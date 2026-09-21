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Chính trị

Dự kiến diễu binh tại Quảng trường Ba Đình kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng

Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam dự kiến tổ chức ngày 3/2/2030 tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, với hoạt động diễu binh, diễu hành.

Trà Khánh

Nội dung trên được nêu tại Hướng dẫn 08 của Ban Tuyên giáo Trung ương về hướng dẫn tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026-2030.

Trong năm 2026, ngoài các hoạt động kỷ niệm đã tổ chức, sẽ có kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946-24/11/2026) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) với quy mô tổ chức cấp quốc gia.

Tháng 12/2026, sẽ kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2026), với quy mô cấp quốc gia.

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Diễu binh, diễu hành trên đường phố Hà Nội dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Ảnh: Bảo Giang

Giai đoạn 2026-2030, nhiều sự kiện khác cũng được tổ chức ở quy mô quốc gia như: 300 năm ngày sinh danh nhân Lê Quý Đôn; 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ; 950 năm chiến thắng trên sông Như Nguyệt và Bản Tuyên ngôn độc lập đầu tiên của dân tộc Nam quốc sơn hà; 600 năm chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang; 110 năm ngày sinh nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười; 800 năm ngày sinh Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn; 50 năm chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam.

Với năm 2030, sẽ có hoạt động kỷ niệm cấp quốc gia 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2030).

Theo kế hoạch, lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 3/2/2030 tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội.

Trong đó, TP Hà Nội có trách nhiệm chủ trì tổ chức lễ kỷ niệm, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao cùng các cơ quan, đơn vị liên quan.

Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành phố Hà Nội và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện diễu binh, diễu hành.

Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức với danh nghĩa Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và TP Hà Nội.

Tổng Bí thư đọc diễn văn kỷ niệm. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam truyền hình, phát thanh trực tiếp lễ kỷ niệm.

Dịp kỷ niệm này cũng tổ chức các hoạt động gặp mặt, tri ân cán bộ lão thành, người có công, gia đình chính sách tiêu biểu, gặp mặt các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, các ủy viên Trung ương Đảng qua các thời kỳ và người có đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Kế hoạch cũng nêu sẽ tổ chức cuộc gặp mặt của Tổng Bí thư với tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh, đảng viên lão thành, đảng viên tiêu biểu, người có công, gia đình chính sách và đại diện tiêu biểu các tầng lớp nhân dân tại 3 miền Bắc - Trung - Nam.

Cùng với đó, sẽ có hoạt động tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Cùng dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức khánh thành Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam.

#diễu binh #kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam #quân đội #Quảng trường Ba Đình

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