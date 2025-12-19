Phú Thọ đầu tư hạ tầng, du lịch, năng lượng tạo đà phát triển giai đoạn mới

Việc khởi công, khánh thành các dự án hạ tầng, du lịch, năng lượng thể hiện quyết tâm của Phú Thọ trong giai đoạn mới, chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Sáng 19/12, UBND tỉnh Phú Thọ đã khởi công, khánh thành đồng loạt 4 công trình, dự án trọng điểm, gồm khởi công 3 dự án và khánh thành 1 công trình. Các dự án nằm trong chuỗi sự kiện khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật 234 công trình trên cả nước, chào mừng kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Trương Quốc Huy và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án xây dựng các nút giao IC2, IC5 tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua địa phận tỉnh Vĩnh Phúc cũ. Ảnh: CTTĐT Phú Thọ

Trong đó, dự án đầu tư xây dựng các nút giao IC2, IC5 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai qua địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc cũ có tổng mức đầu tư hơn 778 tỷ đồng, thuộc công trình giao thông cấp I. Dự án do Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc làm chủ đầu tư, thời gian thi công giai đoạn 2025 - 2028. Khi hoàn thành, các nút giao sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống kết nối giao thông, thúc đẩy phát triển công nghiệp, đô thị và các vùng sản xuất tập trung của tỉnh.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm khẳng định, việc triển khai dự án thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh trong thực hiện mục tiêu đột phá về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả đầu tư.

Cùng thời điểm, tỉnh Phú Thọ khởi công xây dựng tòa căn hộ Thera Home thuộc Trung tâm hội nghị quốc tế, căn hộ du lịch, biệt thự du lịch nghỉ dưỡng LynnTimes Thanh Thủy với tổng mức đầu tư sau điều chỉnh hơn 931 tỷ đồng. Dự án được kỳ vọng góp phần hình thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng khoáng nóng chất lượng cao, thúc đẩy phát triển kinh tế - du lịch và tạo việc làm cho lao động địa phương.

Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ Bùi Đức Hinh cùng các đại biểu cắt băng khánh thành Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng…

Phú Thọ cũng tổ chức khánh thành công trình Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng - công trình cấp đặc biệt với tổng công suất 480MW, tổng mức đầu tư 9.200 tỷ đồng. Công trình hoàn thành, đưa vào vận hành đúng tiến độ, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và phát huy hiệu quả nguồn nước sông Đà.

Tại buổi lễ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh nhấn mạnh, việc khánh thành công trình đúng dịp cả nước thi đua chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là minh chứng cho quyết tâm chính trị cao, sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung ương và địa phương cũng như tinh thần lao động sáng tạo, vượt khó của đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân trên công trường.

Công trình Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng sẽ tiếp nối giá trị lịch sử của “công trình thế kỷ” trên sông Đà, góp phần quan trọng vào bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển bền vững đất nước trong giai đoạn mới.

Các phương tiện, máy móc và nhân lực sẵn sàng thực hiện dự án ngay sau lễ khởi công. Ảnh: phutho.gov.vn

Bên cạnh đó, dự án Ga Phú Thọ thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng chính thức được khởi công với tổng mức đầu tư hơn 3.347 tỷ đồng. Công trình có ý nghĩa quan trọng trong kết nối giao thông đường sắt với đường bộ, tăng cường liên kết vùng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực.

Việc đồng loạt khởi công, khánh thành các công trình, dự án trọng điểm khẳng định quyết tâm của tỉnh Phú Thọ trong hoàn thiện hạ tầng, thu hút đầu tư, tạo nền tảng phát triển bền vững, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.