Đồng Nai: Dấu mốc mới, kỳ vọng lớn từ quyết sách của Quốc hội

Sáng 24/4, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương, cùng một số nghị quyết quan trọng khác. Bên hành lang Quốc hội, các đại biểu bày tỏ sự phấn khởi, đồng thời đánh giá cao dư địa và cơ hội phát triển mới của Đồng Nai, kỳ vọng địa phương sẽ trở thành “cực tăng trưởng” đóng vai trò hạt nhân của khu vực phía Nam.

Dấu mốc đặc biệt với địa phương

Đại biểu Trịnh Xuân An (đoàn Đồng Nai) cho hay, việc Quốc hội Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương là một dấu mốc rất đặc biệt đối với địa phương.

Đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân An (Đồng Nai). Ảnh: Mai Loan.

Với quy mô kinh tế, dân số và diện tích đều thuộc nhóm đầu cả nước, Đồng Nai đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ cấp ủy, chính quyền địa phương đến sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Chính phủ. “Đây là thời điểm hết sức xúc động và tự hào đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đồng Nai”, đại biểu Trịnh Xuân An chia sẻ.

Phân tích về vị thế của thành phố mới, ông An cho biết Đồng Nai có những điều kiện hết sức đặc biệt khi đi lên từ một tỉnh công nghiệp phát triển. Đây là thành phố sở hữu 260 km đường biên giới với Campuchia, là nơi hội tụ của các yếu tố văn hóa truyền thống, công nghiệp hiện đại kết hợp với nông nghiệp sinh thái.

Đồng Nai hiện đã hội tụ đủ các yếu tố để trở thành một "cực tăng trưởng", một trung tâm dẫn dắt sự phát triển kinh tế của cả vùng Đông Nam Bộ và cả nước,.

Tuy nhiên, đi cùng với vinh dự là trách nhiệm nặng nề. Ông An nhìn nhận rằng khi đã trở thành thành phố, Đồng Nai không thể tiếp tục quản trị theo mô hình một tỉnh thông thường mà phải thay đổi sang phương thức quản trị chính quyền đô thị. Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là phải phát triển kinh tế - xã hội cân bằng giữa khu vực Đồng Nai cũ và phần mới được sáp nhập để đảm bảo sự đồng bộ, phát triển theo chiều sâu.

Về mục tiêu kinh tế, ông An cho biết năm 2025 Đồng Nai đã thu ngân sách 103.000 tỷ đồng. Trong giai đoạn tới, với quyết tâm của lãnh đạo tỉnh, con số này có thể đạt mức 150.000 tỷ đồng.

"Nếu Đồng Nai phát triển, đạt được những chỉ tiêu và nhiệm vụ như đề án thành lập thành phố, thì khả năng lan tỏa và đóng góp của Đồng Nai cho sự phát triển của cả vùng và cho cả nước sẽ thể hiện vị thế mạnh mẽ hơn", ông An nói.

Một vấn đề nữa, theo ông An, khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Đồng Nai sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ các cơ chế, chính sách pháp lý mới của Đảng và Nhà nước để tận dụng tối đa thời cơ, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển chung.

“Nhiệm vụ nặng nề, nhưng chắc chắn đây sẽ là dấu mốc tiếp thêm sức mạnh cho Đồng Nai bứt phá trong giai đoạn mới”, ông An khẳng định.

Mở ra cực tăng trưởng mới

Đồng quan điểm, đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn (đoàn Hải Phòng), việc Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương là một dấu mốc quan trọng, mở ra động lực mới để địa phương bứt phá trong giai đoạn tới. Việc nâng cấp Đồng Nai không chỉ dừng lại ở thay đổi danh xưng, mà còn gắn với quá trình hoàn thiện các thể chế nòng cốt, tạo nền tảng để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển dài hạn.

Đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn (đoàn Hải Phòng). Ảnh: Mai Loan.

Trong bối cảnh yêu cầu tăng tốc để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, việc xác định các tiêu chí nâng tầm địa phương là rất cần thiết. Đồng Nai được đánh giá là điển hình khi hội tụ đầy đủ các yếu tố về hạ tầng và vị trí chiến lược. “Khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, địa phương sẽ có điều kiện tăng cường liên kết vùng, nhất là với TP HCM và các tỉnh lân cận, qua đó thuận lợi hơn trong thu hút đầu tư và phát triển hệ sinh thái đô thị hiện đại”, đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn nhấn mạnh.

Đại biểu Tôn Ngọc Hạnh (đoàn Đồng Nai). Ảnh: Mai Loan.

Đại biểu Tôn Ngọc Hạnh (đoàn Đồng Nai) cũng bày tỏ niềm vui và cho rằng Đồng Nai đã đáp ứng đầy đủ 5/5 điều kiện và 7/7 tiêu chuẩn để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thứ 7 của cả nước. Việc thành lập thành phố trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số hiện có không chỉ là bước ngoặt về địa giới hành chính, mà còn là sự ghi nhận những nỗ lực bền bỉ của cả hệ thống chính trị và người dân địa phương.

Đại biểu Tôn Ngọc Hạnh bày tỏ kỳ vọng mô hình chính quyền đô thị mới sẽ giúp Đồng Nai phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, nhất là trong các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao và dịch vụ logistics quy mô quốc tế. Đây cũng được xem là sự tri ân thiết thực đối với sự quan tâm, tin tưởng của lãnh đạo Trung ương và Quốc hội dành cho địa phương.

