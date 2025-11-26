Phim Mưa đỏ giành giải Bông Sen Vàng ở Liên hoan phim Việt Nam

Lễ bế mạc và trao giải Liên hoan phim (LHP) Việt Nam lần thứ 24 - 2025 diễn ra tại TP HCM vào tối ngày 25/11. Phim điện ảnh Mưa đỏ đoạt giải Bông Sen Vàng. Ngoài ra, tác phẩm còn giành 4 giải thưởng cá nhân: giải Nam diễn viên phụ xuất sắc (diễn viên Phương Nam), Âm thanh xuất sắc (Hoàng Thị Thu Thủy), giải Họa sĩ thiết kế mỹ thuật xuất sắc (Vũ Việt Hưng) và giải Kỹ xảo điện ảnh xuất sắc.

Phát biểu nhận giải, đạo diễn Đặng Thái Huyền gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức. “Chúng tôi đã tận hiến cho chiến dịch gian nan nhưng vinh quang này. Ê-kíp xin tri ân khán giả đã nối dài giấc mơ tuyệt đẹp của Mưa đỏ. Phần thưởng này cũng xin được gửi tặng những anh hùng, liệt sĩ - những người đã ngã xuống để chúng ta có ngày hôm nay”, Znews dẫn lời nữ đạo diễn.

Phim Mưa đỏ giành giải Bông Sen Vàng 2025 ở Liên hoan phim Việt Nam. Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Diễn viên Phương Nam đoạt giải Nam diễn viên phụ xuất sắc. Ảnh: FB Phương Nam.

Diễn viên Phương Nam chia sẻ trên trang cá nhân: “Xin gửi lời tri ân sâu sắc đến Điện ảnh Quân đội nhân dân và đạo diễn Đặng Thái Huyền đã tin tưởng trao anh Tạ cho Phương Nam. Chúng tôi bước vào hành trình Mưa đỏ không phải bằng những lời hứa, mà bằng một niềm tin rất lớn dành cho nhau.

Phần thưởng này, cho phép tôi được kính dâng đến hương hồn các anh hùng liệt sĩ – những người đã đánh đổi xương máu để chúng ta có được hòa bình hôm nay. Tôi tin, ở một nơi nào đó, ông nội cũng đang mỉm cười và tự hào về cháu của ông. Xin trân trọng cảm ơn tình yêu thương của quý vị khán giả dành cho Mưa đỏ, cho tiểu đội 1 và cho anh Tạ. Chính nhờ tình cảm ấy mà tôi mới có cơ hội đứng trên sân khấu này.

Một lời cảm ơn đặc biệt gửi đến Yến Trịnh và Nguyên Ốc đã luôn bên cạnh, động viên và là nguồn động lực lớn để tôi vượt qua những thử thách, khó khăn để hành trình này trở nên trọn vẹn và đẹp đẽ hơn. Và cuối cùng, xin dành lời cảm ơn thiêng liêng nhất cho một người đặc biệt: Cảm ơn anh… anh Tạ”.

Phim Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối được trao giải Bông Sen Bạc. Phim còn đoạt 2 giải cá nhân: giải Quay phim xuất sắc (Nguyễn K’Linh), giải Âm nhạc xuất sắc (Nhạc sĩ Clovis Schneider).

Phim Tử chiến trên không giành giải Bông Sen Bạc. Phim còn giành 2 giải cá nhân: giải Đạo diễn xuất sắc (Hàm Trần), giải Nam diễn viên phụ xuất sắc (Bảo Định). Phim Chị dâu được trao giải Bông Sen Bạc, giành 1 giải cá nhân: giải Tác giả kịch bản xuất sắc (nhóm biên kịch).

Phim Mai của Trấn Thành đoạt giành Giải thưởng ban giám khảo. Tác phẩm còn đoạt giải cá nhân: giải Nữ diễn viên chính xuất sắc (Phương Anh Đào), giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc (Hồng Đào).

Phương Anh Đào chia sẻ trên trang cá nhân: “Quá bất ngờ và thật sự ngập tràn cảm xúc khi đón nhận giải thưởng này. Anh Đào xin gửi lời cảm ơn chân thành đến ban tổ chức Liên hoan phim Việt Nam 2025 đã trao tặng cho Anh Đào một giải thưởng đầy trân quý.

Em cảm ơn anh Trấn Thành, mẹ Hồng Đào, bạn diễn Tuấn Trần, toàn bộ dàn diễn viên cùng tập thể ê-kíp của bộ phim Mai – những người đã luôn chỉ dạy, đồng hành và truyền cảm hứng cho em trong suốt hành trình em thở cùng nhân vật, sống với câu chuyện phim!

Cảm ơn quý khán giả đã yêu thương và dành tình cảm cho Anh Đào. Anh Đào rất biết ơn vì được làm nghề này. Giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc – Liên hoan phim Việt Nam 2025 sẽ là động lực để Anh Đào tiếp tục cố gắng và cống hiến nhiều hơn nữa trong hành trình làm nghề của mình”.

Phương Anh Đào. Ảnh: FB Phương Anh Đào.

Giải Nam diễn viên chính xuất sắc được trao cho Tuấn Trần - phim Mang mẹ đi bỏ. Do đi quay phim xa, Tuấn Trần vắng mặt trong lễ trao giải. Anh chia sẻ: “Trước hết, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến ban tổ chức Liên hoan phim Việt Nam 2025 đã tạo nên một liên hoan phim tuyệt vời, nơi những người làm nghề được tôn vinh và truyền cảm hứng cho nhau, Tuấn rất hạnh phúc khi nhận được một giải thưởng vô cùng ý nghĩa trong hành trình làm nghề của mình.

Con biết ơn Tổ nghiệp. Cảm ơn đạo diễn Mo Hong Jin, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, má Hồng Đào và toàn bộ anh em ê-kíp đã tin tưởng và đồng hành cùng Tuấn trong suốt hành trình của bộ phim Mang mẹ đi bỏ.

Cảm ơn gia đình và người thân. Không có sự tận tâm, kiên trì và tình yêu nghề của mọi người sẽ không có khoảnh khắc ngày hôm nay. Đặc biệt xin biết ơn khán giả, những người đã đón nhận bộ phim, cảm nhận nhân vật Hoan, và tiếp thêm động lực để Tuấn tiếp tục nỗ lực mỗi ngày. Tuấn sẽ tiếp tục cố gắng làm việc hết mình, chăm chỉ và hoàn thiện bản thân cho những vai diễn tiếp theo. Tuấn biết ơn tất cả mọi người”.

Tuấn Trần. Ảnh: FB Tuấn Trần.

Giải Đạo diễn phim truyện đầu tay xuất sắc thuộc về đạo diễn Thu Trang - bộ phim Nụ hôn bạc tỷ. Trên trang cá nhân, Thu Trang bày tỏ: “Quá nhiều bất ngờ và xúc động! Lần đầu đảm nhận vai trò đạo diễn cho "đứa con" đầu tay Nụ hôn bạc tỷ, Trang rất vinh hạnh khi nhận được giải thưởng Đạo diễn phim điện ảnh đầu tay xuất sắc nhất do Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV trao giải.

Có vô vàn tác phẩm được ra đời trong năm qua, cùng với đó là sự cố gắng và cống hiến hết mình của rất nhiều anh chị em trong nghề. Ấy vậy mà Trang vẫn đạt được cột mốc đầy tự hào như thế này trên hành trình làm phim của mình.

Giải thưởng này chính là động lực to lớn để Trang tiếp tục ra mắt nhiều hơn nữa các bộ phim và vai diễn chất lượng để đáp lại tình cảm của mọi người. Cảm ơn cả nhà đã luôn thương mến Thu Trang, hạnh phúc lắm luôn”.