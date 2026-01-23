Phúc Minh Đạt "vượt mặt" hai đối thủ, giành gói thầu xây lắp 4,2 tỷ tại Ninh Hòa

Việc lựa chọn nhà thầu cho gói thầu xây lắp đường liên xã tại phường Ninh Hòa không chỉ là câu chuyện về những con số tiết kiệm ngân sách, mà còn là minh chứng cho sự sàng lọc khắc nghiệt của các quy định pháp luật mới. Tại sao những nhà thầu từng có bề dày kinh nghiệm lại bị loại bởi những sai sót trong hồ sơ dự thầu?

Từ gói thầu hạ tầng giao thông trọng điểm...

Dự án "Nâng cấp, mở rộng đường liên xã Ninh Phụng – Ninh Trung" (đoạn từ cầu Bến Gành đến cầu Điềm Tịnh) là một trong những dự án hạ tầng quan trọng nhằm thúc đẩy giao thương và hoàn thiện diện mạo đô thị của phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Với tổng mức đầu tư hơn 5,7 tỷ đồng, gói thầu số 05 (Xây lắp) có giá dự toán được duyệt là 4.769.809.000 đồng đã thu hút sự chú ý của nhiều doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn.

Theo Biên bản mở thầu ngày 18/12/2025, có 03 nhà thầu tham gia đường đua này bao gồm: Công ty TNHH Lương Khánh Phương, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Mạnh Trung và Công ty TNHH Phúc Minh Đạt. Cuộc cạnh tranh tưởng chừng sẽ rất gay gắt về giá khi các nhà thầu đều là những cái tên quen thuộc. Tuy nhiên, kết quả tại Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 15/01/2026 do Chủ tịch UBND phường Ninh Hòa ký đã mang đến cái kết bất ngờ.

Quyết định số 15/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Sàng lọc từ Báo cáo đánh giá E-HSDT: "Bẫy" lỗi kỹ thuật hay sự thiếu chuyên nghiệp?

Phân tích sâu vào Báo cáo đánh giá E-HSDT số 143/GTXD-KT của đơn vị tư vấn (Công ty TNHH Tư vấn Giao thông Xây dựng), lý do trượt thầu của hai đối thủ nặng ký đã lộ rõ. Đây là bài học đắt giá cho các nhà thầu trong bối cảnh Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn mới như Luật số 90/2025/QH15.

Thứ nhất, đối với Công ty TNHH Lương Khánh Phương: Dù nhà thầu này đưa ra mức giảm giá lên tới 15% (giá sau giảm chỉ còn khoảng 3,79 tỷ đồng – thấp nhất trong 3 nhà thầu), nhưng lại bị loại ngay từ bước đánh giá tính hợp lệ và năng lực kỹ thuật. Hồ sơ dự thầu của nhà thầu này được đánh giá là "không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT". Cụ thể, qua trích xuất dữ liệu, nhà thầu đã vấp phải các lỗi nghiêm trọng về việc kê khai nhân sự chủ chốt và thiết bị thi công không phù hợp với yêu cầu tối thiểu mà chủ đầu tư đưa ra. Điều này đặt ra nghi vấn về việc nhà thầu quá tập trung vào chiến thuật "ép giá" mà quên mất nền tảng cốt lõi là năng lực thực thi và tính chuẩn xác của hồ sơ pháp lý.

Thứ hai, đối với Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Mạnh Trung: Nhà thầu này cũng rơi vào tình cảnh tương tự khi không vượt qua được bước đánh giá về năng lực và kinh nghiệm. Việc thiếu các hợp đồng tương tự có quy mô và tính chất đặc thù theo quy định mới tại Thông tư 79/2025/TT-BTC đã khiến nhà thầu này mất đi cơ hội cạnh tranh về giá ở vòng sau.

Sự thất bại của hai nhà thầu trên cho thấy, trong kỷ nguyên đấu thầu qua mạng, sự minh bạch được đẩy lên tối đa. Mọi sai lệch giữa dữ liệu kê khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và tài liệu đính kèm đều bị "phơi bày" dưới sự kiểm soát của các thuật toán và báo cáo đánh giá chi tiết của tổ chuyên gia.

Năng lực "đáng nể" của Công ty TNHH Phúc Minh Đạt

Trái ngược với các đối thủ, Công ty TNHH Phúc Minh Đạt đã thể hiện sự chuyên nghiệp và khả năng đọc vị thị trường nhạy bén. Lịch sử đấu thầu của Phúc Minh Đạt khá ấn tượng, đã tham gia 71 gói thầu và trúng tới 56 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu lên đến xấp xỉ 78,8%. Tổng giá trị trúng thầu tính đến thời điểm hiện tại ước tính đạt hơn 173 tỷ đồng. Riêng trong giai đoạn cuối năm 2025, Phúc Minh Đạt cho thấy sức mạnh áp đảo khi tham gia 8 gói thầu thì trúng tới 7 gói.

Tại gói thầu liên xã Ninh Phụng – Ninh Trung, Phúc Minh Đạt bỏ thầu với giá 4.261.979.190 đồng. Dù không giảm giá sâu như đối thủ (tỷ lệ giảm giá 0%), nhưng nhờ việc đáp ứng 100% các tiêu chí khắt khe về kỹ thuật, tài chính và nhân sự, nhà thầu này đã nghiễm nhiên trở thành đơn vị xếp hạng thứ nhất và được phê duyệt trúng thầu.

Hiệu quả kinh tế và Trách nhiệm giải trình

Xét về góc độ kinh tế, gói thầu này đạt tỷ lệ tiết kiệm khoảng 10,65% (tương đương tiết kiệm cho ngân sách nhà nước hơn 500 triệu đồng). Đây là con số ấn tượng đối với một gói thầu chào hàng cạnh tranh qua mạng quy mô cấp xã.

Tuy nhiên, hiệu quả kinh tế không chỉ nằm ở con số tiết kiệm ban đầu, mà còn nằm ở chất lượng công trình và tiến độ thực hiện. Với thời gian thực hiện hợp đồng là 90 ngày, áp lực lên vai Công ty TNHH Phúc Minh Đạt là không nhỏ, nhất là khi địa giới hành chính khu vực này vừa có sự điều chỉnh theo phân cấp mới từ ngày 1/7/2025. Việc nhà thầu có địa chỉ trụ sở ngay tại phường Ninh Hòa được coi là một lợi thế "địa lợi", giúp tối ưu hóa chi phí vận chuyển thiết bị và huy động nhân lực tại chỗ.

Cuộc cạnh tranh tại gói thầu xây lắp liên xã Ninh Phụng – Ninh Trung đã khép lại với chiến thắng thuyết phục về mặt hồ sơ của Công ty TNHH Phúc Minh Đạt. Tuy nhiên, dư luận vẫn mong chờ vào chất lượng thực tế của tuyến đường sau khi hoàn thành. Sự minh bạch trong đấu thầu chỉ thực sự trọn vẹn khi nó mang lại những công trình bền vững, phục vụ đời sống dân sinh.