Đồng Nai: Lộ diện liên danh trúng gói thầu thiết bị tại Trường mầm non Tân Hòa

Vượt qua nhà thầu đối thủ, liên danh Phước Thịnh - Phú Bình An đã giành quyền cung ứng thiết bị cho dự án giáo dục tại phường Hố Nai, góp phần nâng cao chất lượng cơ sở vật chất địa phương.

Cuộc cạnh tranh tại gói thầu thiết bị trường học

Vừa qua, Ban Quản lý dự án khu vực 01 tỉnh Đồng Nai đã chính thức công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 05 – Thiết bị, thuộc dự án Xây dựng, cải tạo Trường mầm non Tân Hòa. Đây là một trong những hạng mục quan trọng nhằm hoàn thiện cơ sở hạ tầng giáo dục tại phường Hố Nai, phục vụ nhu cầu học tập của con em nhân dân trên địa bàn.

Theo biên bản mở thầu qua mạng ngày 31/12/2025, gói thầu này ghi nhận sự tham gia của 02 đơn vị: Liên danh Công ty TNHH Trang trí nội thất Phước Thịnh – Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phú Bình An dự thầu với giá 3.024.350.000 đồng và đối thủ là Công ty TNHH Trading Tak dự thầu với giá 3.156.358.000 đồng. Với giá dự toán được phê duyệt là 3.048.078.000 đồng, cuộc đấu thầu đã diễn ra theo hình thức chào hàng cạnh tranh rút gọn, một phương thức đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cả năng lực kỹ thuật lẫn bài toán kinh tế.

Kết quả cuối cùng, tại Quyết định số 13/QĐ-BQLDAKV01 ký vào tháng 01/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực 01 đã phê duyệt Liên danh Phước Thịnh – Phú Bình An trúng thầu với giá 3.024.350.000 đồng.

Quyết định số 13/QĐ-BQLDAKV01 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Đối chiếu quy định pháp lý và trách nhiệm giải trình

Quan sát diễn biến gói thầu, có thể thấy các bên liên quan đã tuân thủ nghiêm ngặt hệ thống pháp luật về đấu thầu đang có hiệu lực. Đặc biệt là việc áp dụng các điều khoản mới tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, Luật số 90/2025/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP. Việc hồ sơ mời thầu (E-HSMT) được xây dựng dựa trên hướng dẫn của Thông tư 79/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính đã tạo ra một "hàng rào" kỹ thuật minh bạch, giúp loại bỏ các yếu tố chủ quan trong quá trình đánh giá.

Dựa trên Báo cáo đánh giá E-HSDT số 010901/BC-KT26, đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Kiến Thịnh đã thực hiện các bước chấm thầu hết sức chặt chẽ. Đáng chú ý, trong quá trình xét thầu, tổ chuyên gia đã có yêu cầu làm rõ hồ sơ đối với các nội dung về năng lực và kỹ thuật. Liên danh trúng thầu đã thể hiện trách nhiệm giải trình cao khi cung cấp đầy đủ tài liệu bổ trợ kịp thời. Đây là một điểm sáng, cho thấy sự nghiêm túc của doanh nghiệp trong việc minh bạch hóa thông tin, đúng với tinh thần của Luật Đấu thầu hiện hành về việc khuyến khích nhà thầu làm rõ để đảm bảo không bỏ lỡ những đơn vị có thực lực.

Năng lực thực tế của liên danh nhà thầu

Sự kết hợp giữa Công ty Phước Thịnh và Công ty Phú Bình An trong gói thầu này được đánh giá là một chiến lược "liên quân" hợp lý. Công ty TNHH Trang trí nội thất Phước Thịnh (MST 3602843891) từ lâu đã là cái tên quen thuộc tại thị trường Đồng Nai với tỉ lệ trúng thầu rất cao (trúng 34/44 gói thầu tham gia tại tỉnh này). Với địa chỉ trụ sở tại Phường Long Khánh (theo địa giới hành chính mới), doanh nghiệp này sở hữu lợi thế về hậu cần và sự am hiểu quy chuẩn nội thất trường học tại địa phương.

Trong khi đó, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phú Bình An (MST 0317167287), có trụ sở tại TP HCM, lại mang đến kinh nghiệm trong việc cung ứng các thiết bị chuyên dụng. Việc liên danh này vượt qua Công ty Trading Tak – một đơn vị cũng có kinh nghiệm trong ngành – cho thấy sự chuẩn bị về giá dự thầu của liên danh Phước Thịnh - Phú Bình An sát thực tế và có sức cạnh tranh mạnh mẽ hơn.

Nhận định từ chuyên gia và kỳ vọng cộng đồng

Trao đổi về gói thầu này, Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định: "Việc chủ đầu tư kiên quyết thực hiện đấu thầu qua mạng và công khai mọi báo cáo đánh giá là minh chứng cho tinh thần thượng tôn pháp luật. Mục tiêu cuối cùng của đấu thầu không chỉ là chọn giá rẻ nhất mà phải là hiệu quả kinh tế cao nhất đi kèm với trách nhiệm giải trình. Gói thầu tại Trường mầm non Tân Hòa đã đáp ứng tốt các tiêu chí cạnh tranh, công bằng và minh bạch".

Chuyên gia Vũ cũng nhấn mạnh thêm rằng, sự khích lệ đối với các nhà thầu nội địa như Phước Thịnh và các đơn vị liên danh sẽ tạo ra một hệ sinh thái đấu thầu lành mạnh. Tuy nhiên, ông cũng đặt nghi vấn về tiến độ cung cấp thiết bị trong 60 ngày tới – liệu nhà thầu có đảm bảo đúng chủng loại và chất lượng như đã cam kết trong E-HSDT hay không? Đây là nhiệm vụ mà chủ đầu tư và đơn vị tư vấn giám sát cần sát sao trong thời gian tới để đảm bảo quyền lợi cho học sinh mầm non.

Với kết quả này, Trường mầm non Tân Hòa sẽ sớm được thay diện mạo mới với hệ thống trang thiết bị hiện đại, đồng bộ. Dư luận kỳ vọng rằng, với bề dày kinh nghiệm của mình, Liên danh Phước Thịnh – Phú Bình An sẽ triển khai gói thầu đúng tiến độ, đảm bảo uy tín và chất lượng công trình.