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Số hóa - Xe

Phim ngắn nhiều tập kiếm tiền thế nào từ hàng tỷ lượt xem?

Micro drama đạt hơn 6,5 tỷ lượt xem trên YouTube trong nửa đầu năm 2026, mở ra cơ hội kiếm tiền từ bản quyền, quảng cáo, phân phối và ứng dụng AI.

Thiên Trang (TH)

Thị trường phim ngắn nhiều tập, hay micro drama, đang thu hút ngày càng nhiều nhà sản xuất, nền tảng phân phối và thương hiệu. Theo số liệu được công bố tại sự kiện The Micro Drama Frontier do YouTube tổ chức, thể loại này đạt hơn 6,5 tỷ lượt xem trên nền tảng trong nửa đầu năm 2026. Thời gian xem cũng tăng 50% trên toàn cầu và 70% tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lượng người xem mới chỉ là điểm khởi đầu trong bài toán thương mại hóa nội dung.

Khai thác nội dung qua nhiều kênh phân phối

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Micro drama tăng trưởng mạnh trên YouTube, mở ra cơ hội thương mại hóa nội dung qua nhiều kênh phân phối.

Crazy Maple Studio, đơn vị vận hành ReelShort, cho thấy một bộ phim có thể tạo giá trị vượt ra ngoài ứng dụng phát hành ban đầu. Doanh nghiệp cho biết đã hợp tác với nhà mạng AIS tại Thái Lan, nền tảng Peacock tại Mỹ và Vidio tại Indonesia để mở rộng phạm vi phân phối. Thay vì phụ thuộc vào một ứng dụng, nhà sản xuất có thể đưa tác phẩm đến những nhóm khán giả khác nhau thông qua hệ sinh thái đối tác. Việc hợp tác cũng tạo cơ hội để phim ngắn trở thành một phần trong dịch vụ của nhà mạng hoặc danh mục nội dung của các nền tảng streaming.

Một hướng kiếm tiền khác là tích hợp thương hiệu vào cốt truyện. Crazy Maple Studio cho biết từng hợp tác với SHEIN, Crocs và WWE. Trong một số dự án, sản phẩm được đưa trực tiếp vào tình tiết phim, đồng thời thương hiệu hỗ trợ quảng bá tác phẩm trên mạng xã hội. Cách làm này giúp doanh nghiệp gắn hình ảnh sản phẩm với câu chuyện và nhân vật, thay vì chỉ xuất hiện trong một quảng cáo riêng lẻ. Với nhà sản xuất, đây là phương án mở rộng nguồn thu bên cạnh việc phân phối nội dung.

AI giảm rào cản sản xuất nhưng không bảo đảm thành công

Trí tuệ nhân tạo cũng đang thay đổi cách các đơn vị phát triển micro drama. Nhà sáng tạo người Việt Ben Eagle, sở hữu hơn 50 triệu người đăng ký, cho biết ứng dụng AI từ giai đoạn tiền kỳ giúp anh phát triển ý tưởng, phân tích và hình dung những cảnh hành động khó thực hiện. Công nghệ có thể hỗ trợ tiết kiệm thời gian, chi phí và giảm một số rủi ro khi ghi hình. Tuy nhiên, anh vẫn coi diễn viên thật và khả năng kết nối cảm xúc với khán giả là những yếu tố quan trọng.

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AI hỗ trợ phát triển ý tưởng và sản xuất phim ngắn, nhưng chất lượng câu chuyện vẫn là yếu tố quan trọng để giữ chân khán giả.

NetShort cũng tích hợp AI vào các khâu như viết kịch bản, tạo video và sản xuất nội dung, nhưng vẫn duy trì vai trò của biên tập viên và đội ngũ sáng tạo. Khi công cụ ngày càng phổ biến, lợi thế về tốc độ có thể giảm dần do nhiều doanh nghiệp cùng tham gia sản xuất. Nếu nội dung không đủ hấp dẫn để giữ chân người xem, chi phí thấp hơn cũng chưa chắc chuyển thành doanh thu. Bà Sandy Chen, Trưởng bộ phận Quan hệ đối tác YouTube khu vực Trung Quốc mở rộng, nhấn mạnh chiều sâu câu chuyện và khả năng tạo kết nối cảm xúc chân thực là những yếu tố giúp nội dung khác biệt.

Không có mô hình kiếm tiền phù hợp với mọi thị trường

Kinh nghiệm từ Crazy Maple Studio, GOKKO CLUB và NetShort cho thấy các doanh nghiệp có thể lựa chọn hướng đi khác nhau, từ mở rộng mạng lưới phân phối, phát triển năng lực sản xuất tại địa phương đến kết hợp công nghệ với hệ thống sáng tạo. Mức độ đón nhận của khán giả, thói quen trả tiền và năng lực của đối tác bản địa đều ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh. Trong khi ứng dụng chuyên biệt có thể khai thác mô hình trả phí theo tập hoặc mùa phim, nhà sáng tạo trên YouTube có cơ hội tiếp cận khán giả toàn cầu và lựa chọn phương thức kiếm tiền phù hợp với quy mô, mục tiêu của mình.

Cuộc cạnh tranh trong ngành micro drama vì thế không chỉ nằm ở số lượng video hay lượt xem. Doanh nghiệp cần kết hợp nội dung đủ sức giữ chân khán giả với quyền khai thác tác phẩm, mạng lưới phân phối và mô hình doanh thu phù hợp. Hàng tỷ lượt xem có thể tạo ra thị trường tiềm năng, nhưng khả năng chuyển sự chú ý thành giá trị thương mại mới quyết định ai thực sự kiếm được tiền.

Mời quý độc giả xem thêm video: AI ngốn điện kinh hoàng, giới nhà giàu nắm 20.000 tỷ USD đứng ngồi không yên vì lạm phát.
#micro drama #phim ngắn nhiều tập #YouTube #kiếm tiền nội dung #Crazy Maple Studio #quảng cáo thương hiệu

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