Phối hợp liên viện cứu sống bệnh nhân đột quỵ nặng, tránh tàn phế

Một ca đột quỵ nhồi máu não cấp tưởng chừng để lại di chứng nặng nề. Thế nhưng, nhờ quyết định đúng đắn và sự phối hợp nhanh chóng giữa hai bệnh viện, bệnh nhân đã phục hồi gần như hoàn toàn, mang lại niềm vui lớn cho gia đình và đội ngũ y bác sĩ.

Đó là trường hợp nữ bệnh nhân 61 tuổi, trú tại phường Nha Trang, được cứu sống và tránh nguy cơ tàn phế nhờ sự phối hợp kịp thời, chính xác giữa Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Nha Trang và Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa, từ xử trí ban đầu đến can thiệp nội mạch chuyên sâu, giữ trọn “thời gian vàng” trong cấp cứu đột quỵ.

Vào 21h ngày 16/01/2026, bệnh nhân đột ngột xuất hiện triệu chứng yếu liệt nửa người phải, nói khó và được gia đình đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Nha Trang.

Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán nhồi máu não cấp và nhanh chóng được chỉ định điều trị thuốc tiêu sợi huyết. Sau đó, kết quả chụp CTA ghi nhận tắc động mạch não giữa trái đoạn M1 – là đoạn chính cấp máu cho vùng lớn của bán cầu não, nguy cơ để lại di chứng nặng nếu không được tái thông kịp thời.

Can thiệp nội mạch kịp thời, bệnh nhân hồi phục ngoạn mục

Nhận định đây là trường hợp có chỉ định can thiệp lấy huyết khối cơ học cấp cứu, đội ngũ bác sĩ BVĐK Tâm Trí Nha Trang đã khẩn trương hội chẩn Khoa Đột quỵ Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa.

Thay vì phải chuyển tuyến lên TP Hồ Chí Minh như trước đây (khi Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa chưa triển khai kỹ thuật can thiệp nội mạch lấy huyết khối), bệnh nhân được chuyển trực tiếp đến Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa để tiếp tục xử trí chuyên sâu, rút ngắn tối đa thời gian vận chuyển và giảm thiểu nguy cơ tổn thương tế bào não lan rộng.

Lúc 0h ngày 17/01/2026, bệnh nhân nhập Khoa Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa trong tình trạng nặng hơn, liệt hoàn toàn nửa người phải với sức cơ 0/5, mất ngôn ngữ toàn bộ. Kết quả MRI sọ não cho thấy tổn thương bán cầu não trái vùng vành tia, tắc cấp động mạch não giữa trái, chưa ghi nhận xuất huyết não.

Ngay trong đêm, ê-kíp can thiệp mạch não Khoa Đột quỵ đã nhanh chóng tiến hành can thiệp lấy huyết khối và tái thông hoàn toàn động mạch não giữa trái bằng hệ thống máy DSA. Thủ thuật được thực hiện khẩn trương, chính xác, đảm bảo an toàn cho người bệnh.

Cấp cứu đột quỵ lấy huyết khối cơ học thời gian vàng đột quỵ can thiệp mạch não Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa nhồi máu não cấp - Ảnh BVCC

Chỉ sau 24 giờ can thiệp, bệnh nhân cải thiện ngoạn mục, tỉnh táo, giao tiếp trở lại bình thường, chỉ còn yếu nhẹ nửa người phải với sức cơ 4/5. Kết quả CT sọ não kiểm tra cho thấy tổn thương nhỏ, khu trú vùng vành tia cũ, không ghi nhận biến chứng xuất huyết. Sau vài ngày bệnh nhân phục hồi gần như hoàn toàn.

Chị V.T.H.V – con gái bệnh nhân xúc động chia sẻ: Gia đình chúng tôi vô cùng cảm ơn đội ngũ bác sĩ hai Bệnh viện, các bác sĩ rất tận tâm, quyết định kịp thời. “Khi bác sĩ nói chuyển viện và giải thích các nguy cơ, gia đình chọn chuyển sang Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa can thiệp, bởi chúng tôi tin tưởng vào các bác sĩ”, chị V. nói.

Hình ảnh mạch máu não trước và sau can thiệp - Ảnh BVCC

Khẳng định hiệu quả mô hình phối hợp liên viện trong cấp cứu đột quỵ

Cùng chung sứ mệnh chăm sóc sức khỏe nhân dân, trong nhiều năm qua, việc phối hợp giữa các bệnh viện trên địa bàn tỉnh với Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa trong hội chẩn, hỗ trợ chuyên môn và tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu được duy trì thường xuyên. Riêng đối với lĩnh vực can thiệp nội mạch lấy huyết khối trong đột quỵ, đây là ca bệnh phối hợp liên viện đầu tiên và đã mang lại kết quả lâm sàng hết sức ấn tượng.

Thành công của ca bệnh là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của mô hình phối hợp liên viện trong cấp cứu đột quỵ, khi sự sống và khả năng phục hồi được quyết định bằng từng phút giây. Sự nhịp nhàng, chủ động và quyết đoán giữa Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Nha Trang và Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa đã giúp người bệnh được tiếp cận điều trị đúng phương pháp, đúng thời điểm, giành lại cơ hội sống và tránh được tàn phế.

Đây không chỉ là niềm vui của người bệnh và gia đình, mà còn là kết quả đáng tự hào của tập thể y bác sĩ hai bệnh viện, khẳng định vai trò then chốt của sự phối hợp chuyên môn trong cấp cứu đột quỵ, góp phần mang lại cơ hội hồi sinh và chất lượng sống tốt hơn cho người bệnh.

Kiểm tra khả năng phục hồi cho bệnh nhân sau can thiệp - Ảnh BVCC