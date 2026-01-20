Hà Nội

Bạn đọc

Công ty Xuân Bách trúng 34 gói thầu chỉ định năm 2025: Năng lực thực thi hay "kịch bản" định sẵn? [Kỳ 3]

Cùng lúc thực hiện hàng chục gói thầu xây lắp tại nhiều địa bàn khác nhau, năng lực thực tế của Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Xuân Bách đang khiến dư luận quan tâm.

Hải Anh

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, việc một doanh nghiệp quy mô nhỏ như Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Xuân Bách được phê duyệt trúng thầu 35 gói trong vòng 12 tháng năm 2025, trong đó nhiều gói thầu diễn ra dồn dập vào tháng 11 và 12, đặt ra bài toán về năng lực nhân sự và thiết bị thực tế.

Trao đổi về vấn đề này dưới góc độ pháp lý, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư Vĩnh Long) nhận định: "Theo Luật Đấu thầu 2023 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025, chỉ định thầu là hình thức rút gọn để đẩy nhanh tiến độ dự án. Tuy nhiên, nếu một nhà thầu liên tục được chỉ định tại cùng một địa phương với tần suất dày đặc, cơ quan thanh tra cần kiểm tra hồ sơ năng lực thực tế, đặc biệt là việc huy động nhân sự và máy móc có bị trùng lặp giữa các gói thầu đang thi công cùng thời điểm hay không".

screen-shot-2026-01-20-at-142657.png

Đồng quan điểm, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho rằng, việc nhà thầu trúng thầu 100% trong năm là hiện tượng hy hữu. Luật sư Lập chia sẻ: "Tính cạnh tranh, công bằng và minh bạch là những trụ cột của Luật Đấu thầu. Khi tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách chỉ ở mức thấp hoặc cố định và hình thức chỉ định thầu chiếm đa số, trách nhiệm giải trình của Chủ đầu tư là rất lớn. Cần làm rõ vì sao các gói thầu xây lắp này không được tổ chức đấu thầu rộng rãi để tìm kiếm phương án tiết kiệm tốt hơn cho nhà nước".

Dưới góc nhìn quản lý, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng, việc các đơn vị mới thành lập như Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Hội An Đông dành sự ưu ái cho một doanh nghiệp là một điều đáng ngại. Trách nhiệm của người phê duyệt, cần được soi xét dưới các quy định về phòng chống tham nhũng và lãng phí trong đầu tư công.

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Xuân Bách chỉ có quy mô là doanh nghiệp nhỏ. Việc cùng lúc cáng đáng hàng chục công trình cải tạo trường học, trụ sở, mương thoát nước trên địa bàn TP Đà Nẵng đòi hỏi một bộ máy vận hành cực lớn. Nếu không đảm bảo năng lực, chất lượng công trình và tiến độ thi công có thể bị ảnh hưởng trực tiếp, gây lãng phí nguồn vốn sự nghiệp của địa phương.

Hiện dư luận đang chờ đợi câu trả lời từ phía các Chủ đầu tư và nhà thầu về phương án triển khai dồn dập các dự án này nhằm đảm bảo tính thượng tôn pháp luật và hiệu quả sử dụng ngân sách công.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

#Hiện tượng trúng thầu đột biến #Minh bạch trong đấu thầu #Năng lực nhà thầu nhỏ #Chỉ định thầu dồn dập #Quản lý nguồn vốn công #Rủi ro tham nhũng

