Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Phế cầu khuẩn xâm nhập máu, phổi, màng não đe dọa tính mạng trẻ

Phế cầu là nguyên nhân hàng đầu gây các bệnh nguy hiểm ở trẻ nhỏ, nhưng tiêm vắc xin Synflorix giúp phòng ngừa hiệu quả, giảm tỷ lệ tử vong và biến chứng.

Thúy Nga

Các bác sĩ đơn vị Tư vấn và Tiêm chủng, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, phế cầu (Streptococcus pneumoniae) là một loại vi khuẩn thường trú trong mũi họng của người khỏe mạnh.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, đặc biệt là ở trẻ nhỏ, người già hoặc người suy giảm miễn dịch, phế cầu có thể vượt qua hàng rào bảo vệ tự nhiên, xâm nhập vào máu, phổi hoặc màng não và gây ra những bệnh lý nguy hiểm đe dọa tính mạng.

Căn bệnh nguy hiểm với trẻ nhỏ

Phế cầu có thể gây ra nhiều bệnh, từ nhẹ đến nặng, bao gồm:

Viêm phổi do phế cầu: Là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi, với các biểu hiện: Ho, sốt cao, khó thở, thở nhanh, rút lõm lồng ngực.

Viêm màng não mủ: Có thể để lại di chứng nặng nề như điếc, chậm phát triển trí tuệ, thậm chí tử vong.

Nhiễm khuẩn huyết: Vi khuẩn vào máu, gây sốc nhiễm trùng.

Viêm tai giữa cấp: Gặp phổ biến ở trẻ nhỏ, dễ tái phát và dẫn đến nghe kém nếu không điều trị dứt điểm.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm có khoảng 300.000 - 500.000 trẻ em tử vong do bệnh phế cầu, phần lớn tại các nước đang phát triển, nơi tỷ lệ tiêm chủng còn thấp.

Trẻ nhỏ là đối tượng dễ mắc bệnh phế cầu bởi hệ miễn dịch của trẻ chưa hoàn thiện. Trẻ thường xuyên tiếp xúc gần gũi với người khác trong nhà trẻ, mẫu giáo. Dễ bị nhiễm virus đường hô hấp (cúm, RSV, adenovirus...), những yếu tố làm tăng nguy cơ phế cầu bùng phát gây bệnh.

Phế cầu lây qua giọt bắn khi ho, hắt hơi hoặc tiếp xúc tay - mũi - miệng. Người mang vi khuẩn không triệu chứng vẫn có thể là nguồn lây cho trẻ.

phe-cau.jpg
Tiêm vắc xin là biện pháp phòng bệnh hiệu quả - Ảnh BVCC

Tiêm chủng vắc xin: Biện pháp phòng bệnh hiệu quả

Tiêm vắc xin là biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất. Hiện nay, có hai loại vắc-xin phế cầu chính: PCV10 (Synflorix) - bảo vệ chống lại 10 typ huyết thanh phế cầu thường gặp và PCV13 - bảo vệ 13 typ huyết thanh, thường dùng cho trẻ lớn hơn hoặc người có bệnh nền.

Vắc xin Synflorix (PCV10) được Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo sử dụng trong chương trình tiêm chủng mở rộng ở nhiều quốc gia. Synflorix (PCV10) giúp phòng ngừa hiệu quả các bệnh do 10 typ phế cầu thường gặp gây ra, trong đó có typ 1, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19F và 23F, những tác nhân hàng đầu gây bệnh nặng ở trẻ nhỏ.

Ngoài ra, Synflorix còn giúp giảm tỷ lệ viêm tai giữa cấp do phế cầu, một trong những nguyên nhân khiến trẻ phải dùng kháng sinh nhiều nhất.

Lịch tiêm khuyến cáo của Synflorix:

Trẻ 6 tuần - 6 tháng: 3 mũi cơ bản (mỗi mũi cách nhau ≥1 tháng) + 1 mũi nhắc lại lúc 12-15 tháng.

Trẻ 7-11 tháng: 2 mũi cơ bản + 1 mũi nhắc sau 1 năm.

Trẻ 12 tháng - 5 tuổi: 1 mũi duy nhất.

Tiêm vắc-xin không chỉ giúp bảo vệ con bạn khỏi bệnh nặng, mà còn giảm lây lan trong cộng đồng, nhờ giảm tỷ lệ người mang phế cầu trong mũi họng. Không thể dự đoán ai sẽ bị bệnh nặng, nhiều trẻ hoàn toàn khỏe mạnh vẫn có thể diễn tiến nhanh và nguy kịch chỉ trong vài giờ.

Kháng sinh không đủ để kiểm soát phế cầu, nhiều chủng đã kháng penicillin, macrolid, cephalosporin...

Tiêm chủng là biện pháp duy nhất chủ động và bền vững. Tiêm càng sớm, hiệu quả bảo vệ càng cao.

“Phế cầu có thể cướp đi hơi thở của trẻ chỉ trong một ngày nhưng chỉ một mũi tiêm Synflorix có thể ngăn điều đó xảy ra”. Hãy hỏi bác sĩ nhi khoa hoặc đơn vị tiêm chủng gần nhất để được tư vấn và tiêm phòng đầy đủ cho trẻ.

#Phòng ngừa bệnh phế cầu ở trẻ #Nguy cơ và hậu quả của nhiễm phế cầu #Vai trò của tiêm chủng vắc xin #Các loại vắc xin phế cầu #Biện pháp bảo vệ trẻ khỏi bệnh #Thông tin về bệnh viêm phổi

Bài liên quan

Sống Khỏe

Khi bị chó, mèo cắn tiêm phòng dại thế nào cho đúng?

Ngay khi bị chó, mèo nghi dại cắn, không chờ đợi, không chủ qua hãy xử trí vết thương đúng cách, tiêm vắc xin và huyết thanh kịp thời.

Bệnh dại là một trong những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhất ở người, với tỷ lệ tử vong gần như tuyệt đối nếu đã phát bệnh.

Tuy nhiên, bệnh hoàn toàn có thể phòng ngừa được nếu người bị phơi nhiễm (bị chó, mèo cắn, cào, liếm) được xử trí đúng cách và tiêm phòng kịp thời bằng vắc xin và/hoặc huyết thanh kháng dại.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới