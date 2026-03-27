Phú Thọ bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt HĐND và UBND tỉnh

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XX, nhiệm kỳ 2026 – 2031 đã bầu các chức danh lãnh đạo HĐND và UBND tỉnh.

Ngày 27/3, Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 thông qua các báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh về kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh và xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh.

Tại kỳ họp, các đại biểu bầu các chức danh chủ chốt: Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Trưởng các Ban HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031; bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch cùng các Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031; thực hiện quy trình bầu Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân khu vực.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh phát biểu tại kỳ họp. (Ảnh: Ngọc Kiên).

Theo đó, với 100% số phiếu tán thành, ông Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2026 – 2031 gồm: Nguyễn Trung Kiên; Nguyễn Thị Cẩm Phương và Nguyễn Thị Hồng Lâm.

Ông Trần Duy Đông, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Phú Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ phát biểu tại kỳ họp. (Ảnh: Ngọc Kiên).

Tại kỳ họp, ông Trần Duy Đông, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Phú Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2021-2026, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031, với 100% phiếu tán thành.

Với số phiếu tuyệt đối tán thành các Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm: Vũ Việt Văn; Phan Trọng Tấn; Phùng Thị Kim Nga; Nguyễn Huy Ngọc; Quách Tất Liêm; Đinh Công Sứ; Nguyễn Khắc Hiếu.

Thay mặt những người được bầu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XX Bùi Đức Hinh cam kết, trên cương vị mới sẽ cùng tập thể Thường trực HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XX không ngừng nỗ lực tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng; gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; luôn đề cao tinh thần trách nhiệm của người đại biểu dân cử.

Đồng thời, nghiêm túc học hỏi kinh nghiệm của các lãnh đạo tiền nhiệm; kế thừa và phát huy những thành tựu, bài học quý báu của các nhiệm kỳ trước, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh trên tất cả các lĩnh vực, bảo đảm HĐND tỉnh ngày càng xứng đáng là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

