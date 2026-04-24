Pin “trâu” và máy siêu mỏng, Big Tech đang tụt lại?

Công nghệ pin silicon-carbon giúp smartphone vừa mỏng vừa pin “khủng”, nhưng Apple, Samsung và Google vẫn đứng ngoài cuộc chơi đầy tiềm năng này.

Thiên Trang (TH)
Thị trường smartphone đang chứng kiến một bước ngoặt công nghệ khi pin silicon-carbon giúp tăng mạnh dung lượng nhưng vẫn giữ thiết kế mỏng nhẹ, tạo ra xu hướng mới về trải nghiệm di động.
Khác với pin lithium-ion truyền thống, công nghệ này sử dụng hỗn hợp silicon và graphite ở cực âm, cho mật độ năng lượng cao hơn đáng kể, mở ra khả năng nhồi pin lớn vào thân máy nhỏ gọn.
Nhiều hãng như Honor hay OPPO đã nhanh chóng ứng dụng, với các thiết bị sở hữu pin 5.600mAh đến 8.000mAh nhưng vẫn giữ độ mỏng ấn tượng.
Thậm chí, các tên tuổi lớn như Huawei, Xiaomi hay Vivo cũng đã tham gia cuộc đua, biến pin silicon-carbon thành xu hướng chủ đạo mới.
Trong khi đó, ba “ông lớn” Apple, Samsung và Google lại tỏ ra thận trọng, chưa đưa công nghệ này vào sản phẩm thương mại đại trà.
Nguyên nhân chính nằm ở bài toán độ bền, khi silicon có xu hướng giãn nở mạnh trong quá trình sạc-xả, có thể khiến pin xuống cấp nhanh hơn sau thời gian dài sử dụng.
Bên cạnh đó, các quy định khắt khe về tuổi thọ pin tại châu Âu cùng rào cản vận chuyển quốc tế đối với pin dung lượng lớn cũng khiến việc phổ cập công nghệ này trở nên phức tạp hơn.
Dù vậy, nếu các vấn đề về độ bền được giải quyết, pin silicon-carbon hoàn toàn có thể trở thành “cuộc chơi lớn” tiếp theo của ngành smartphone, và khi đó việc đứng ngoài quá lâu có thể khiến các ông lớn đánh mất lợi thế cạnh tranh.
Mời quý độc giả xem thêm video: Trời nồm khó chịu, 4 máy hút ẩm công suất lớn dưới 8 triệu đáng cân nhắc cho gia đình
