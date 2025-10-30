Phú Thọ khởi tố hàng chục vụ án liên quan đến thanh thiếu niên

Từ phút bốc đồng của tuổi trẻ, không ít trường hợp thanh thiếu niên ở Phú Thọ phải trả giá bằng tính mạng hoặc những tháng năm tù tội.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, từ đầu năm 2025 đến nay, lực lượng Công an toàn tỉnh đã phát hiện, xử lý 19 vụ việc, với 214 đối tượng vi phạm pháp luật liên quan đến thanh thiếu niên. Trong đó, đã khởi tố 19 vụ, với 197 bị can, thu giữ 89 xe mô tô, 60 điện thoại di động cùng nhiều hung khí các loại. Đáng chú ý, trong số đó nhiều em mới chỉ 15, 16 tuổi, còn đang ngồi trên ghế nhà trường.

Qua điều tra các vụ án cho thấy, phần lớn các vụ việc đều bắt nguồn từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống, đôi khi chỉ là một cái nhìn, một câu nói thách thức, hay chỉ là một bình luận trên mạng xã hội. Nhưng khi hành vi đã vượt qua ranh giới pháp luật, người trong cuộc mới nhận ra hậu quả là quá lớn.

Hình ảnh nhóm thanh thiếu niên bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Nguyên nhân dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật của tuổi trẻ trước hết là sự buông lỏng quản lý của một số gia đình, khi cha mẹ mải làm ăn, ít quan tâm, định hướng cho con cái. Cùng với đó, ảnh hưởng tiêu cực từ mạng xã hội, những clip cổ súy bạo lực, lối sống “ảo” đã khiến nhiều thanh thiếu niên bị lôi kéo, bắt chước hành vi lệch chuẩn.

Nhiều bạn trẻ coi việc mang theo hung khí là “ngầu”, là thể hiện bản lĩnh, mà không biết hành vi này đã vi phạm pháp luật. Sự thiếu hiểu biết, cộng với tâm lý bốc đồng khiến các em dễ đánh mất tương lai chỉ vì một phút nông nổi.

Trước tình hình đó, lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp như: Tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông trọng điểm; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các nhóm thanh thiếu niên tụ tập mang theo hung khí; phối hợp với các trường học, đoàn thể tổ chức các buổi tuyên truyền pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

