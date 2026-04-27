Phú Thọ đón 6,5 triệu lượt khách dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 2026

Lễ hội Đền Hùng năm Bính Ngọ 2026 thu hút khoảng 6,5 triệu lượt khách, tăng gần 12% so với năm trước, cho thấy sức hút ngày càng lớn của du lịch đất Tổ.

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2026 được xem là dấu mốc đặc biệt khi lần đầu tiên Phú Thọ tổ chức trong không gian phát triển mới sau sáp nhập. Sự kiện không chỉ mang ý nghĩa tri ân cội nguồn mà còn tạo động lực thúc đẩy du lịch, dịch vụ và kinh tế địa phương.

Người dân và du khách về Đền Hùng.

Với định hướng đổi mới, tỉnh xây dựng chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đa dạng, quy tụ bản sắc nhiều vùng miền. Nổi bật là lễ hội văn hóa dân gian đường phố, trình diễn Hát Xoan làng cổ, hội trại văn hóa, quảng bá sản phẩm OCOP, hội thi gói bánh chưng, giã bánh giầy, cùng các chương trình nghệ thuật và tour đêm tại Đền Hùng.

Song song, Phú Thọ triển khai chương trình kích cầu du lịch năm 2026 với các thông điệp “Phú Thọ - Đến để yêu”, “Du lịch Phú Thọ - Trải nghiệm đa sắc”, hướng tới kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu của du khách.

Theo thống kê, dịp lễ hội năm nay địa phương đón khoảng 6,5 triệu lượt khách, tăng gần 12% so với năm 2025. Sau hành trình dâng hương tại Đền Hùng, nhiều du khách tiếp tục lựa chọn các điểm nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái và cộng đồng tại Thanh Thủy, Kim Bôi, Hồ Hòa Bình, Tam Đảo, Đại Lải hay Mai Châu.

Lượng khách tăng mạnh cùng xu hướng mở rộng hành trình cho thấy du lịch Phú Thọ đang chuyển dịch từ điểm đến tâm linh theo mùa sang vai trò trung tâm kết nối du lịch vùng trung du và miền núi phía Bắc.

