Phục dựng khuôn mặt người đàn ông Scotland cổ, chuyên gia sốc nặng

Kho tri thức

Khuôn mặt của một người đàn ông sống cách đây 600 năm trước ở Scotland được mô phỏng theo bộ hài cốt của ông.

Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
Khi tiến hành khai quật tại thành phố cảng Aberdeen ở đông bắc Scotland, các chuyên gia đến từ Bảo Tàng Quốc Gia Scotland bất ngờ tìm thấy di tích chôn cất cổ xưa kỳ lạ. Ảnh: @Bảo Tàng Quốc Gia Scotland.
Các kỹ thuật thăm dò, phân tích khảo cổ học chuyên sâu cho thấy, đó là ngôi mộ chứa bộ hài cốt người đàn ông Scotland cổ. Ảnh: @Bảo Tàng Quốc Gia Scotland.
Bộ hài cốt này ước tính có niên đại khoảng 600 năm tuổi. Ảnh: @Bảo Tàng Quốc Gia Scotland.
Bộ hài cốt được cho là của một người đàn ông trên 46 tuổi và cao từ 157cm đến 165cm. Ảnh: @Bảo Tàng Quốc Gia Scotland.
Lúc sống, ông ấy được cho là mắc các vấn đề nghiêm trọng về răng miệng và đau khớp. Ảnh: @Bảo Tàng Quốc Gia Scotland.
Gần đây, hộp sọ của bộ hài cốt người đàn ông này đã được phục dựng lại bằng công nghệ tái tạo hình ảnh khuôn mặt. Ảnh: @Bảo Tàng Quốc Gia Scotland.
Kết quả cho thấy khuôn mặt của người đàn ông 46 tuổi, với đôi mắt xanh nằm sát nhau và hàm bị mất nhiều răng, đầu bị hói nặng. Tiến sĩ Paula Milburn, người tham gia nghiên cứu này cho biết: "Việc phục dựng hộp sọ người đàn ông này là bước đầu tiên để hiểu được diện mạo của những người Scotland cổ xưa sống cách đây ít nhất 600 năm trước”. Ảnh: @Bảo Tàng Quốc Gia Scotland.
#khuôn mặt #người đàn ông #Scotland #ngôi mộ #chôn cất

