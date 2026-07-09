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Xã hội

Phú Thọ tổ chức lại Khu Di tích Đền Hùng

UBND tỉnh Phú Thọ thống nhất chủ trương tổ chức lại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, giữ nguyên bộ máy, bổ sung chức năng quản lý, khai thác du lịch.

Nguyễn Hinh

Sáng 9/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Phùng Thị Kim Nga chủ trì cuộc họp nghe Khu Di tích lịch sử Đền Hùng báo cáo Đề án tổ chức lại Khu di tích.

Theo dự thảo đề án, Khu Di tích lịch sử Đền Hùng cơ bản giữ nguyên tên gọi, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức hiện có. Điểm mới là bổ sung chức năng quản lý, khai thác các hoạt động dịch vụ du lịch theo định hướng phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch, từng bước nâng cao mức độ tự chủ về tài chính.

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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Phùng Thị Kim Nga chủ trì cuộc họp.

Trong quá trình xây dựng đề án, Khu Di tích đã rà soát toàn diện thực trạng tổ chức, hoạt động; nghiên cứu các quy định của pháp luật về đơn vị sự nghiệp công lập, di sản văn hóa và du lịch; đồng thời tham khảo mô hình quản lý khu du lịch quốc gia, lấy ý kiến các sở, ngành, chuyên gia và nhà khoa học trước khi hoàn thiện hồ sơ.

Tại cuộc họp, các đại biểu cơ bản thống nhất với sự cần thiết tổ chức lại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, đồng thời góp ý để hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm phù hợp với quy định hiện hành và yêu cầu thực tiễn.

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Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Kết luận cuộc họp, bà Phùng Thị Kim Nga thống nhất chủ trương tổ chức lại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, trong đó giữ nguyên tên gọi của đơn vị và bổ sung chức năng quản lý, khai thác các hoạt động dịch vụ du lịch theo chủ trương đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu việc tổ chức lại phải bảo đảm giữ nguyên số lượng phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc, không phát sinh đầu mối và không làm tăng số lượng người làm việc.

Khu Di tích lịch sử Đền Hùng được giao tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, hoàn thiện hồ sơ đề án và dự thảo quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức; đồng thời lấy ý kiến các cơ quan liên quan trước khi trình UBND tỉnh xem xét.

Theo yêu cầu của UBND tỉnh, hồ sơ đề án phải hoàn thiện trước ngày 20/7 để trình ban hành quyết định tổ chức lại trước ngày 30/7.

Cũng tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ chủ trì xây dựng kế hoạch tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng gắn với Năm Du lịch Đất Tổ 2027. Kế hoạch phải bảo đảm dự toán kinh phí phù hợp, tổ chức các hoạt động tiết kiệm, hiệu quả và đúng quy định của pháp luật.

Đền Hùng là tên gọi khái quát của Khu di tích lịch sử Đền Hùng - quần thể đền chùa thờ phụng các Vua Hùng và tôn thất của nhà vua trên núi Nghĩa Lĩnh (tỉnh Phú Thọ). Nơi đây gắn với Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng được tổ chức tại địa điểm đó hàng năm vào ngày 10 tháng 3 âm lịch.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Hàng nghìn người dân trẩy hội Đền Hùng.

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