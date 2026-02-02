Phú Thọ đón Xuân mừng Đảng qua chương trình nghệ thuật hoành tráng

Tối 1/2/2026, tại Quảng trường Hùng Vương (phường Việt Trì), tỉnh Phú Thọ long trọng tổ chức Chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt với chủ đề “Đất Tổ linh thiêng - Khát vọng hùng cường”. Chương trình được tổ chức để chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026) và mừng Xuân Bính Ngọ 2026.

Phát biểu chào mừng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của Đại hội XIV của Đảng trong giai đoạn đất nước đang vững bước hiện thực hóa khát vọng phát triển phồn vinh, hạnh phúc, hướng tới các dấu mốc lịch sử lớn. Thành công của Đại hội tiếp tục khẳng định mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng và Nhân dân, là nền tảng tạo nên sức mạnh nội sinh của dân tộc. Đối với Phú Thọ, đây là nguồn động viên to lớn để toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIV, phấn đấu xây dựng tỉnh trở thành cực tăng trưởng quan trọng của vùng Thủ đô.

Chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu theo hình thức tổng hợp ca - múa - nhạc - hoạt cảnh, kết hợp sân khấu hiện đại, công nghệ LED, ánh sáng và hiệu ứng quy mô lớn. Với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi cùng các đoàn nghệ thuật trong tỉnh, chương trình gồm ba chương xuyên suốt từ cội nguồn dân tộc, sắc màu văn hóa hội tụ đến khát vọng vươn lên trong mùa xuân mới của đất nước.

Với sự hòa quyện hài hòa giữa giá trị tư tưởng, chính trị và nghệ thuật biểu diễn, chương trình “Đất Tổ linh thiêng - Khát vọng hùng cường” đã để lại dấu ấn sâu sắc, góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, củng cố niềm tin và tạo khí thế thi đua sôi nổi trong Nhân dân, chào mừng Đại hội XIV của Đảng và đón Xuân Bính Ngọ 2026 trên quê hương Đất Tổ.

Một số hình ảnh về chương trình nghệ thuật “Đất Tổ linh thiêng - Khát vọng hùng cường”: