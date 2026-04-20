Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
POCO M8 Pro với thiết kế lột xác, pin 6.500mAh, sạc 100W

Số hóa - Xe

POCO M8 Pro gây chú ý khi sở hữu thiết kế hoàn toàn mới, màn hình AMOLED sáng tới 3.200 nits, chip Snapdragon 7s Gen 4 cùng viên pin 6.500mAh.

Thiên Trang
POCO M8 Pro đánh dấu bước thay đổi rõ rệt trong ngôn ngữ thiết kế của dòng M-series khi chuyển sang phong cách hiện đại hơn, với cụm camera được làm lại và các cạnh bo cong mềm mại, mang lại cảm giác cầm nắm chắc chắn nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ cao trong phân khúc.
Ở mặt trước, thiết bị sử dụng kính Gorilla Glass Victus 2 cao cấp, trong khi mặt lưng có nhiều tùy chọn hoàn thiện như nhựa gia cố sợi hoặc da sinh thái, đi kèm các họa tiết vân carbon tạo điểm nhấn thị giác, giúp sản phẩm không còn mang dáng dấp của một mẫu máy tầm trung truyền thống.
Không chỉ thay đổi về ngoại hình, độ bền cũng là yếu tố được nâng cấp đáng kể khi máy đạt chuẩn kháng nước và bụi IP69/IP69K, một tiêu chuẩn hiếm thấy trong phân khúc, cho phép thiết bị hoạt động ổn định trong các điều kiện môi trường khắc nghiệt hơn so với mặt bằng chung.
Màn hình của POCO M8 Pro là một trong những điểm nổi bật nhất khi được trang bị tấm nền AMOLED 6,83 inch độ phân giải 1.5K, hỗ trợ 68 tỷ màu, tần số quét 120Hz và công nghệ HDR10+ cùng Dolby Vision, mang lại trải nghiệm hiển thị sắc nét, sống động và phù hợp cho cả giải trí lẫn chơi game.
Đáng chú ý, độ sáng tối đa lên đến 3.200 nits giúp thiết bị dễ dàng hiển thị rõ ràng dưới ánh sáng mạnh, trong khi công nghệ PWM 3840Hz hỗ trợ giảm nhấp nháy, góp phần bảo vệ mắt khi sử dụng trong thời gian dài.
Về hiệu năng, máy sử dụng vi xử lý Snapdragon 7s Gen 4 sản xuất trên tiến trình 4nm, kết hợp GPU Adreno 810 và NPU Hexagon mới, mang lại khả năng xử lý ổn định từ các tác vụ hàng ngày cho đến các tựa game đồ họa cao, đồng thời cải thiện đáng kể hiệu suất AI.
Kết hợp với RAM tối đa 12GB và bộ nhớ trong lên đến 512GB chuẩn UFS 2.2, POCO M8 Pro cho phép đa nhiệm mượt mà, truy xuất dữ liệu nhanh, đồng thời đáp ứng tốt nhu cầu lưu trữ lớn của người dùng hiện đại.
Hệ thống camera cũng được tinh chỉnh với cảm biến chính 50MP hỗ trợ chống rung quang học OIS, đi kèm camera góc siêu rộng 8MP và camera selfie 32MP, mang lại chất lượng hình ảnh ổn định trong nhiều điều kiện ánh sáng và phù hợp cho cả nhu cầu chụp ảnh lẫn quay video cơ bản.
Điểm nhấn đáng chú ý nhất của thiết bị nằm ở viên pin dung lượng 6.500mAh, cho thời gian sử dụng kéo dài vượt trội, kết hợp công nghệ sạc nhanh 100W giúp nạp đầy pin chỉ trong khoảng 40 phút, đồng thời hỗ trợ sạc ngược 22.5W để biến máy thành nguồn pin dự phòng khi cần thiết.
Với sự kết hợp giữa thiết kế mới, màn hình chất lượng cao, hiệu năng ổn định và thời lượng pin ấn tượng, POCO M8 Pro cho thấy tham vọng vượt khỏi giới hạn của một smartphone tầm trung, hướng đến trải nghiệm toàn diện hơn cho người dùng trong năm 2026.
#POCO M8 Pro #thiết kế #pin 6500mAh #Snapdragon 7s #màn hình AMOLED

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT