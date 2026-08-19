5 nguyên Ủy viên Bộ Chính trị nhận Huân chương Hồ Chí Minh

Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sáng 18/8, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị gặp mặt các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư các thời kỳ, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII không tái cử khóa XIV và trao tặng Huân chương, trao tặng Huy hiệu Đảng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại Hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Lương Cường; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ: Nguyễn Tấn Dũng, Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư: Phan Diễn, Lê Hồng Anh, Trần Quốc Vượng.

Dự hội nghị có các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các cơ quan của Đảng ở Trung ương và Đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng báo cáo tình hình về kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2026, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm và thời gian tới.

Sau khi nghe báo cáo, nhiều ý kiến trao đổi, đóng góp tâm huyết, thẳng thắn, sâu sắc, cảnh báo những nguy cơ, hạn chế không được xem nhẹ; đề xuất cách làm thiết thực để giữ vững đoàn kết, xây dựng Đảng, hoàn thiện bộ máy, phát triển đất nước và chăm lo đời sống nhân dân. Mỗi ý kiến đều kết tinh kinh nghiệm, tầm nhìn, tình cảm và trách nhiệm với Đảng, nhân dân và tương lai đất nước.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và với tình cảm cá nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng gửi tới toàn thể đồng chí tham dự buổi gặp mặt cùng gia đình lời thăm hỏi ân cần, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc; nhiệt liệt chúc mừng các đồng chí được vinh dự nhận huân chương bậc cao, huy hiệu Đảng trong dịp này.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trân trọng cảm ơn và đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, thẳng thắn, sâu sắc của các đồng chí phát biểu tại buổi gặp mặt đã kết tinh kinh nghiệm, tầm nhìn, tình cảm và trách nhiệm với Đảng, Nhân dân và tương lai đất nước. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn, chúng ta tưởng nhớ các bậc tiên tổ, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các nhà cách mạng tiền bối, các Anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do, thống nhất của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân và Chủ nghĩa Xã hội.

Trân trọng, biết ơn những cống hiến to lớn của các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Ủy viên Trung ương qua các thời kỳ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, ở những cương vị và giai đoạn khác nhau, các đồng chí đã góp phần hoạch định đường lối, bảo vệ thành quả cách mạng, mở đường đổi mới, hội nhập, tạo dựng nền tảng cho hôm nay. Thế hệ đương nhiệm tiếp nhận không chỉ cơ đồ, tiềm lực, vị thế, mà còn cả bản lĩnh, kinh nghiệm và những công việc phải tiếp tục hoàn thành. Đó là di sản quý báu, đồng thời là lời nhắc nhở sâu sắc về danh dự và trách nhiệm kế tục của thế hệ tiếp nối.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, nhìn lại chặng đường 81 năm, nhất là 40 năm Đổi mới, chúng ta có quyền tự hào về tầm vóc cơ đồ mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã được tạo dựng. Từ một đất nước kiệt quệ bởi chiến tranh, bị bao vây, cấm vận, Việt Nam đã vươn lên trở thành nước đang phát triển thuộc nhóm thu nhập trung bình cao, hội nhập sâu rộng; quốc phòng, an ninh được củng cố; vị thế quốc tế ngày càng nâng cao. Năm 2025, GDP tăng 8,02%; quy mô nền kinh tế đạt khoảng 514 tỷ USD; GDP bình quân đầu người đạt 5.026 USD; quy mô thương mại quốc tế vượt 930 tỷ USD. Giáo dục, y tế, an sinh xã hội, giảm nghèo, chăm lo người có công tiếp tục tiến bộ. Đằng sau những con số ấy là sự đổi thay về sức mạnh quốc gia, đời sống Nhân dân và khả năng kiến tạo tương lai.

Những thành tựu đó là kết tinh của sự lãnh đạo của Đảng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, trí tuệ, công sức và xương máu của nhiều thế hệ; trong đó có đóng góp rất quan trọng của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ. Nhận thức đúng điều đó để càng trân trọng sự kế thừa, giữ gìn đoàn kết, thống nhất và không coi thành tựu chung là công lao riêng của thế hệ nào.

