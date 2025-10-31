Hà Nội

Xã hội

Phó giám đốc Ban quản lý dự án ở Đắk Lắk bị miễn nhiệm

Sau khi bị kỷ luật cảnh cáo do vi phạm trong chỉ đạo dự án đường Hồ Chí Minh, ông Phan Xuân Bách, Phó giám đốc Ban quản lý dự án đã bị miễn nhiệm chức vụ.

Nguyễn Tâm - Hoàng Hải

Ngày 31/10, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định miễn nhiệm chức vụ đối với ông Phan Xuân Bách, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk (gọi tắt là Ban A).

z71753475707444f79241a2f94bbb7920fbfb57e49bf5b-1761907484317705893033.jpg
Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp phát triển nông thôn.

Trước đó, ông Phan Xuân Bách đã bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo do có nhiều vi phạm trong thời gian giữ cương vị Phó giám đốc phụ trách Ban A. Theo kết luận của cơ quan chức năng, ông Bách đã vi phạm quy định của Đảng và pháp luật nhà nước trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, ông vi phạm những điều đảng viên không được làm, chưa nêu gương, chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đứng đầu, để xảy ra nhiều khuyết điểm, sai phạm tại Ban A trong giai đoạn 2020–2025.

Những sai phạm này có liên quan đến dự án đường Hồ Chí Minh, đoạn tránh phía Đông Buôn Ma Thuột – một công trình giao thông trọng điểm của tỉnh. Trong quá trình chỉ đạo, ông Bách chịu trách nhiệm trực tiếp về việc ký 3 văn bản đề nghị Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng) thẩm định, phê duyệt đầu tư và điều chuyển khối lượng công việc giữa các nhà thầu trong liên danh thực hiện dự án.

Ngoài ra, ông không rà soát, điều chỉnh đơn giá hợp đồng thanh toán do yếu tố trượt giá, dẫn đến việc nghiệm thu và thanh toán 46 lần cho các nhà thầu, gây sai lệch trong khối lượng và giá trị thanh toán.

Hành vi của ông Bách được xác định vi phạm các quy định về đấu thầu, xây dựng, đầu tư công, phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực. Đáng chú ý, ông nhiều lần nhận tiền từ các nhà thầu tham gia dự án; sau đó đã nộp lại toàn bộ số tiền cho cơ quan điều tra.

Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, những vi phạm của ông Bách gây hậu quả nghiêm trọng, làm phát sinh dư luận không tốt, làm giảm uy tín của tổ chức Đảng và cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương. Cơ quan này đã quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Bách.

Trước đó, nguyên giám đốc và một nguyên phó giám đốc Ban A, cùng một số lãnh đạo doanh nghiệp liên quan đến dự án nói trên, cũng đã bị khởi tố về hành vi nhận hối lộ hoặc đưa hối lộ.

