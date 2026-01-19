Phương Mỹ Chi gây bất ngờ với phong cách trễ vai gợi cảm

Hà Nội

Giải trí

Phương Mỹ Chi chia sẻ hình ảnh mới trong một bữa tiệc với phong cách trễ vai gợi cảm, trưởng thành hơn hẳn hình tượng quen thuộc trước đây.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Mới đây, Phương Mỹ Chi đã đăng tải loạt bức ảnh chụp tại bữa tiệc thân mật, nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Trong ảnh, nữ ca sĩ diện trang phục trễ vai với gam màu nhẹ nhàng, thiết kế tối giản nhưng tinh tế, khéo léo tôn lên vóc dáng thanh mảnh.
Lối trang điểm tự nhiên kết hợp cùng mái tóc dài buông nhẹ giúp tổng thể hình ảnh cả Mỹ Chi toát lên vẻ nữ tính và trưởng thành.
So với hình ảnh trong trẻo, kín đáo gắn liền với Phương Mỹ Chi suốt nhiều năm qua, lần xuất hiện này mang đến cảm giác mới mẻ.
Không còn là cô bé dân ca ngày nào, Phương Mỹ Chi của hiện tại cho thấy sự lột xác rõ rệt về phong cách, tự tin thử nghiệm những hình ảnh gợi cảm và cá tính hơn.
Thời gian gần đây, nữ ca sĩ liên tục chia sẻ những bộ ảnh mang hơi hướng thời trang táo bạo hơn trước.
Cô không ngại lựa chọn các thiết kế khoe vai, tôn dáng hay phối đồ phá cách.
Sự thay đổi này được xem như cách Phương Mỹ Chi khẳng định bản thân đã trưởng thành, sẵn sàng thoát khỏi khuôn mẫu cũ để xây dựng hình ảnh hiện đại, tự tin và độc lập.
Nhiều khán giả dành lời khen cho sự chuyển mình này, cho rằng Phương Mỹ Chi đang đi đúng hướng khi biết làm mới hình ảnh nhưng vẫn giữ được nét riêng vốn có.
Cách lựa chọn trang phục của cô được đánh giá là có sự kết hợp giữa yếu tố truyền thống và nét trẻ trung, phù hợp với độ tuổi.
Hiện, Phương Mỹ Chi là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng.
