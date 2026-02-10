Hà Nội

Sống Khỏe

Kẹt sỏi niệu quản ở trẻ sau mổ viêm ruột thừa gây suy thận

Đây là một tình huống cấp cứu nguy hiểm nhưng nếu được chẩn đoán và điều trị kịp thời, chức năng thận có thể hồi phục hoàn toàn hoặc gần hoàn toàn.

Thúy Nga

Soi bàng quang đặt JJ ngược dòng là một phương pháp can thiệp xâm lấn tối thiểu hiệu quả và phổ biến, Khoa Thận niệu, Bệnh viện Nhi đồng 2 vừa cấp cứu thành công một trường hợp bé trai 9 tuổi, ngụ TP HCM (Dĩ An, Bình Dương cũ) bị tổn thương thận cấp, vô niệu do sỏi niệu quản kẹt hai bên diễn ra trong giai đoạn hậu phẫu mổ viêm ruột thừa.

Theo chia sẻ của BS.CK2 Phan Tấn Đức, Trưởng khoa Thận niệu, bệnh nhi được phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa trước đó tại một bệnh viện địa phương. Sau mổ, bé xuất hiện triệu chứng nôn ói nhiều.

Đến ngày thứ 4 sau mổ, bé bắt đầu tiểu khó, tiểu ít sau đó thì bí tiểu hoàn toàn. Các xét nghiệm tại bệnh viện tuyến trước cho thấy chỉ số chức năng thận chuyển biến rất xấu, creatinin tăng cao.

Bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2 trong tình trạng không có nước tiểu, siêu âm không ghi nhận có nước tiểu trong bàng quang. Bé được điều trị cấp cứu tại khoa Thận nội tiết, được hội chẩn với khoa Thận niệu và được chỉ định CT scan bụng không cản quang.

ket-soi.jpg
Ảnh BVCC

Kết quả CT scan bụng ghi nhận thận ứ nước hai bên, dãn niệu quản hai bên kèm sỏi kẹt đoạn cuối ở niệu quản hai bên, kích thước bên phải 3x7mm, bên trái 3x20mm.

Bé ngay lập tức báo mổ cấp cứu và được ThS.BS Dương Hoàng Mai – khoa Thận niệu can thiệp soi bàng quang đặt JJ ngược dòng hai bên trong đêm.

Trong phẫu thuật ghi nhận sau khi đặt được thông JJ ngược dòng từ lỗ niệu quản 2 bên, rất nhiều nước tiểu đục thoát xuống kèm sỏi bùn từ lỗ niệu quản trái. Sau mổ 3 giờ, chức năng thận cải thiện rõ rệt và sau mổ 12 giờ thì trở về bình thường. Bệnh nhi đã hồi phục ngoạn mục nhờ sự kết hợp điều trị giữa hai chuyên khoa Thận niệu và Thận Nội tiết.

BS.CK2 Phan Tấn Đức, Trưởng khoa Thận niệu Bệnh viện Nhi đồng 2 chia sẻ, sỏi đường tiết niệu trẻ em là một tình trạng ít gặp nhưng có thể gây ảnh hưởng xấu đến chức năng thận nếu không điều trị kịp thời.

Về lâu dài, tình trạng nhiễm trùng tiểu có thể tổn thương nhu mô thận và dẫn đến bệnh thận mạn. Từ tháng 04/2025 đến nay, khoa đã tiếp nhận và điều trị 19 trường hợp sỏi niệu quản, trong đó có 5 trường hợp sỏi niệu quản hai bên được đặt JJ ngược dòng thành công.

ket-soi-1.jpg
Ảnh BVCC

Theo PGS.TS.BS Phạm Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2, tổn thương thận cấp sau thận do sỏi kẹt niệu quản hai bên hậu mổ viêm ruột thừa là một tình trạng rất hiếm gặp trong y văn thế giới.

Đây là một tình huống cấp cứu nguy hiểm nhưng nếu được chẩn đoán và điều trị kịp thời, chức năng thận có thể hồi phục hoàn toàn hoặc gần hoàn toàn.

Soi bàng quang đặt JJ ngược dòng là một phương pháp can thiệp xâm lấn tối thiểu hiệu quả và phổ biến, được sử dụng để chuyển lưu nước tiểu, xử lý tắc nghẽn ở bệnh nhân bị sỏi niệu quản hoặc sỏi thận hai bên.

