léo phối cùng giày cao gót và một chiếc túi xách mini ton-sur-ton, toát lên thần thái "vợ hào môn" sang chảnh.
Theo chia sẻ của Primmy, đây hoàn toàn là một buổi tiệc bất ngờ. Cô viết: "Cảm ơn ba Kyle &amp; Tiffany đã chuẩn bị buổi tiệc này cho vợ... May là chồng còn có tổ chức nên mới có tiệc sinh nhật".
Đáng chú ý nhất, thiếu gia Phan Thành đã cho thấy sự tinh tế và cưng chiều vợ "hết nấc" qua từng chi tiết.
Thay vì một chiếc bánh kem thông thường, Phan Thành đã đặt một chiếc bánh tạo hình túi hiệu Hermès (dáng Kelly) màu hồng giống y như thật. Primmy Trương đã phải bật cười và dành tặng "100 điểm thành thật" cho chiếc bánh "giống mi-li-mét" này của chồng.
Hiểu rõ sở thích của vợ, Phan Thành còn đặc biệt dặn dò ban nhạc live tại buổi tiệc. Primmy Trương thích thú chia sẻ: "Biết vợ thích nghe C-Pop nên tiệc là dặn em ca sĩ phải hát nhạc Trung không nha. OST Trầm Vụn Hương Phai luôn".
Buổi tiệc có sự tham gia của những bạn bè thân thiết của cặp đôi. Tất cả đã cùng nhau dùng bữa tối thân mật và nâng ly chúc mừng tuổi mới của Primmy Trương.
Primmy Trương cũng không quên khoe "món quà ý nghĩa nhất" là tấm thiệp viết tay và chiếc bánh kem bằng đất nặn do con trai tự làm, với dòng chữ: "Chúc mẹ Thảo sinh nhật vui vẻ xinh đẹp".
Qua loạt ảnh, có thể thấy Primmy Trương đang tận hưởng cuộc sống viên mãn, được ông xã yêu thương, cưng chiều và hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình.
Thiên Anh