Thời gian qua, nhất là từ cuối nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, đất nước chuyển động rất mạnh với khối lượng công việc lớn, nhiều vấn đề khó, mới, chưa có tiền lệ. Trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, cạnh tranh chiến lược gay gắt, xung đột và bảo hộ thương mại gia tăng, chúng ta vẫn giữ vững ổn định chính trị; bảo đảm sự lãnh đạo liên tục, thông suốt; giữ vững đoàn kết, thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong Nhân dân; đồng thời đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo của Đảng và quản trị quốc gia.

Nhiều quyết sách chiến lược về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; hội nhập quốc tế; xây dựng, thi hành pháp luật; phát triển kinh tế tư nhân; giáo dục, y tế đã được ban hành, tạo khuôn khổ mới để giải phóng sức sản xuất, khơi thông nguồn lực. Cuộc sắp xếp tổng thể tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, quy hoạch lại không gian phát triển, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được tiến hành với quy mô lớn, tốc độ nhanh, tác động sâu rộng. Tổ chức lại hệ thống không đơn thuần là giảm đầu mối, mà là tái cấu trúc phương thức quản trị quốc gia, đưa thẩm quyền và trách nhiệm đến gần Nhân dân hơn, để nguồn lực được phát huy tối đa theo không gian phát triển mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, Đại hội lần thứ XIV của Đảng thành công rất tốt đẹp, xác lập tầm nhìn, mục tiêu và định hướng chiến lược cho giai đoạn phát triển mới. Nghị quyết Đại hội đang được cụ thể hóa thành chương trình hành động; các Hội nghị Trung ương lần thứ 2, thứ 3 khóa XIV tiếp tục quyết định nhiều vấn đề quan trọng về xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, GDP tăng 8,18%; kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm; sản xuất, đầu tư, thương mại, dịch vụ, thu hút đầu tư nước ngoài tiếp tục chuyển biến tích cực. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; đối ngoại được mở rộng, đi vào chiều sâu thực chất, góp phần nâng hình ảnh đất nước lên tầm cao mới; xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được kiên trì, kiên quyết thực hiện.

Quan trọng hơn, hệ thống chính trị tiếp tục thể hiện bản lĩnh tự đổi mới, tự chỉnh đốn và quyết định những việc khó vì lợi ích lâu dài của đất nước. Kết quả bước đầu khẳng định hướng đi đúng, củng cố niềm tin, tạo khí thế thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV. Nhưng cơ đồ, tiềm lực và vị thế càng lớn, Nhân dân càng có quyền kỳ vọng cao; thời cơ càng rõ, sự chậm trễ, trì trệ, lãng phí càng khó chấp nhận. Thành tựu không phải để bằng lòng, tự mãn, mà phải trở thành nền tảng cho quyết tâm, chuẩn mực và trách nhiệm cao hơn của thế hệ đương nhiệm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, từ những ý kiến đầy trách nhiệm hôm nay, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV càng nhận thức rõ: nhiệm vụ phía trước không cho phép chủ quan, do dự hay tự thỏa mãn. Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV, phải chuyển mạnh từ quyết sách sang hành động, từ sắp xếp tổ chức sang nâng cao chất lượng vận hành, từ quyết tâm chính trị sang kết quả mà Nhân dân có thể thấy, cảm nhận và thụ hưởng.

Trước hết, phải giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng. Đoàn kết, thống nhất phải dựa trên nguyên tắc, Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, lợi ích quốc gia - dân tộc và trách nhiệm trước Nhân dân. Cán bộ càng giữ cương vị cao càng phải nêu gương, giữ gìn danh dự, liêm chính, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; không né tránh, không xuê xoa trước khuyết điểm. Tiếp tục kiểm soát quyền lực, kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xử lý nghiêm sai phạm, đồng thời bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo vì nước, vì dân.

Phải làm cho bộ máy sau sắp xếp thực sự tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Thước đo không chỉ là giảm đầu mối, mà là quyết định có nhanh hơn, phối hợp có thông suốt hơn, nguồn lực có được sử dụng tốt hơn, người dân và doanh nghiệp có được phục vụ thuận lợi hơn hay không. Phân cấp, phân quyền phải đi liền với nguồn lực, năng lực, trách nhiệm giải trình và kiểm soát quyền lực. Mỗi nhiệm vụ phải rõ mục tiêu, rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ nguồn lực và rõ kết quả. Kiên quyết loại bỏ tư tưởng chỉ thuận cho cơ quan, cán bộ nhưng gây khó cho dân; không lấy quy trình làm nơi trú ẩn cho sự né tránh trách nhiệm.

Phải đổi mới mạnh mẽ mô hình phát triển đất nước, dựa ngày càng nhiều hơn vào năng suất, tri thức, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chất lượng con người. Coi thể chế là nguồn lực, dữ liệu là tài nguyên, doanh nghiệp là lực lượng quan trọng, trí thức và nhân tài là vốn quý quốc gia. Quản trị thống nhất không gian phát triển, tăng cường liên kết vùng, khơi thông mọi nguồn lực. Phát triển nhanh phải đi đôi với bền vững; tăng trưởng cao phải gắn với năng lực tự chủ, sức chống chịu, khả năng làm chủ công nghệ và vị trí của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Phải đặt Nhân dân ở vị trí trung tâm, là chủ thể, mục tiêu và động lực của mọi quyết sách; mọi chủ trương phải xuất phát từ cuộc sống và lợi ích chính đáng của Nhân dân. Giá trị phát triển phải được đo bằng chất lượng sống, cơ hội, sự an toàn, niềm tin và hạnh phúc. Không đánh đổi công bằng, văn hóa, môi trường và lợi ích lâu dài lấy thành tích trước mắt; không để người yếu thế gánh chi phí bất hợp lý. Tiếp tục chăm lo giáo dục, y tế, việc làm, nhà ở, an sinh xã hội; thu hẹp chênh lệch vùng, miền; để mọi người dân đều được tham gia và thụ hưởng xứng đáng từ thành quả chung của đất nước.

Đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” phải được thể hiện bằng chính sách và kết quả cụ thể. Công tác chăm sóc người có công, tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phải được đẩy mạnh. Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ năm 2027, phải tạo chuyển biến thực chất trong đời sống người có công và thân nhân; hoàn thiện chính sách, giải quyết hồ sơ tồn đọng, chăm lo nhà ở, sức khỏe, công trình ghi công; thực hiện thắng lợi “Chiến dịch 500 ngày đêm”, nỗ lực đưa các liệt sĩ trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình. Tri ân là bổn phận thường xuyên của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội.

Cùng với đó, phải bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển; không để bị động, bất ngờ. Trong điều kiện mới, độc lập, tự chủ còn là tự chủ chiến lược về kinh tế, công nghệ, dữ liệu, năng lượng, lương thực, nguồn nước và nhân lực. Hội nhập càng sâu, nội lực càng phải mạnh; đối ngoại phải kiên định độc lập, tự chủ, giữ vững bản lĩnh, linh hoạt về sách lược, đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết, tranh thủ tối đa điều kiện quốc tế thuận lợi cho xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc là một dòng chảy liên tục. Mỗi thế hệ có hoàn cảnh, nhiệm vụ khác nhau, nhưng đều chung mục tiêu phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; mỗi thế hệ đều phải trung thành với lý tưởng, mục tiêu của Đảng, biết kế thừa và có đủ bản lĩnh đổi mới để hoàn thành nhiệm vụ của thời đại mình.

Tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao Huân chương Hồ Chí Minh cho 5 đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyên Chủ tịch nước Lương Cường; nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Nội Chính Trung ương Phan Đình Trạc; nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên, đã có công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất; Huân chương Độc lập hạng Nhì cho các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Cũng tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.