Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Phú Thọ đón Xuân mừng Đảng qua chương trình nghệ thuật hoành tráng

Chương trình nghệ thuật “Đất Tổ linh thiêng - Khát vọng hùng cường” lan tỏa tự hào, không khí phấn khởi đón Xuân mừng Đảng trên quê hương cội nguồn dân tộc.

Nguyễn Hinh

Tối 1/2/2026, tại Quảng trường Hùng Vương (phường Việt Trì), tỉnh Phú Thọ long trọng tổ chức Chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt với chủ đề “Đất Tổ linh thiêng - Khát vọng hùng cường”. Chương trình được tổ chức để chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026) và mừng Xuân Bính Ngọ 2026.

Phát biểu chào mừng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của Đại hội XIV của Đảng trong giai đoạn đất nước đang vững bước hiện thực hóa khát vọng phát triển phồn vinh, hạnh phúc, hướng tới các dấu mốc lịch sử lớn. Thành công của Đại hội tiếp tục khẳng định mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng và Nhân dân, là nền tảng tạo nên sức mạnh nội sinh của dân tộc. Đối với Phú Thọ, đây là nguồn động viên to lớn để toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIV, phấn đấu xây dựng tỉnh trở thành cực tăng trưởng quan trọng của vùng Thủ đô.

Chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu theo hình thức tổng hợp ca - múa - nhạc - hoạt cảnh, kết hợp sân khấu hiện đại, công nghệ LED, ánh sáng và hiệu ứng quy mô lớn. Với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi cùng các đoàn nghệ thuật trong tỉnh, chương trình gồm ba chương xuyên suốt từ cội nguồn dân tộc, sắc màu văn hóa hội tụ đến khát vọng vươn lên trong mùa xuân mới của đất nước.

Với sự hòa quyện hài hòa giữa giá trị tư tưởng, chính trị và nghệ thuật biểu diễn, chương trình “Đất Tổ linh thiêng - Khát vọng hùng cường” đã để lại dấu ấn sâu sắc, góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, củng cố niềm tin và tạo khí thế thi đua sôi nổi trong Nhân dân, chào mừng Đại hội XIV của Đảng và đón Xuân Bính Ngọ 2026 trên quê hương Đất Tổ.

Một số hình ảnh về chương trình nghệ thuật “Đất Tổ linh thiêng - Khát vọng hùng cường”:

image017.jpg
image027.jpg
image013.jpg
image021.jpg
image019.jpg
186284041071793701719.jpg
fb2f1368fe15704b290415.jpg
d5da395bd726597800376.jpg
ee6ac9f3278ea9d0f09f2.jpg
30841384259282302981.jpg
#đón Xuân mừng Đảng #Đất Tổ linh thiêng #Quảng trường Hùng Vương #chương trình nghệ thuật chính luận #Xuân Bính Ngọ 2026 #Đại hội XIV của Đảng

Bài liên quan

Xã hội

Gia Lai dự kiến tổ chức 244 sự kiện vào năm Du lịch quốc gia 2026

Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 dự kiến tổ chức 244 sự kiện, hoạt động du lịch, văn hóa và thể thao, trong đó có 18 hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì.

Tỉnh Gia Lai chủ trì 109 hoạt động; 117 hoạt động hưởng ứng do 22 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức.

Quy mô và tính chất của các hoạt động cho thấy Năm Du lịch quốc gia 2026 là một chuỗi chương trình kéo dài cả năm, được chuẩn bị công phu; được sự cộng hưởng, kết nối lan tỏa của các bộ, ngành ở trung ương, của các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp trong cả nước.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới