Đang truy xét nóng hai đối tượng cướp ngân hàng ở Gia Lai

Công an tỉnh Gia Lai vừa phát đi thông cáo báo chí về vụ cướp tại chi nhánh một ngân hang thương mại cổ phần tại đường Trường Chinh, phường Hội Phú.

Thông tin ban đầu, khoảng 16h00 ngày 19/1/2026, tại Phòng Giao dịch Trà Bá, Chi nhánh một ngân hàng TMCP tại số 133 Trường Chinh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai, có hai đối tượng nam giới mặc trang phục áo khoác của hãng Grab, đội mũ bảo hiểm màu xanh Grab, nghi vấn sử dụng xe mô tô nhãn hiệu Exciter, màu vàng đen (biển số đối tượng sử dụng 77G1 - 313.12), mang theo một túi xách màu xanh (dạng ba lô cóc) đến dừng xe trước phòng Giao dịch.

Các đối tượng cướp hơn 1,8 tỷ đồng tại phòng giao dịch ngân hàng.

Sau đó cả hai đi vào trong khu vực các quầy giao dịch của Ngân hàng, trên tay 2 đối tượng cầm vật màu đen (hình dạng giống súng ngắn) khống chế các nhân viên giao dịch làm cho các nhân viên hoảng sợ bỏ chạy khỏi các quầy giao dịch.

Sau khi các nhân viên bỏ chạy, cả hai vào quầy giao dịch lấy khoảng 1,8 tỷ đồng rồi ra xe tẩu thoát về hướng ngã ba Hàm Rồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai chỉ đạo Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an các xã, phường triển khai lực lượng truy xét nóng đối tượng, thu thập thông tin, tài liệu, chứng cứ để điều tra xử lý.

Công an tỉnh Gia Lai đề nghị quần chúng nhân dân khi có thông tin liên quan đến các đối tượng nêu trên kịp thời thông báo ngay cho đồng chí Thượng tá Đậu Công Sơn - Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai - Số điện thoại: 0966.791.268 hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất.