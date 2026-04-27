Phú Thọ đón 6,5 triệu lượt khách dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 2026

Lễ hội Đền Hùng năm Bính Ngọ 2026 thu hút khoảng 6,5 triệu lượt khách, tăng gần 12% so với năm trước, cho thấy sức hút ngày càng lớn của du lịch đất Tổ.

Nguyễn Hinh

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2026 được xem là dấu mốc đặc biệt khi lần đầu tiên Phú Thọ tổ chức trong không gian phát triển mới sau sáp nhập. Sự kiện không chỉ mang ý nghĩa tri ân cội nguồn mà còn tạo động lực thúc đẩy du lịch, dịch vụ và kinh tế địa phương.

Người dân và du khách về Đền Hùng.

Với định hướng đổi mới, tỉnh xây dựng chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đa dạng, quy tụ bản sắc nhiều vùng miền. Nổi bật là lễ hội văn hóa dân gian đường phố, trình diễn Hát Xoan làng cổ, hội trại văn hóa, quảng bá sản phẩm OCOP, hội thi gói bánh chưng, giã bánh giầy, cùng các chương trình nghệ thuật và tour đêm tại Đền Hùng.

Song song, Phú Thọ triển khai chương trình kích cầu du lịch năm 2026 với các thông điệp “Phú Thọ - Đến để yêu”, “Du lịch Phú Thọ - Trải nghiệm đa sắc”, hướng tới kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu của du khách.

Theo thống kê, dịp lễ hội năm nay địa phương đón khoảng 6,5 triệu lượt khách, tăng gần 12% so với năm 2025. Sau hành trình dâng hương tại Đền Hùng, nhiều du khách tiếp tục lựa chọn các điểm nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái và cộng đồng tại Thanh Thủy, Kim Bôi, Hồ Hòa Bình, Tam Đảo, Đại Lải hay Mai Châu.

Lượng khách tăng mạnh cùng xu hướng mở rộng hành trình cho thấy du lịch Phú Thọ đang chuyển dịch từ điểm đến tâm linh theo mùa sang vai trò trung tâm kết nối du lịch vùng trung du và miền núi phía Bắc.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Người dân nô nức trẩy hội đền Hùng.

#Giỗ Tổ Hùng Vương 2026 #du lịch Đền Hùng #kích cầu du lịch Phú Thọ #lễ hội Đền Hùng

Biển người đổ về Đền Hùng trước ngày chính hội

Dù chưa chính hội, nhưng Khu di tích lịch sử Đền Hùng đã có lượng lớn người dân và du khách về dâng hương, trẩy hội sáng 25/4 tức 9/3 âm lịch.

Mặc dù ngày mai, 26/4 mới là chính hội nhưng lượng du khách về Đền Hùng ngày hôm nay, 25/4 (tức 9/3 âm lịch) đã tăng cao. Từ 8h sáng, lối lên các đền, chùa trong khu di tích đã có rất đông người dân và du khách.
Lượng người lên các đền đông đúc.
'Thanh âm nguồn cội' khuấy động phố Việt Trì với 1.500 nghệ nhân

Lễ hội văn hóa dân gian đường phố với chủ đề “Thanh âm nguồn cội” tại Phú Thọ thu hút hơn 1.500 nghệ nhân, diễn viên quần chúng tham gia.

Tối 24/4 (tức 8/3 năm Bính Ngọ), tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ hội văn hóa dân gian đường phố với chủ đề “Thanh âm nguồn cội”, thu hút hơn 1.500 nghệ nhân, diễn viên quần chúng tham gia.

Sự kiện là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026, quy tụ đông đảo lãnh đạo tỉnh, đại biểu và người dân, du khách.

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ dâng hương Tổ Mẫu Âu Cơ tại Đền Hùng

Sáng 22/4, tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và dâng hương Tổ Mẫu Âu Cơ - hai hoạt động quan trọng dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 2026.

Sáng 22/4 (tức mùng 6/3 âm lịch), tại Đền thờ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân năm Bính Ngọ 2026.

Thay mặt đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ đã dâng hương, hoa, lễ vật, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước công lao khai cơ trị quốc của Đức Quốc Tổ.

Tình hình mưa dông ở miền Bắc

Từ chiều tối và đêm mai (28/4) đến ngày 29/4, miền Bắc đón không khí lạnh yếu, gây mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to.  