Cụ Bùi Thị Thấp- 80 năm son sắt một lòng theo Đảng

Ở tuổi 96, cụ Bùi Thị Thấp đón nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, ghi dấu chặng đường dài gắn bó, cống hiến và một lòng theo Đảng.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng quà tặng thành viên lão thành Bùi Thị Thấp.

Sáng 25/8, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai đã đến nhà riêng, trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đảng viên lão thành Bùi Thị Thấp, 96 tuổi, hiện sinh hoạt tại Đảng bộ phường Thanh Xuân.

Cùng dự có Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Triệu Thị Ngọc; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thanh Xuân Nguyễn Huy Cường; đại diện cấp ủy chi bộ và gia đình đồng chí Bùi Thị Thấp.

80 năm giữ trọn niềm tin theo Đảng

Cụ Bùi Thị Thấp sinh ngày 6/4/1930, quê ở xã Thăng Bình, tỉnh Thanh Hóa. Cụ Bùi Thị Thấp sớm tham gia hoạt động cách mạng và trải qua nhiều vị trí công tác. Giai đoạn 1948-1952, cụ giữ cương vị Bí thư Phụ nữ Cứu quốc xã Thăng Thọ, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.

Từ năm 1976 đến 1978, cụ là Trưởng phòng Thương nghiệp huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Từ năm 1978 đến tháng 8/1983, cụ công tác tại Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ Tĩnh, sau đó chuyển về Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Năm 1983, cụ nghỉ hưu và hiện sinh hoạt tại các Chi bộ 26, 27, 33 thuộc Đảng bộ phường Thanh Xuân, Hà Nội.

Trong quá trình công tác, cụ Bùi Thị Thấp được trao tặng Huy chương Kháng chiến chống Pháp hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất cùng nhiều bằng khen của Hội Phụ nữ thành phố và Trung ương.

GS.TSKH. Phan Xuân Dũng chúc mừng người mẹ kính yêu. Ảnh: NVCC.

Vượt qua những năm tháng đất nước còn nhiều gian khó, cụ Bùi Thị Thấp vừa hoàn thành nhiệm vụ công tác, vừa chăm lo, nuôi dạy các con trưởng thành. Các con cụ đều thành đạt, trong đó có GS.TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Tấm gương sáng của người đảng viên lão thành

Phát biểu tại buổi trao Huy hiệu Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai bày tỏ xúc động trước chặng đường hoạt động cách mạng và những cống hiến của đảng viên lão thành Bùi Thị Thấp.

Đồng chí Bùi Huyền Mai khẳng định, các đảng viên lão thành là những người đã dành trọn tâm huyết, trí tuệ và sức lực cho sự nghiệp cách mạng, kiên định vượt qua những năm tháng gian khó, góp phần làm nên những thành quả to lớn của đất nước hôm nay.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân đồng chí Bùi Thị Thấp và gia đình, mà còn là niềm tự hào của Đảng bộ thành phố Hà Nội và Đảng bộ phường Thanh Xuân.

Qua câu chuyện của đồng chí Bùi Thị Thấp, đồng chí Bùi Huyền Mai nhấn mạnh trách nhiệm của cán bộ, đảng viên hôm nay trong việc kế thừa truyền thống, không ngừng nỗ lực phấn đấu, sống và làm việc xứng đáng với những cống hiến của thế hệ đi trước.

Đồng chí chúc đảng viên lão thành Bùi Thị Thấp luôn mạnh khỏe, trường thọ, tiếp tục là tấm gương sáng để các thế hệ hôm nay noi theo.

Đón nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, đồng chí Bùi Thị Thấp xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, địa phương và chi bộ.

Ở tuổi 96, đồng chí vẫn nhớ rõ về những năm tháng gian khó và thời kỳ đầu tham gia hoạt động cách mạng, những ký ức gắn liền với chặng đường kiên trung, cống hiến cho Đảng.

Nhắc lại những năm tháng đã qua, đồng chí bày tỏ mong muốn quê hương ngày càng phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao; con cháu có điều kiện học tập, trưởng thành và tiếp tục đóng góp xây dựng quê hương, đất nước.